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На Украине предложили "взбодрить Евросоюз" с помощью США
На Украине предложили "взбодрить Евросоюз" с помощью США - РИА Новости, 02.11.2021
На Украине предложили "взбодрить Евросоюз" с помощью США
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин выступил за размещение на территории страны американских войск. РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T19:48
2021-11-02T19:48
2021-11-02T19:48
в мире
киев
мариуполь
евросоюз
павел климкин
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КИЕВ, 2 ноя – РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин выступил за размещение на территории страны американских войск.По его словам, достаточно, чтоб американские войска были на территории страны "хотя бы с учебными целями"."Если бы у нас на территории, хотя бы с учебными целями были американские войска. Ну, где-то в Мариуполе батальон американской пехоты пусть учит наших пехотинцев. Сугубо с учебными целями. Конечно, политически сложно ожидать, что у нас тут появятся американские самолеты на базе под Киевом, но, тем не менее, должны двигаться последовательно. И это та самая история, о которой мы должны договариваться сегодня с американцами. Вы же видите, в каком состоянии Евросоюз, его нужно как-то привести в чувства", - сказал он в эфире "Радио НВ".
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в мире, киев, мариуполь, евросоюз, павел климкин
На Украине предложили "взбодрить Евросоюз" с помощью США
Экс-глава МИД Украины Климкин выступил за размещение пехоты США в Донбассе