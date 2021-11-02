16:56 02.11.2021 (обновлено: 18:08 02.11.2021)
Сан-Марино призвал малые страны объединить усилия по климату
Сан-Марино призвал малые государства объединить усилия по борьбе с изменениями климата
© REUTERS / Phil Noble/PoolКапитаны-регенты Сан-Марино Франческо Муссони и Джакомо Симончини на конференции ООН по изменению климата (COP26) в Глазго
ГЛАЗГО, 1 ноя – РИА Новости. Сан-Марино призывает малые государства объединить усилия по борьбе с климатическими изменениями, а международные организации – позволить им участвовать в многосторонних решениях, заявили капитаны-регенты государства Франческо Муссони и Джакомо Симончини.
"Сан-Марино – маленькое государство, но это не мешает нам быть амбициозными. Мы хотим быть лабораторией, в которой ясные умы обсуждают и оценивают инициативы. Необходимо начинать с малого, чтобы иметь возможность воплотить большие шансы, делать шаг за шагом, но решительно. Мы призываем малые государства объединить усилия для общих инициатив, которые в противном случае окажутся за пределами их досягаемости. Мы не можем не призывать международные организации развивать системы, которые позволят малым государствам вносить более значительный многосторонний вклад", - сказали они на выступлении на конференции COP26 в Глазго.
Они подчеркнули, что Сан-Марино разделяет необходимости сдерживания темпов глобального потепления в пределах 1,5 градуса. Главы Сан-Марино рассказали, как республика внедряет возобновляемые источники энергии, сокращает выбросы и проводит оценку влияния климата.