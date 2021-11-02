https://ria.ru/20211102/klimat-1757410734.html

Сан-Марино призвал малые страны объединить усилия по климату

Сан-Марино призвал малые страны объединить усилия по климату - РИА Новости, 02.11.2021

Сан-Марино призвал малые страны объединить усилия по климату

Сан-Марино призывает малые государства объединить усилия по борьбе с климатическими изменениями, а международные организации – позволить им участвовать в... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T16:56

2021-11-02T16:56

2021-11-02T18:08

в мире

сан-марино

глазго (город)

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ГЛАЗГО, 1 ноя – РИА Новости. Сан-Марино призывает малые государства объединить усилия по борьбе с климатическими изменениями, а международные организации – позволить им участвовать в многосторонних решениях, заявили капитаны-регенты государства Франческо Муссони и Джакомо Симончини."Сан-Марино – маленькое государство, но это не мешает нам быть амбициозными. Мы хотим быть лабораторией, в которой ясные умы обсуждают и оценивают инициативы. Необходимо начинать с малого, чтобы иметь возможность воплотить большие шансы, делать шаг за шагом, но решительно. Мы призываем малые государства объединить усилия для общих инициатив, которые в противном случае окажутся за пределами их досягаемости. Мы не можем не призывать международные организации развивать системы, которые позволят малым государствам вносить более значительный многосторонний вклад", - сказали они на выступлении на конференции COP26 в Глазго.Они подчеркнули, что Сан-Марино разделяет необходимости сдерживания темпов глобального потепления в пределах 1,5 градуса. Главы Сан-Марино рассказали, как республика внедряет возобновляемые источники энергии, сокращает выбросы и проводит оценку влияния климата.

https://ria.ru/20210914/covid-sertifikaty-1750061152.html

сан-марино

глазго (город)

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в мире, сан-марино, глазго (город)