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Сан-Марино призвал малые страны объединить усилия по климату
Сан-Марино призвал малые страны объединить усилия по климату - РИА Новости, 02.11.2021
Сан-Марино призвал малые страны объединить усилия по климату
Сан-Марино призывает малые государства объединить усилия по борьбе с климатическими изменениями, а международные организации – позволить им участвовать в... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T16:56
2021-11-02T18:08
в мире
сан-марино
глазго (город)
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ГЛАЗГО, 1 ноя – РИА Новости. Сан-Марино призывает малые государства объединить усилия по борьбе с климатическими изменениями, а международные организации – позволить им участвовать в многосторонних решениях, заявили капитаны-регенты государства Франческо Муссони и Джакомо Симончини."Сан-Марино – маленькое государство, но это не мешает нам быть амбициозными. Мы хотим быть лабораторией, в которой ясные умы обсуждают и оценивают инициативы. Необходимо начинать с малого, чтобы иметь возможность воплотить большие шансы, делать шаг за шагом, но решительно. Мы призываем малые государства объединить усилия для общих инициатив, которые в противном случае окажутся за пределами их досягаемости. Мы не можем не призывать международные организации развивать системы, которые позволят малым государствам вносить более значительный многосторонний вклад", - сказали они на выступлении на конференции COP26 в Глазго.Они подчеркнули, что Сан-Марино разделяет необходимости сдерживания темпов глобального потепления в пределах 1,5 градуса. Главы Сан-Марино рассказали, как республика внедряет возобновляемые источники энергии, сокращает выбросы и проводит оценку влияния климата.
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в мире, сан-марино, глазго (город)
16:56 02.11.2021 (обновлено: 18:08 02.11.2021)
 
Сан-Марино призвал малые страны объединить усилия по климату

Сан-Марино призвал малые государства объединить усилия по борьбе с изменениями климата

© REUTERS / Phil Noble/PoolКапитаны-регенты Сан-Марино Франческо Муссони и Джакомо Симончини на конференции ООН по изменению климата (COP26) в Глазго
Капитаны-регенты Сан-Марино Франческо Муссони и Джакомо Симончини на конференции ООН по изменению климата (COP26) в Глазго - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© REUTERS / Phil Noble/Pool
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ГЛАЗГО, 1 ноя – РИА Новости. Сан-Марино призывает малые государства объединить усилия по борьбе с климатическими изменениями, а международные организации – позволить им участвовать в многосторонних решениях, заявили капитаны-регенты государства Франческо Муссони и Джакомо Симончини.
"Сан-Марино – маленькое государство, но это не мешает нам быть амбициозными. Мы хотим быть лабораторией, в которой ясные умы обсуждают и оценивают инициативы. Необходимо начинать с малого, чтобы иметь возможность воплотить большие шансы, делать шаг за шагом, но решительно. Мы призываем малые государства объединить усилия для общих инициатив, которые в противном случае окажутся за пределами их досягаемости. Мы не можем не призывать международные организации развивать системы, которые позволят малым государствам вносить более значительный многосторонний вклад", - сказали они на выступлении на конференции COP26 в Глазго.
Они подчеркнули, что Сан-Марино разделяет необходимости сдерживания темпов глобального потепления в пределах 1,5 градуса. Главы Сан-Марино рассказали, как республика внедряет возобновляемые источники энергии, сокращает выбросы и проводит оценку влияния климата.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
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Мурашко: с Сан-Марино обсуждался вопрос признания COVID-сертификатов
 
В миреСан-МариноГлазго (город)
 
 
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