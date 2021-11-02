08:00 02.11.2021 (обновлено: 08:08 02.11.2021)
Светлана Немоляева: Рязанов мне говорил, что не надо на галерку работать
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкАктриса Светлана Немоляева во время сбора труппы Московского академического театра имени Вл. Маяковского
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости, Анна Нехаева. Александр Котт снял короткометражку "ГОГОL-МОГОL" к Международному дню осведомленности о стрессе. Двадцатиминутный фильм — рассказ о встрече постоянно занятого взрослого сына (Анатолий Белый) с матерью (Светлана Немоляева). Зрителю предлагают задуматься о напряженном ритме жизни и о том, как это влияет на людей и их близких.
К выходу проекта Светлана Немоляева в интервью РИА Новости рассказала, как существовать на бегу, какой совет ей давал Рязанов на съемках "Служебного романа", каково работать в театре с внучкой и каким должен быть худрук.
— Вам близка ситуация постоянного цейтнота, творческого напряжения, в котором живет главный герой?
— Абсолютно нет! У меня поразительный, внимательный сын. Он и его семья без конца волнуются за меня. Но я прекрасно эту проблему понимаю, с ней сталкиваются мои подруги, знакомые. Поэтому знала, что играю.
— В процессе создания образа нашли что-то общее с героиней?
© Фото : Пресс-служба фильма "ГОГОL-МОГОL"Немоляева, Котт, Белый на съемках фильма "ГОГОL-МОГОL"
© Фото : Пресс-служба фильма "ГОГОL-МОГОL"
Немоляева, Котт, Белый на съемках фильма "ГОГОL-МОГОL"
— Я отталкивалась от ситуации. Мой сын — его играл Анатолий Белый — постоянно занят. В таких случаях дети часто думают: "Сейчас некогда, забегу к родителям позже". Все считают, что мать и отец бессмертны, всегда будут рядом. Не говорят вслух — это внутренняя уверенность.
К тому же герой Анатолия — хороший парень, любит маму. Но из-за темпа его жизни она страдает — из-за нехватки общения, внимания.
© Фото : Пресс-служба фильма "ГОГОL-МОГОL"Съемки фильма "ГОГОL-МОГОL"
© Фото : Пресс-служба фильма "ГОГОL-МОГОL"
Съемки фильма "ГОГОL-МОГОL"
— Какой совет вы бы дали тем, кто существует "на бегу" в современном мире?
— Быть внимательнее к родным. Простой звонок и даже пожелание спокойной ночи — это дорогого стоит. Перефразируя известную цитату: доброта спасет мир.
Добрые люди бесценны. Наше время, несущееся вперед, полное событий и достижений, оставляет позади важные мелочи — без них можно обойтись, но с ними жизнь значительнее и лучше.
© Фото : Пресс-служба фильма "ГОГОL-МОГОL"Немоляева на съемках фильма "ГОГОL-МОГОL"
© Фото : Пресс-служба фильма "ГОГОL-МОГОL"
Немоляева на съемках фильма "ГОГОL-МОГОL"
— Вы советовали Александру Котту направлять себя, делать замечания. Какой должна быть идеальная атмосфера на съемках?
— Я театральная артистка, в этом году 60 лет, как я в театре. Существование на сцене и в кино — разные вещи. В театре ты должен подавать звук, чтобы тебя все слышали. Нельзя говорить вбок, например. В кино ты должен помнить: это другая система.
Иногда мы увлекается и забываем. Я сразу Александру сказала: "Не бойтесь, не думайте, что обидите меня".
© Фото : Пресс-служба фильма "ГОГОL-МОГОL"Котт и Немоляева на съемках фильма "ГОГОL-МОГОL"
© Фото : Пресс-служба фильма "ГОГОL-МОГОL"
Котт и Немоляева на съемках фильма "ГОГОL-МОГОL"
Как было с Рязановым в "Служебном романе". Он меня отводил в сторону: "Света, спокойнее. Тебе не надо на галерку работать — четко выговаривать каждую букву, делать посыл к люстре вашего театра".
Рязанов такими замечаниями задавал камертон моей роли.
© Киностудия "Мосфильм"Кадр из фильма "Служебный роман"
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Кадр из фильма "Служебный роман"
© Киностудия "Мосфильм"
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк
Людмила Иванова, Андрей Мягков и Светлана Немоляева во время съемок фильма "Служебный роман"
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Людмила Иванова, Андрей Мягков и Светлана Немоляева во время съемок фильма "Служебный роман"
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Кадр из фильма "Служебный роман"
© Киностудия "Мосфильм"
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Людмила Иванова, Андрей Мягков и Светлана Немоляева во время съемок фильма "Служебный роман"
Поэтому сейчас на площадке сразу объясняю, особенно молодым ребятам, которые меня стесняются: "Не бойтесь мне говорить, если что-то не так".
— Ваш родной театр — имени Маяковского. Как удалось 60 лет сохранять ему верность?
— Я довольно консервативна. Есть актеры, которым надоедает в одном и том же коллективе, они переходят в другой. А для таких, как я, это невозможно.
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСпектакль "Как важно быть серьезным" в Театре имени В. Маяковского
Спектакль "Как важно быть серьезным" в Театре имени В. Маяковского
Иду в театр и знаю, что поднимаюсь по тем ступенькам, по которым ходили сто лет назад, прихожу в мою грим-уборную. Для меня это важно. Кроме того, в театре у меня постоянно были бесконечно интересные партнеры и режиссеры.
У моего мужа Александра Лазарева спрашивали, не надоело ли ему служить в одном театре. Он отвечал: "А я не был в одном — я был у Охлопкова, у Гончарова, у Арцибашева (худруки театра Маяковского. — Прим. ред.)".
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАлександр Лазарев с супругой Светланой Немоляевой на открытии 32-го Московского международного кинофестиваля
Александр Лазарев с супругой Светланой Немоляевой на открытии 32-го Московского международного кинофестиваля
У каждого лидера, талантливого режиссера — собственный взгляд. И каждый раз ты попадаешь в другое летоисчисление.
— За время, что театром руководит Миндаугас Карбаускис, как изменился театр? Ведь новый худрук — это всегда новый почерк.
— Его недавняя премьера "Школа жен" по Мольеру — очень интересная, выдающаяся работа. Он любит малые формы, он необычный, своеобразный. Я у него играю в "Талантах и поклонниках", "Канте", "Плодах просвещения".
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСпектакль "Как важно быть серьезным" в Театре Маяковского
Спектакль "Как важно быть серьезным" в Театре Маяковского
— Сейчас во многих театрах меняются руководители. Как вам кажется, может актер быть худруком или это должен быть режиссер?
— В зависимости от индивидуальности. Когда мы пришли с Александром Лазаревым в театр, там руководил Охлопков — великий режиссер. Но он был актером, учился у Мейерхольда и снимался в кино. Гончаров никогда не считал себя артистом, а Арцибашев очень любил играть сам.
Поэтому все зависит от умения. Плюс самому художественному руководителю и труппе важно понять, должен ли он заниматься актерством или полностью перейти в плоскость режиссуры. Это очень индивидуально.
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПремьера спектакля "Бешеные деньги" в Театре Маяковского
Премьера спектакля "Бешеные деньги" в Театре Маяковского
— Что думаете о назначении Хабенского на этот пост в МХТ?
— Я не компетентна и не правомерна давать такие оценки. Не знаю, как выразит себя Хабенский как режиссер. Но он индивидуальность и очень интересный актер — это бесспорно.
Будет ли у театра меняться курс? Конечно, ведь все зависит от лидера. И то, по какому пути он пойдет, отразится на всех. Если Хабенский будет ясно видеть дорогу, он победит.
Актер Константин Хабенский
— Ваша недавняя премьера — спектакль "Как важно быть серьезным". Там есть момент, когда вы на велосипеде взъезжаете на сцену. Любите так похулиганить?
— Могу похвалиться: это придумала я! Долго ждала выхода за кулисами, мне наскучило, пока они там репетировали. Рядом стоял трехколесный велосипед. Надо сказать, я кататься не умею. Так что просто на него уселась. Потом решила: "А ну-ка, выеду на нем на своей реплике!"
И выехала. Режиссер Анатолий Шульев схватился за голову: "Оставим это! Оставим!"
Я-то пошутила, хотела схулиганить, а получилось удачно, всем понравилось. И в итоге вошло в постановку. Очень люблю эту свою премьеру.
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСпектакль "Как важно быть серьезным" в Театре имени В. Маяковского
Спектакль "Как важно быть серьезным" в Театре имени В. Маяковского
Ситуация была непростая: QR-коды не у всех, люди сдавали билеты (речь о спектакле в конце октября. — Прим. ред.), народу было меньше. Но принимали совершенно божественно. Это огромная радость.
Мне даже хотелось на аплодисментах выйти к рампе и сказать: "Дорогие, большое вам спасибо, что нас не оставляете и приходите в такой сложный момент".
— За время пандемии театральный зритель как-то изменился?
— Нет, не изменился — в театр ходят театралы. У них точное чутье. Если им не нравится, они и хлопать не будут, уйдут домой или в буфете задержатся. А если нравится — наоборот.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАктриса Светлана Немоляева в своей гримерной в Московском академическом театре имени В. Маяковского
Актриса Светлана Немоляева в своей гримерной в Московском академическом театре имени В. Маяковского
Театральный зритель особый, я это всегда чувствую. Бывают более холодные залы, когда не ощущаешь контакт, а бывает, что с самого начала идет отдача. Это, конечно, счастье.
— Как вам играется с внучкой Полиной в спектакле "Как важно быть серьезным"? Это уже третья ваша совместная работа. Можете абстрагироваться и работать с ней как с коллегой?
— Я все время абстрагируюсь, как и она. Мы работаем, как написал драматург и поставил режиссер. Как партнеры, как со всеми другими.
Она меня не боится, и я тоже могу ей ответить — в этом смысле друг друга слышим и понимаем.
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСветлана Немоляева в роли леди Брэкнелл и Полина Лазарева в роли Гвендолен Ферфакс в спектакле по пьесе Оскара Уайльда "Как важно быть серьезным"
Светлана Немоляева в роли леди Брэкнелл и Полина Лазарева в роли Гвендолен Ферфакс в спектакле по пьесе Оскара Уайльда "Как важно быть серьезным"
Люблю с ней играть, мне доставляет огромную радость сознание того, что она рядом.
— Сами ходите в театр как зритель? Как вам спектакли, в которых действие переносится в современность?
— Хожу редко — сама много играю в театре, снимаюсь и иногда с нетерпением жду отдыха. Думаю: "Наконец-то сегодня могу побездельничать!"
Я консервативна, и мне не очень нравится идея осовременивать авторов. Особенно таких великих, как Чехов, Островский. Хотя если замысел оправдывает стремление к современности, то почему нет.
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЦеремония вручения театральной премии "Золотая маска"
Церемония вручения театральной премии "Золотая маска"
Но если это делают, просто чтобы удивить кого-то — "я думаю так, а ты разгадывай эту загадку", — то я против.
Или когда искажают текст. Авторов надо беречь как хрустальную вазу. Особенно гениальных.
"ГОГОL-МОГОL" выходит 3 ноября в онлайн-кинотеатре Кинопоиск HD.