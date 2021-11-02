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Религия
https://ria.ru/20211102/khadzh-1757392091.html
Муфтий рассказал, когда российские паломники смогут отправиться в хадж
Муфтий рассказал, когда российские паломники смогут отправиться в хадж - РИА Новости, 02.11.2021
Муфтий рассказал, когда российские паломники смогут отправиться в хадж
Российские паломники смогут отправиться к святыням ислама уже в 2021 году, если ВОЗ признает российские вакцины от коронавируса, рассказал во вторник... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T15:29
2021-11-02T15:29
религия
медина
саудовская аравия
воз
альбир крганов
россия
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Российские паломники смогут отправиться к святыням ислама уже в 2021 году, если ВОЗ признает российские вакцины от коронавируса, рассказал во вторник зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов."Сегодня идут обсуждения того, чтобы открыть возможность хаджа. Буквально на днях мы все с большой надеждой ждем решения ВОЗ о том, чтобы принять наши вакцины, выдать международный сертификат - тогда уже по ним можно будет совершать хадж. Сейчас, если по вакцине вопрос решится в ВОЗ, есть большая вероятность того, что даже в этом году люди смогут посетить (Саудовскую Аравию)", - сказал муфтий на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Саудовская Аравия, отметил он, в настоящее время ослабила ограничения, потому что подавляющее большинство населения там прошло вакцинацию и угроза новой вспышки коронавируса в стране отступила.В августе Саудовская Аравия начала принимать запросы от паломников из-за рубежа на совершение умры (малого хаджа). Власти страны разрешили аэропортам работать без каких-либо ограничений по пропускной способности, связанных с COVID-19, начиная с 17 октября. Они также не будут требовать соблюдения социальной дистанции для привитых от COVID-19 двумя дозами. Для полностью привитых от коронавируса людей отменяется соблюдение дистанции в любых помещениях, в том числе ресторанах и кафе, они могут присутствовать на свадьбах и на других мероприятиях с любым количеством людей. Отменено, за исключением ряда случаев, ношение масок на открытом воздухе, но есть необходимость носить их в закрытых помещениях.Хадж – обязательное для каждого мусульманина паломничество к святыням ислама в Мекке и Медине, совершается только в месяц зуль-хиджа ("месяца паломничества") по мусульманскому лунному календарю. Также приверженцы ислама могут совершить умру - паломничество в Мекку и Медину в другое время года. Однако, согласно вероучению, умра не заменяет хадж.
https://ria.ru/20210804/khadzh-1744383065.html
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медина, саудовская аравия, воз, альбир крганов, россия
15:29 02.11.2021
 

Муфтий рассказал, когда российские паломники смогут отправиться в хадж

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПаломники во время хаджа становятся на молитву вокруг Каабы в мечети Масджид аль-Харам в Мекке
Паломники во время хаджа становятся на молитву вокруг Каабы в мечети Масджид аль-Харам в Мекке - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Российские паломники смогут отправиться к святыням ислама уже в 2021 году, если ВОЗ признает российские вакцины от коронавируса, рассказал во вторник зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов.
"Сегодня идут обсуждения того, чтобы открыть возможность хаджа. Буквально на днях мы все с большой надеждой ждем решения ВОЗ о том, чтобы принять наши вакцины, выдать международный сертификат - тогда уже по ним можно будет совершать хадж. Сейчас, если по вакцине вопрос решится в ВОЗ, есть большая вероятность того, что даже в этом году люди смогут посетить (Саудовскую Аравию)", - сказал муфтий на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Первый заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов на пресс-конференции по итогам лечения Касима Алькадима – героя лучшего снимка конкурса им. Андрея Стенина - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
4 августа, 17:50Религия
Совет муфтиев просит разрешить привитым россиянам участвовать в малом хадже
Саудовская Аравия, отметил он, в настоящее время ослабила ограничения, потому что подавляющее большинство населения там прошло вакцинацию и угроза новой вспышки коронавируса в стране отступила.
В августе Саудовская Аравия начала принимать запросы от паломников из-за рубежа на совершение умры (малого хаджа). Власти страны разрешили аэропортам работать без каких-либо ограничений по пропускной способности, связанных с COVID-19, начиная с 17 октября. Они также не будут требовать соблюдения социальной дистанции для привитых от COVID-19 двумя дозами. Для полностью привитых от коронавируса людей отменяется соблюдение дистанции в любых помещениях, в том числе ресторанах и кафе, они могут присутствовать на свадьбах и на других мероприятиях с любым количеством людей. Отменено, за исключением ряда случаев, ношение масок на открытом воздухе, но есть необходимость носить их в закрытых помещениях.
Хадж – обязательное для каждого мусульманина паломничество к святыням ислама в Мекке и Медине, совершается только в месяц зуль-хиджа ("месяца паломничества") по мусульманскому лунному календарю. Также приверженцы ислама могут совершить умру - паломничество в Мекку и Медину в другое время года. Однако, согласно вероучению, умра не заменяет хадж.
Гора Арафат близ Мекки в Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
15 июня, 12:10Религия
В муфтияте прокомментировали запрет на хадж для россиян
 
РелигияМединаСаудовская АравияВОЗАльбир КргановРоссия
 
 
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