https://ria.ru/20211102/khadzh-1757392091.html

Муфтий рассказал, когда российские паломники смогут отправиться в хадж

Муфтий рассказал, когда российские паломники смогут отправиться в хадж - РИА Новости, 02.11.2021

Муфтий рассказал, когда российские паломники смогут отправиться в хадж

Российские паломники смогут отправиться к святыням ислама уже в 2021 году, если ВОЗ признает российские вакцины от коронавируса, рассказал во вторник... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T15:29

2021-11-02T15:29

2021-11-02T15:29

религия

медина

саудовская аравия

воз

альбир крганов

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147761/38/1477613820_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ee52ac2d56ff1f57e18605c1543e8c03.jpg

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Российские паломники смогут отправиться к святыням ислама уже в 2021 году, если ВОЗ признает российские вакцины от коронавируса, рассказал во вторник зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов."Сегодня идут обсуждения того, чтобы открыть возможность хаджа. Буквально на днях мы все с большой надеждой ждем решения ВОЗ о том, чтобы принять наши вакцины, выдать международный сертификат - тогда уже по ним можно будет совершать хадж. Сейчас, если по вакцине вопрос решится в ВОЗ, есть большая вероятность того, что даже в этом году люди смогут посетить (Саудовскую Аравию)", - сказал муфтий на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Саудовская Аравия, отметил он, в настоящее время ослабила ограничения, потому что подавляющее большинство населения там прошло вакцинацию и угроза новой вспышки коронавируса в стране отступила.В августе Саудовская Аравия начала принимать запросы от паломников из-за рубежа на совершение умры (малого хаджа). Власти страны разрешили аэропортам работать без каких-либо ограничений по пропускной способности, связанных с COVID-19, начиная с 17 октября. Они также не будут требовать соблюдения социальной дистанции для привитых от COVID-19 двумя дозами. Для полностью привитых от коронавируса людей отменяется соблюдение дистанции в любых помещениях, в том числе ресторанах и кафе, они могут присутствовать на свадьбах и на других мероприятиях с любым количеством людей. Отменено, за исключением ряда случаев, ношение масок на открытом воздухе, но есть необходимость носить их в закрытых помещениях.Хадж – обязательное для каждого мусульманина паломничество к святыням ислама в Мекке и Медине, совершается только в месяц зуль-хиджа ("месяца паломничества") по мусульманскому лунному календарю. Также приверженцы ислама могут совершить умру - паломничество в Мекку и Медину в другое время года. Однако, согласно вероучению, умра не заменяет хадж.

https://ria.ru/20210804/khadzh-1744383065.html

https://ria.ru/20210615/khadzh-1737054143.html

медина

саудовская аравия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

медина, саудовская аравия, воз, альбир крганов, россия