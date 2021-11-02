Муфтий рассказал, когда российские паломники смогут отправиться в хадж
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПаломники во время хаджа становятся на молитву вокруг Каабы в мечети Масджид аль-Харам в Мекке
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Российские паломники смогут отправиться к святыням ислама уже в 2021 году, если ВОЗ признает российские вакцины от коронавируса, рассказал во вторник зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов.
"Сегодня идут обсуждения того, чтобы открыть возможность хаджа. Буквально на днях мы все с большой надеждой ждем решения ВОЗ о том, чтобы принять наши вакцины, выдать международный сертификат - тогда уже по ним можно будет совершать хадж. Сейчас, если по вакцине вопрос решится в ВОЗ, есть большая вероятность того, что даже в этом году люди смогут посетить (Саудовскую Аравию)", - сказал муфтий на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Саудовская Аравия, отметил он, в настоящее время ослабила ограничения, потому что подавляющее большинство населения там прошло вакцинацию и угроза новой вспышки коронавируса в стране отступила.
В августе Саудовская Аравия начала принимать запросы от паломников из-за рубежа на совершение умры (малого хаджа). Власти страны разрешили аэропортам работать без каких-либо ограничений по пропускной способности, связанных с COVID-19, начиная с 17 октября. Они также не будут требовать соблюдения социальной дистанции для привитых от COVID-19 двумя дозами. Для полностью привитых от коронавируса людей отменяется соблюдение дистанции в любых помещениях, в том числе ресторанах и кафе, они могут присутствовать на свадьбах и на других мероприятиях с любым количеством людей. Отменено, за исключением ряда случаев, ношение масок на открытом воздухе, но есть необходимость носить их в закрытых помещениях.
Хадж – обязательное для каждого мусульманина паломничество к святыням ислама в Мекке и Медине, совершается только в месяц зуль-хиджа ("месяца паломничества") по мусульманскому лунному календарю. Также приверженцы ислама могут совершить умру - паломничество в Мекку и Медину в другое время года. Однако, согласно вероучению, умра не заменяет хадж.