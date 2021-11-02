Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211102/katar-1757337909.html
Власти Катара изменили правила въезда в страну для туристов
Власти Катара изменили правила въезда в страну для туристов - РИА Новости, 02.11.2021
Власти Катара изменили правила въезда в страну для туристов
Катар обновил условия въезда для иностранных туристов, сообщает АТОР. РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T18:25
2021-11-02T18:25
туризм
катар
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
туризм
коронавирус covid-19
куда можно лететь
вакцинация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149728/47/1497284765_0:173:3025:1875_1920x0_80_0_0_5344c223c06f1b8e5abfc041fdc2fffe.jpg
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Катар обновил условия въезда для иностранных туристов, сообщает АТОР.С 1 ноября всем без исключения гражданам любого возраста (включая детей до четырех лет) потребуется ПЦР-тест, указывает представитель крупного туроператора. Прежде малышам анализ на COVID-19 был не нужен.Детям в возрасте до 12 лет, которые въезжают в Катар в сопровождении полностью вакцинированных членов семьи, по-прежнему не потребуется тест на антитела, только результаты ПЦР-анализа.С 12 лет прибывающие в страну уже считаются взрослыми, поэтому на них распространяются общие условия въезда.Месяц назад Минздрав Катара разрешил посещать страну привитым "Спутником V". Россиянам для путешествия в Катар понадобится сертификат о вакцинации, действительный не более одного года с момента получения второй дозы. В документе должен быть указан QR-код, а имя и фамилия — совпадать с данными загранпаспорта.Также потребуется ПЦР-тест с отрицательным результатом на коронавирус, действительный не более 72 часов на момент прибытия. Анализ должен быть сделан в аккредитованных российскими властями медучреждениях.Еще необходимо иметь при себе тест на антитела, сделанный не раньше чем за 30 дней до поездки и спустя не менее двух недель со дня вакцинации второй дозой. От него освобождаются туристы, которые на момент въезда в Катар полностью привиты препаратом "Спутник V" плюс как минимум одним компонентом Pfizer или Moderna. После последней вакцинации должно пройти не менее 14 дней.Туроператоры отмечают, что спрос на Катар постепенно восстанавливается. Уже есть заявки на новогодние заезды и бронирования на 2022 год.
https://ria.ru/20211008/katar-1753367636.html
https://ria.ru/20211102/egipet-1757280107.html
катар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149728/47/1497284765_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_c7ad06b8f20dd58d59d8a2763522a22f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
катар, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, коронавирус covid-19, куда можно лететь, вакцинация, куда поехать
18:25 02.11.2021
 
Власти Катара изменили правила въезда в страну для туристов

ПЦР-тест для въезда в Катар теперь нужен пассажирам всех возрастов

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГлавный вестибюль Международного аэропорта Хамад в Дохе
Главный вестибюль Международного аэропорта Хамад в Дохе - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Катар обновил условия въезда для иностранных туристов, сообщает АТОР.
С 1 ноября всем без исключения гражданам любого возраста (включая детей до четырех лет) потребуется ПЦР-тест, указывает представитель крупного туроператора. Прежде малышам анализ на COVID-19 был не нужен.
Детям в возрасте до 12 лет, которые въезжают в Катар в сопровождении полностью вакцинированных членов семьи, по-прежнему не потребуется тест на антитела, только результаты ПЦР-анализа.
С 12 лет прибывающие в страну уже считаются взрослыми, поэтому на них распространяются общие условия въезда.
Месяц назад Минздрав Катара разрешил посещать страну привитым "Спутником V". Россиянам для путешествия в Катар понадобится сертификат о вакцинации, действительный не более одного года с момента получения второй дозы. В документе должен быть указан QR-код, а имя и фамилия — совпадать с данными загранпаспорта.
Также потребуется ПЦР-тест с отрицательным результатом на коронавирус, действительный не более 72 часов на момент прибытия. Анализ должен быть сделан в аккредитованных российскими властями медучреждениях.
Мужчина на верблюде в пустыне Катара - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
8 октября, 08:00Туризм
Арабская сказка доступна. Катар ждет туристов и футбольных фанатов
Еще необходимо иметь при себе тест на антитела, сделанный не раньше чем за 30 дней до поездки и спустя не менее двух недель со дня вакцинации второй дозой. От него освобождаются туристы, которые на момент въезда в Катар полностью привиты препаратом "Спутник V" плюс как минимум одним компонентом Pfizer или Moderna. После последней вакцинации должно пройти не менее 14 дней.
Туроператоры отмечают, что спрос на Катар постепенно восстанавливается. Уже есть заявки на новогодние заезды и бронирования на 2022 год.
AMC Royal Hotel - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
Вчера, 08:00Туризм
Отравление россиян в Египте: что делать туристам и как не испортить отдых
 
ТуризмКатарНовости - ТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)ТуризмКоронавирус COVID-19куда можно лететьВакцинациякуда поехать
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:52В Сирии сообщили об израильском авиаударе по пригороду Дамаска
03:33Эксперт рассказал, когда начнут красть цифровые личности россиян
03:20Врач рассказал, как уберечься от ОРВИ дома
03:20Назван универсальный продукт для людей со слабым сердцем
03:17Ядерный центр Росатома создаст снаряд для ловли дронов режущей сетью
03:15Адвокат назвал способ противостоять шантажу с разглашением личных данных
03:13Рубль в октябре остался среди лидеров по росту к доллару, рассказал эксперт
03:11Источник: Правительство одобрило запуск беспилотной грузоперевозоки на М-11
03:04Врач объяснил, как долго можно "зависать" в смартфоне без ущерба зрению
03:00"Известия": цены на молочную продукцию могут вырасти с декабря
03:00Эксперт рассказал, как не купить поддельную мебель
02:55Правительство засекретит закупки ФСО и Росгвардии
02:30Специалист рассказала, как с пользой употреблять семена конопли
02:15Финансист объяснил, как заработать максимум на росте банковских ставок
02:15Врач предупредила о последствиях недолеченного гриппа
02:06Гинцбург заявил о создании теста на поддельный сертификат о вакцинации
02:02"Газпром" увеличил поставки газа по выгодным ценам в Болгарию
01:56Пушков нашел несостыковки в истории с ЧП с американской подлодкой
01:56Сафронова поместили в карцер СИЗО
01:52В Швеции мужчина убил человека, упав с седьмого этажа в концертном зале
Лента новостейМолния
В Сирии сообщили об израильском авиаударе по пригороду ДамаскаЭксперт рассказал, когда начнут красть цифровые личности россиянВрач рассказал, как уберечься от ОРВИ домаНазван универсальный продукт для людей со слабым сердцемЯдерный центр Росатома создаст снаряд для ловли дронов режущей сетьюАдвокат назвал способ противостоять шантажу с разглашением личных данныхРубль в октябре остался среди лидеров по росту к доллару, рассказал экспертИсточник: Правительство одобрило запуск беспилотной грузоперевозоки на М-11Врач объяснил, как долго можно "зависать" в смартфоне без ущерба зрению"Известия": цены на молочную продукцию могут вырасти с декабряЭксперт рассказал, как не купить поддельную мебельПравительство засекретит закупки ФСО и РосгвардииСпециалист рассказала, как с пользой употреблять семена коноплиФинансист объяснил, как заработать максимум на росте банковских ставокВрач предупредила о последствиях недолеченного гриппаГинцбург заявил о создании теста на поддельный сертификат о вакцинации"Газпром" увеличил поставки газа по выгодным ценам в БолгариюПушков нашел несостыковки в истории с ЧП с американской подлодкойСафронова поместили в карцер СИЗОВ Швеции мужчина убил человека, упав с седьмого этажа в концертном зале