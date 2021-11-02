https://ria.ru/20211102/katar-1757337909.html

Власти Катара изменили правила въезда в страну для туристов

Власти Катара изменили правила въезда в страну для туристов - РИА Новости, 02.11.2021

Власти Катара изменили правила въезда в страну для туристов

Катар обновил условия въезда для иностранных туристов, сообщает АТОР. РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T18:25

2021-11-02T18:25

2021-11-02T18:25

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Катар обновил условия въезда для иностранных туристов, сообщает АТОР.С 1 ноября всем без исключения гражданам любого возраста (включая детей до четырех лет) потребуется ПЦР-тест, указывает представитель крупного туроператора. Прежде малышам анализ на COVID-19 был не нужен.Детям в возрасте до 12 лет, которые въезжают в Катар в сопровождении полностью вакцинированных членов семьи, по-прежнему не потребуется тест на антитела, только результаты ПЦР-анализа.С 12 лет прибывающие в страну уже считаются взрослыми, поэтому на них распространяются общие условия въезда.Месяц назад Минздрав Катара разрешил посещать страну привитым "Спутником V". Россиянам для путешествия в Катар понадобится сертификат о вакцинации, действительный не более одного года с момента получения второй дозы. В документе должен быть указан QR-код, а имя и фамилия — совпадать с данными загранпаспорта.Также потребуется ПЦР-тест с отрицательным результатом на коронавирус, действительный не более 72 часов на момент прибытия. Анализ должен быть сделан в аккредитованных российскими властями медучреждениях.Еще необходимо иметь при себе тест на антитела, сделанный не раньше чем за 30 дней до поездки и спустя не менее двух недель со дня вакцинации второй дозой. От него освобождаются туристы, которые на момент въезда в Катар полностью привиты препаратом "Спутник V" плюс как минимум одним компонентом Pfizer или Moderna. После последней вакцинации должно пройти не менее 14 дней.Туроператоры отмечают, что спрос на Катар постепенно восстанавливается. Уже есть заявки на новогодние заезды и бронирования на 2022 год.

https://ria.ru/20211008/katar-1753367636.html

https://ria.ru/20211102/egipet-1757280107.html

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