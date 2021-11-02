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"Врачи перепробовали все": Мясников назвал неожиданную причину кашля
"Врачи перепробовали все": Мясников назвал неожиданную причину кашля - РИА Новости, 02.11.2021
"Врачи перепробовали все": Мясников назвал неожиданную причину кашля
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" о существовании в ушном канале кашлевых рецепторов. РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T07:12
2021-11-02T09:45
общество
здоровье
россия
александр мясников (врач)
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" о существовании в ушном канале кашлевых рецепторов.Телеведущий привел пример из своей врачебной практики: к нему пришел пациент, который "обошел всех врачей" и потратил огромные деньги на обследование, но так и не смог найти причину недуга.Медик добавил, что кашлевые рецепторы также находятся в сердечной сумке, пищеводе и внутри грудной полости.
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общество, здоровье, россия, александр мясников (врач)
07:12 02.11.2021 (обновлено: 09:45 02.11.2021)
 
"Врачи перепробовали все": Мясников назвал неожиданную причину кашля

Доктор Мясников: причиной кашля может быть инородный предмет в ухе

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавврач ГКБ имени Жадкевича Александр Мясников
Главврач ГКБ имени Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" о существовании в ушном канале кашлевых рецепторов.

"Если у вас там инородное тело либо что-то, это вполне может быть причиной кашля", — подчеркнул медик.

Телеведущий привел пример из своей врачебной практики: к нему пришел пациент, который "обошел всех врачей" и потратил огромные деньги на обследование, но так и не смог найти причину недуга.

"Мы у него нашли в ухе жесткий-жесткий волос. Я ему этот волосок выдрал, и все прошло", — уточнил Мясников.

Медик добавил, что кашлевые рецепторы также находятся в сердечной сумке, пищеводе и внутри грудной полости.
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