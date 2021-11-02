https://ria.ru/20211102/kashel-1757311556.html

"Врачи перепробовали все": Мясников назвал неожиданную причину кашля

"Врачи перепробовали все": Мясников назвал неожиданную причину кашля - РИА Новости, 02.11.2021

"Врачи перепробовали все": Мясников назвал неожиданную причину кашля

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" о существовании в ушном канале кашлевых рецепторов. РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T07:12

2021-11-02T07:12

2021-11-02T09:45

общество

здоровье

россия

александр мясников (врач)

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" о существовании в ушном канале кашлевых рецепторов.Телеведущий привел пример из своей врачебной практики: к нему пришел пациент, который "обошел всех врачей" и потратил огромные деньги на обследование, но так и не смог найти причину недуга.Медик добавил, что кашлевые рецепторы также находятся в сердечной сумке, пищеводе и внутри грудной полости.

https://ria.ru/20211020/kashel-1755485275.html

россия

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2021

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общество, здоровье, россия, александр мясников (врач)