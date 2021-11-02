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Финансист объяснил, что делать с просроченной банковской картой
Финансист объяснил, что делать с просроченной банковской картой - РИА Новости, 02.11.2021
Финансист объяснил, что делать с просроченной банковской картой
Просроченную банковскую карту можно заменить, подав онлайн-заявку в свой банк на перевыпуск карты через мобильное приложение или интернет-банк, рассказал... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T02:15
2021-11-02T10:45
общество
банки
карты
россия
кирилл матвеев (финансист)
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Просроченную банковскую карту можно заменить, подав онлайн-заявку в свой банк на перевыпуск карты через мобильное приложение или интернет-банк, рассказал агентству "Прайм" руководитель управления клиентского счастья Райффайзенбанка Кирилл Матвеев.По словам специалиста, при перевыпуске изменятся реквизиты карты, а номер счета останется тот же, что и был.При этом придется обновить данные, если прежняя карта была привязана в приложениях или в мобильных кошельках для бесконтактной оплаты с помощью NFC, предупредил Матвеев. Кроме того, можно выпустить цифровую дебетовую карту — банк выпустит ее моментально с новыми реквизитами и к новому счету, заключил финансист.
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общество, банки, карты, россия, кирилл матвеев (финансист)
02:15 02.11.2021 (обновлено: 10:45 02.11.2021)
 
Финансист объяснил, что делать с просроченной банковской картой

Финансист Матвеев: просроченную банковскую карту можно разрезать на части

© Fotolia / kathy libbyУничтоженные кредитные карты
Уничтоженные кредитные карты - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© Fotolia / kathy libby
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Просроченную банковскую карту можно заменить, подав онлайн-заявку в свой банк на перевыпуск карты через мобильное приложение или интернет-банк, рассказал агентству "Прайм" руководитель управления клиентского счастья Райффайзенбанка Кирилл Матвеев.
"Старую пластиковую карту можно разрезать на части, чтобы нельзя было использовать чип или ваши личные данные, и сдать этот пластик в переработку", — посоветовал собеседник агентства.
По словам специалиста, при перевыпуске изменятся реквизиты карты, а номер счета останется тот же, что и был.
При этом придется обновить данные, если прежняя карта была привязана в приложениях или в мобильных кошельках для бесконтактной оплаты с помощью NFC, предупредил Матвеев. Кроме того, можно выпустить цифровую дебетовую карту — банк выпустит ее моментально с новыми реквизитами и к новому счету, заключил финансист.
Монеты номиналом 1, 5 и 10 рублей, банковские карты международных платежных систем - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
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Финансист предупредил о рисках дебетовых банковских карт
 
ОбществоБанкиКартыРоссияКирилл Матвеев (финансист)
 
 
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