https://ria.ru/20211102/karty-1757303699.html
Финансист объяснил, что делать с просроченной банковской картой
Финансист объяснил, что делать с просроченной банковской картой - РИА Новости, 02.11.2021
Финансист объяснил, что делать с просроченной банковской картой
Просроченную банковскую карту можно заменить, подав онлайн-заявку в свой банк на перевыпуск карты через мобильное приложение или интернет-банк, рассказал... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T02:15
2021-11-02T02:15
2021-11-02T10:45
общество
банки
карты
россия
кирилл матвеев (финансист)
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Просроченную банковскую карту можно заменить, подав онлайн-заявку в свой банк на перевыпуск карты через мобильное приложение или интернет-банк, рассказал агентству "Прайм" руководитель управления клиентского счастья Райффайзенбанка Кирилл Матвеев.По словам специалиста, при перевыпуске изменятся реквизиты карты, а номер счета останется тот же, что и был.При этом придется обновить данные, если прежняя карта была привязана в приложениях или в мобильных кошельках для бесконтактной оплаты с помощью NFC, предупредил Матвеев. Кроме того, можно выпустить цифровую дебетовую карту — банк выпустит ее моментально с новыми реквизитами и к новому счету, заключил финансист.
https://ria.ru/20211027/riski-1756407519.html
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общество, банки, карты, россия, кирилл матвеев (финансист)
02:15 02.11.2021 (обновлено: 10:45 02.11.2021)
Финансист объяснил, что делать с просроченной банковской картой
Финансист Матвеев: просроченную банковскую карту можно разрезать на части