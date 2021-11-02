https://ria.ru/20211102/kabul-1757384736.html

Источник сообщил о ликвидации всех нападавших на госпиталь в Кабуле

Источник сообщил о ликвидации всех нападавших на госпиталь в Кабуле - РИА Новости, 02.11.2021

Источник сообщил о ликвидации всех нападавших на госпиталь в Кабуле

Все напавшие на госпиталь в Кабуле боевики ликвидированы, один из них совершил самоподрыв, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T14:55

2021-11-02T14:55

2021-11-02T14:55

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КАБУЛ, 2 ноя - РИА Новости. Все напавшие на госпиталь в Кабуле боевики ликвидированы, один из них совершил самоподрыв, сообщил РИА Новости источник.По словам врача из военного госпиталя, на который было совершено нападение, ситуация нормализовалась.Ранее источник сообщил РИА Новости, что число погибших в результате нападения на госпиталь в Кабуле возросло до 23, пострадали 50 человек.Афганское агентство Bakhtar сообщало, что нападение на госпиталь в Кабуле совершили боевики террористической группировки "Исламское государство"*. Как заявлял РИА Новости очевидец, во вторник группа террористов проникла в здание госпиталя в Кабуле, у которого произошли взрывы, после чего начались столкновения с талибами ("Талибан")*. Как сообщил представитель талибов Билал Карими РИА Новости, у госпиталя в Кабуле во вторник произошли два взрыва. О двух взрывах говорили агентству очевидец и источник. По словам представителя министерства внутренних дел Афганистана Кари Саида Хости, на место происшествия прибыл спецназ.В посольстве РФ в Кабуле РИА Новости заявили, что обстановка в районе дипмиссии спокойная, российские граждане в результате взрывов не пострадали.*Запрещенная в России террористическая организация

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в мире, кабул (город), афганистан, россия