Источник сообщил о ликвидации всех нападавших на госпиталь в Кабуле
Источник: все нападавшие на госпиталь в Кабуле ликвидированы
КАБУЛ, 2 ноя - РИА Новости. Все напавшие на госпиталь в Кабуле боевики ликвидированы, один из них совершил самоподрыв, сообщил РИА Новости источник.
"Первый злоумышленник взорвался перед входной дверью, а трое других были убиты бойцами Исламского Эмирата (самоназвание политической системы талибов - ред.) в ходе столкновения", - заявил РИА Новости медицинский источник.
По словам врача из военного госпиталя, на который было совершено нападение, ситуация нормализовалась.
Ранее источник сообщил РИА Новости, что число погибших в результате нападения на госпиталь в Кабуле возросло до 23, пострадали 50 человек.
Афганское агентство Bakhtar сообщало, что нападение на госпиталь в Кабуле совершили боевики террористической группировки "Исламское государство"*. Как заявлял РИА Новости очевидец, во вторник группа террористов проникла в здание госпиталя в Кабуле, у которого произошли взрывы, после чего начались столкновения с талибами ("Талибан")*. Как сообщил представитель талибов Билал Карими РИА Новости, у госпиталя в Кабуле во вторник произошли два взрыва. О двух взрывах говорили агентству очевидец и источник. По словам представителя министерства внутренних дел Афганистана Кари Саида Хости, на место происшествия прибыл спецназ.
В посольстве РФ в Кабуле РИА Новости заявили, что обстановка в районе дипмиссии спокойная, российские граждане в результате взрывов не пострадали.
*Запрещенная в России террористическая организация