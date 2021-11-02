https://ria.ru/20211102/kabul-1757381638.html

При атаке на госпиталь в Кабуле погибли 23 человека, сообщил источник

При атаке на госпиталь в Кабуле погибли 23 человека, сообщил источник - РИА Новости, 02.11.2021

При атаке на госпиталь в Кабуле погибли 23 человека, сообщил источник

Число погибших и пострадавших в результате нападения на госпиталь в Кабуле увеличилось, сообщил РИА Новости источник в больнице. РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T14:36

2021-11-02T14:36

2021-11-02T16:21

в мире

кабул (город)

взрыв

талибан

афганистан

исламское государство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757374969_0:624:810:1080_1920x0_80_0_0_c6d4656d1a20244f67f813a69af61bc5.jpg

КАБУЛ, 2 ноя — РИА Новости. Число погибших и пострадавших в результате нападения на госпиталь в Кабуле увеличилось, сообщил РИА Новости источник в больнице.Также медицинский источник РИА Новости добавил, что всего нападавших было четверо, один из них совершил самоподрыв перед входной дверью, остальных уничтожили бойцы движения "Талибан"*.По словам одного из врачей клиники, ситуация там нормализовалась.По данным очевидцев и источников РИА Новости, у госпиталя прогремели два взрыва. Как сообщило афганское агентство Bakhtar, нападение совершили боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ)*.Затем террористы проникли в здание больницы, на место ЧП прибыл спецназ, произошла перестрелка.В посольстве России в Кабуле РИА Новости сообщили, что обстановка в районе дипмиссии спокойная, российские граждане в результате атаки не пострадали.Обстановка в АфганистанеВ августе этого года на фоне ухода из Афганистана американского контингента талибы захватили все крупные города и объявили об окончании 20-летней войны. В сентябре они сформировали временное правительство, которое возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, находящийся под санкциями ООН.После вывода американских войск в стране участились теракты, организованные ИГ. Так, в начале октября взрыв около кабульской мечети Идгах унес жизни 12 человек, 32 пострадали. В этом же месяце прогремели еще два взрыва у мечетей — в провинциях Кандагар (жертвами стали 42 человека) и Кундуз (120 погибших).* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20211008/terakty-1753694112.html

кабул (город)

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Дым над Кабулом: в столице прогремели взрывы Рядом с больницей в Кабуле прогремел взрыв, сообщил РИА Новости очевидец произошедшего. После нападения раздались выстрелы. 2021-11-02T14:36 true PT0M26S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, кабул (город), взрыв, талибан, афганистан, исламское государство