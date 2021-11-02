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При атаке на госпиталь в Кабуле погибли 23 человека, сообщил источник
При атаке на госпиталь в Кабуле погибли 23 человека, сообщил источник - РИА Новости, 02.11.2021
При атаке на госпиталь в Кабуле погибли 23 человека, сообщил источник
Число погибших и пострадавших в результате нападения на госпиталь в Кабуле увеличилось, сообщил РИА Новости источник в больнице. РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T14:36
2021-11-02T16:21
в мире
кабул (город)
взрыв
талибан
афганистан
исламское государство
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КАБУЛ, 2 ноя — РИА Новости. Число погибших и пострадавших в результате нападения на госпиталь в Кабуле увеличилось, сообщил РИА Новости источник в больнице.Также медицинский источник РИА Новости добавил, что всего нападавших было четверо, один из них совершил самоподрыв перед входной дверью, остальных уничтожили бойцы движения "Талибан"*.По словам одного из врачей клиники, ситуация там нормализовалась.По данным очевидцев и источников РИА Новости, у госпиталя прогремели два взрыва. Как сообщило афганское агентство Bakhtar, нападение совершили боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ)*.Затем террористы проникли в здание больницы, на место ЧП прибыл спецназ, произошла перестрелка.В посольстве России в Кабуле РИА Новости сообщили, что обстановка в районе дипмиссии спокойная, российские граждане в результате атаки не пострадали.Обстановка в АфганистанеВ августе этого года на фоне ухода из Афганистана американского контингента талибы захватили все крупные города и объявили об окончании 20-летней войны. В сентябре они сформировали временное правительство, которое возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, находящийся под санкциями ООН.После вывода американских войск в стране участились теракты, организованные ИГ. Так, в начале октября взрыв около кабульской мечети Идгах унес жизни 12 человек, 32 пострадали. В этом же месяце прогремели еще два взрыва у мечетей — в провинциях Кандагар (жертвами стали 42 человека) и Кундуз (120 погибших).* Террористическая организация, запрещенная в России.
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Дым над Кабулом: в столице прогремели взрывы
Рядом с больницей в Кабуле прогремел взрыв, сообщил РИА Новости очевидец произошедшего. После нападения раздались выстрелы.
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в мире, кабул (город), взрыв, талибан, афганистан, исламское государство
14:36 02.11.2021 (обновлено: 16:21 02.11.2021)
 
При атаке на госпиталь в Кабуле погибли 23 человека, сообщил источник

Источник: 23 человека погибли, 50 пострадали при атаке на госпиталь в Кабуле

© REUTERS / obtained by ReutersДым на месте взрыва в военном госпитале в Кабуле
Дым на месте взрыва в военном госпитале в Кабуле - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© REUTERS / obtained by Reuters
Читать ria.ru в
КАБУЛ, 2 ноя — РИА Новости. Число погибших и пострадавших в результате нападения на госпиталь в Кабуле увеличилось, сообщил РИА Новости источник в больнице.
"В результате атаки погибли 23 человека, 50 пострадали", — рассказал собеседник агентства.
Также медицинский источник РИА Новости добавил, что всего нападавших было четверо, один из них совершил самоподрыв перед входной дверью, остальных уничтожили бойцы движения "Талибан"*.
По словам одного из врачей клиники, ситуация там нормализовалась.
По данным очевидцев и источников РИА Новости, у госпиталя прогремели два взрыва. Как сообщило афганское агентство Bakhtar, нападение совершили боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ)*.
Затем террористы проникли в здание больницы, на место ЧП прибыл спецназ, произошла перестрелка.
В посольстве России в Кабуле РИА Новости сообщили, что обстановка в районе дипмиссии спокойная, российские граждане в результате атаки не пострадали.

Обстановка в Афганистане

В августе этого года на фоне ухода из Афганистана американского контингента талибы захватили все крупные города и объявили об окончании 20-летней войны. В сентябре они сформировали временное правительство, которое возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, находящийся под санкциями ООН.
Место взрыва в мечети в афганской провинции Кундуз - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
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После вывода американских войск в стране участились теракты, организованные ИГ. Так, в начале октября взрыв около кабульской мечети Идгах унес жизни 12 человек, 32 пострадали. В этом же месяце прогремели еще два взрыва у мечетей — в провинциях Кандагар (жертвами стали 42 человека) и Кундуз (120 погибших).
* Террористическая организация, запрещенная в России.
 
В миреКабул (город)ВзрывТалибанАфганистанИсламское государство
 
 
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