https://ria.ru/20211102/kabul-1757361908.html

СМИ: нападение на госпиталь в Кабуле совершили боевики ИГ*

СМИ: нападение на госпиталь в Кабуле совершили боевики ИГ* - РИА Новости, 02.11.2021

СМИ: нападение на госпиталь в Кабуле совершили боевики ИГ*

Нападение на госпиталь в Кабуле совершили боевики террористической группировки "Исламское государство"*, передает местное агентство Bakhtar. РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T13:06

2021-11-02T13:06

2021-11-02T14:27

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кабул (город)

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КАБУЛ, 2 ноя - РИА Новости. Нападение на госпиталь в Кабуле совершили боевики террористической группировки "Исламское государство"*, передает местное агентство Bakhtar.По данным агентства, один из членов группировки подорвал себя на входе в госпиталь, еще несколько террористов вошли в здание и оказывают сопротивление "Талибану"*.Ранее очевидец сообщил РИА Новости, что группа террористов проникла в здание госпиталя в Кабуле, у которого произошли взрывы, идут столкновения с талибами. Как заявил представитель талибов Билал Карими РИА Новости, у госпиталя в Кабуле во вторник произошли два взрыва. О двух взрывах говорили агентству очевидец и источник.По словам представителя министерства внутренних дел Афганистана Кари Саид Хости, из-за взрыва у госпиталя в афганской столице есть погибшие или пострадавшие. На место происшествия прибыл спецназ.В посольстве РФ в Кабуле РИА Новости заявили, что обстановка в районе дипмиссии спокойная, российские граждане в результате взрывов не пострадали.*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20211102/kabul-1757352214.html

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Дым над Кабулом: в столице прогремели взрывы Рядом с больницей в Кабуле прогремел взрыв, сообщил РИА Новости очевидец произошедшего. После нападения раздались выстрелы. 2021-11-02T13:06 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, кабул (город)