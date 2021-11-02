https://ria.ru/20211102/kabul-1757361908.html
СМИ: нападение на госпиталь в Кабуле совершили боевики ИГ*
СМИ: нападение на госпиталь в Кабуле совершили боевики ИГ* - РИА Новости, 02.11.2021
СМИ: нападение на госпиталь в Кабуле совершили боевики ИГ*
Нападение на госпиталь в Кабуле совершили боевики террористической группировки "Исламское государство"*, передает местное агентство Bakhtar. РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T13:06
2021-11-02T13:06
2021-11-02T14:27
в мире
кабул (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757379591_222:0:960:415_1920x0_80_0_0_d72f76734143a01633c2f665326fa506.jpg
КАБУЛ, 2 ноя - РИА Новости. Нападение на госпиталь в Кабуле совершили боевики террористической группировки "Исламское государство"*, передает местное агентство Bakhtar.По данным агентства, один из членов группировки подорвал себя на входе в госпиталь, еще несколько террористов вошли в здание и оказывают сопротивление "Талибану"*.Ранее очевидец сообщил РИА Новости, что группа террористов проникла в здание госпиталя в Кабуле, у которого произошли взрывы, идут столкновения с талибами. Как заявил представитель талибов Билал Карими РИА Новости, у госпиталя в Кабуле во вторник произошли два взрыва. О двух взрывах говорили агентству очевидец и источник.По словам представителя министерства внутренних дел Афганистана Кари Саид Хости, из-за взрыва у госпиталя в афганской столице есть погибшие или пострадавшие. На место происшествия прибыл спецназ.В посольстве РФ в Кабуле РИА Новости заявили, что обстановка в районе дипмиссии спокойная, российские граждане в результате взрывов не пострадали.*Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20211102/kabul-1757352214.html
кабул (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757379591_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_98e0525612cf72567600df96c181f283.jpg
Дым над Кабулом: в столице прогремели взрывы
Рядом с больницей в Кабуле прогремел взрыв, сообщил РИА Новости очевидец произошедшего. После нападения раздались выстрелы.
2021-11-02T13:06
true
PT0M26S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кабул (город)
13:06 02.11.2021 (обновлено: 14:27 02.11.2021)
СМИ: нападение на госпиталь в Кабуле совершили боевики ИГ*
СМИ: нападение на госпиталь в Кабуле совершили боевики ИГ*