https://ria.ru/20211102/kabul-1757352214.html

Россияне не пострадали при взрыве в Кабуле, сообщило посольство

Россияне не пострадали при взрыве в Кабуле, сообщило посольство - РИА Новости, 02.11.2021

Россияне не пострадали при взрыве в Кабуле, сообщило посольство

В посольстве РФ в Кабуле сообщили РИА Новости, что обстановка в районе дипмиссии спокойная, российские граждане в результате взрывов не пострадали. РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T12:28

2021-11-02T12:28

2021-11-02T14:21

в мире

кабул (город)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757379075_0:334:720:739_1920x0_80_0_0_25efc95c407df0f510767259e677e873.jpg

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. В посольстве РФ в Кабуле сообщили РИА Новости, что обстановка в районе дипмиссии спокойная, российские граждане в результате взрывов не пострадали.Он добавил, что взрывы не затронули сотрудников дипмиссии."Обстановка (в районе посольства - ред.) спокойная",- добавил собеседник агентства."Посольство функционирует нормально, находимся в плотном контакте с талибами (Талибан*), занимающимися охраной диппредставительства",- сказал представитель посольства.*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20211102/vzryv-1757346411.html

кабул (город)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Дым над Кабулом: в столице прогремели взрывы Рядом с больницей в Кабуле прогремел взрыв, сообщил РИА Новости очевидец произошедшего. После нападения раздались выстрелы. 2021-11-02T12:28 true PT0M26S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, кабул (город), россия