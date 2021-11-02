https://ria.ru/20211102/kabul-1757352214.html
Россияне не пострадали при взрыве в Кабуле, сообщило посольство
Россияне не пострадали при взрыве в Кабуле, сообщило посольство - РИА Новости, 02.11.2021
Россияне не пострадали при взрыве в Кабуле, сообщило посольство
В посольстве РФ в Кабуле сообщили РИА Новости, что обстановка в районе дипмиссии спокойная, российские граждане в результате взрывов не пострадали. РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T12:28
2021-11-02T12:28
2021-11-02T14:21
в мире
кабул (город)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757379075_0:334:720:739_1920x0_80_0_0_25efc95c407df0f510767259e677e873.jpg
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. В посольстве РФ в Кабуле сообщили РИА Новости, что обстановка в районе дипмиссии спокойная, российские граждане в результате взрывов не пострадали.Он добавил, что взрывы не затронули сотрудников дипмиссии."Обстановка (в районе посольства - ред.) спокойная",- добавил собеседник агентства."Посольство функционирует нормально, находимся в плотном контакте с талибами (Талибан*), занимающимися охраной диппредставительства",- сказал представитель посольства.*Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20211102/vzryv-1757346411.html
кабул (город)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757379075_0:266:720:806_1920x0_80_0_0_3c4df7a083d623dc116bb89f2bfeec0f.jpg
Дым над Кабулом: в столице прогремели взрывы
Рядом с больницей в Кабуле прогремел взрыв, сообщил РИА Новости очевидец произошедшего. После нападения раздались выстрелы.
2021-11-02T12:28
true
PT0M26S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кабул (город), россия
12:28 02.11.2021 (обновлено: 14:21 02.11.2021)
Россияне не пострадали при взрыве в Кабуле, сообщило посольство
Посольство: россияне не пострадали при взрыве в Кабуле