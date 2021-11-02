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Более половины опрошенных россиян заявили о важности проблем инвалидов
Более половины опрошенных россиян заявили о важности проблем инвалидов - РИА Новости, 02.11.2021
Более половины опрошенных россиян заявили о важности проблем инвалидов
Проблемы инвалидов посчитали важными и требующими принятия от государства срочных мер 51% россиян, 39% - назвали проблемы важными, но не первостепенными, 4%... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T14:13
2021-11-02T14:15
общество
вциом
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Проблемы инвалидов посчитали важными и требующими принятия от государства срочных мер 51% россиян, 39% - назвали проблемы важными, но не первостепенными, 4% опрошенных не признали эту проблему актуальной, следует из результатов опроса ВЦИОМ.Отвечая на вопрос ВЦИОМа об актуальности для страны проблем инвалидов, более половины россиян (51%) посчитали, что государство должно принять срочные меры по их решению, еще 39% назвали проблему важной, но не самой значимой. Еще 4% считают, что решение таких вопросов можно отложить на длительное время.Кроме это, следуя из опроса, 62% граждан лично знают людей с ограниченными возможностями, из них 26% проживают с ними. Еще 30% не знакомы с инвалидами, 8% из респондентов сами имеют проблемы со здоровьем.Большинство россиян отмечают, что на улице и в общественном транспорте встречают инвалидов или "редко" (33%), или "иногда" (34%), а 9% - "практически никогда", и только 23% сталкиваются "довольно часто".Среди основных проблем, с которыми сталкиваются инвалиды, чаще всего указывали трудности с перемещением по городу (неприспособленность тротуаров, отсутствие пандусов и прочее) (34%), сложности с входом и выходом из дома (отсутствие лифта, пандусов, узкие дверные проходы и прочее) (29%), недостаточный размер пособий (26%), проблемы с обеспечением необходимыми лекарствами (23%) и проблемы с трудоустройством (17%).Также россияне рассказали об усовершенствованиях для инвалидов, которые есть в их населенном пункте. Из них наиболее часто называли пандусы (52%), парковки для инвалидов (49%), отдельные туалеты в общественных местах (27%), тактильные таблички в зданиях (25%), дополнительные возможности для посадки в транспорт (25%).При этом 49% россиян отмечают улучшения в доступности городской среды для инвалидов, 44% считают, что она осталась без изменений, и только 2% полагают, что инфраструктура скорее ухудшилась.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 6 октября. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — интервью по стационарным и мобильным телефонам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. -0-
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60
общество, вциом
14:13 02.11.2021 (обновлено: 14:15 02.11.2021)
 
Более половины опрошенных россиян заявили о важности проблем инвалидов

Проблемы инвалидов считают важными и срочными более половины опрошенных ВЦИОМ россиян

© РИА Новости / Алексей МайшевПодъемник в жилом доме №6 по улице Коштоянца
Подъемник в жилом доме №6 по улице Коштоянца - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Проблемы инвалидов посчитали важными и требующими принятия от государства срочных мер 51% россиян, 39% - назвали проблемы важными, но не первостепенными, 4% опрошенных не признали эту проблему актуальной, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
Отвечая на вопрос ВЦИОМа об актуальности для страны проблем инвалидов, более половины россиян (51%) посчитали, что государство должно принять срочные меры по их решению, еще 39% назвали проблему важной, но не самой значимой. Еще 4% считают, что решение таких вопросов можно отложить на длительное время.
Кроме это, следуя из опроса, 62% граждан лично знают людей с ограниченными возможностями, из них 26% проживают с ними. Еще 30% не знакомы с инвалидами, 8% из респондентов сами имеют проблемы со здоровьем.
Большинство россиян отмечают, что на улице и в общественном транспорте встречают инвалидов или "редко" (33%), или "иногда" (34%), а 9% - "практически никогда", и только 23% сталкиваются "довольно часто".
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Среди основных проблем, с которыми сталкиваются инвалиды, чаще всего указывали трудности с перемещением по городу (неприспособленность тротуаров, отсутствие пандусов и прочее) (34%), сложности с входом и выходом из дома (отсутствие лифта, пандусов, узкие дверные проходы и прочее) (29%), недостаточный размер пособий (26%), проблемы с обеспечением необходимыми лекарствами (23%) и проблемы с трудоустройством (17%).
Также россияне рассказали об усовершенствованиях для инвалидов, которые есть в их населенном пункте. Из них наиболее часто называли пандусы (52%), парковки для инвалидов (49%), отдельные туалеты в общественных местах (27%), тактильные таблички в зданиях (25%), дополнительные возможности для посадки в транспорт (25%).
При этом 49% россиян отмечают улучшения в доступности городской среды для инвалидов, 44% считают, что она осталась без изменений, и только 2% полагают, что инфраструктура скорее ухудшилась.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 6 октября. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — интервью по стационарным и мобильным телефонам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. -0-
 
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