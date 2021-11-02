https://ria.ru/20211102/instagram-1757307486.html
В работе Instagram произошел сбой
В работе Instagram произошел сбой - РИА Новости, 02.11.2021
В работе Instagram произошел сбой
Пользователи социальной сети Instagram в ряде стран жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T03:33
2021-11-02T03:33
2021-11-02T03:33
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Пользователи социальной сети Instagram в ряде стран жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.По данным Downdetector, большинство пользователей жалуются на работу приложения, отмечаются сбои при соединении с сервером и при работе сайта.Проблемы с работой платформы наблюдаются, в том числе, в России, США, Великобритании, Австралии, Франции и других.
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в мире, технологии, сша, австралия, франция, москва, великобритания, instagram, россия
В работе Instagram произошел сбой
Downdetector: пользователи Instagram в некоторых странах пожаловались на сбои в его работе