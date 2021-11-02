https://ria.ru/20211102/instagram-1757307486.html

В работе Instagram произошел сбой

В работе Instagram произошел сбой - РИА Новости, 02.11.2021

В работе Instagram произошел сбой

Пользователи социальной сети Instagram в ряде стран жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T03:33

2021-11-02T03:33

2021-11-02T03:33

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Пользователи социальной сети Instagram в ряде стран жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.По данным Downdetector, большинство пользователей жалуются на работу приложения, отмечаются сбои при соединении с сервером и при работе сайта.Проблемы с работой платформы наблюдаются, в том числе, в России, США, Великобритании, Австралии, Франции и других.

https://ria.ru/20211029/sberbank-1756864015.html

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австралия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, технологии, сша, австралия, франция, москва, великобритания, instagram, россия