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Морская держава
https://ria.ru/20211102/imperiya-1757222672.html
Из державы в империю: зачем России был нужен выход к морям
Из державы в империю: зачем России был нужен выход к морям - РИА Новости, 02.11.2021
Из державы в империю: зачем России был нужен выход к морям
Как стать великой империей и причем тут выход к морю? В канун 300-летия провозглашения Российской империи редакция проекта "Морская держава" побеседовала с... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T10:00
2021-11-02T10:16
морская держава
адмиралтейские верфи
петр i
россия
морская держава
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Как стать великой империей и причем тут выход к морю? В канун 300-летия провозглашения Российской империи редакция проекта "Морская держава" побеседовала с историками о державах на суше и на море, а также о том, как Петр I вывел страну на европейскую политическую арену.Россия перешла в руки Петра Алексеевича, уже будучи большим государством с многовековыми традициями. Однако царю этого оказалось недостаточно. Государь решил, что стране необходим выход в международные воды и статус империи.Возникновение Российской империи три века назад было бы невозможно без выхода к морям, считает научный руководитель Государственного архива РФ Сергей Мироненко.Империи на воде и на сушеПри этом Российскую империю некоторые современные историки относят к континентальному типу, или, по-другому, к теллурократии. Такие империи присоединяют территории на континенте и последовательно распространяют на них свое законодательство, идеологию, религию, культуру.Действительно, страна обладала огромной единой территорией, имела налаженное внутреннее сообщение, торговала с другими странами по суше и контролировала эти наземные маршруты, осваивала материковое пространство.Однако, по мнению Мироненко, Российскую империю нельзя называть исключительно континентальной. Потому что благодаря попыткам Петра I выйти в международные воды она стала приобретать черты морской империи, или талассократии. В таких государствах ситуация обратная – территории расширяются за счет освоения далеких земель (заморских колоний), и метрополия (изначальная территория империи) не столь сильно оказывает давление на новоприсоединенные участки.Доцент кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО Игорь Истомин считает, что разграничение империй на континентальные и морские стоит связывать с различиями в задачах, которые стоят перед этими государствами.По словам руководителя кафедры истории и МХК школы Центра педагогического мастерства Алексея Ручкина, Россия до Петра Алексеевича действительно развивалась как континентальная империя: присоединяя новые территории (преимущественно на востоке) – Казань, Астрахань, Сибирь – и постепенно распространяя на эти территории нормы и правила, принятые "на большой земле".Но именно благодаря политике Петра Россия смогла перейти к модели, соответствующей морской империи: предпринимались экспедиции по Северному Ледовитому, по Тихому океанам, присоединялись новые территории: "Русская Америка" – земли на Североамериканском континенте от Аляски до Форт Росса, Гавайские острова."Можно сказать, что Россия традиционно тяготеет к континентальному типу, хотя в то же время отдельные попытки более широкой экспансии тоже предпринимались", – подчеркнул историк.Неизбежность морского путиОднако при всех возможностях Петровской России как континентальной империи отсутствие доступа к теплым международным морям не позволяло государству полноценно развиваться: во внешней политике, в экономическом и культурном смысле, а также в торговле. Дальнейшие войны, которые Россия вела на своих южных и северных границах, объясняются именно стремлением преодолеть эти ограничения.Кроме того, Алексей Ручкин считает, что попытки выхода России к морям были неизбежны и необходимы. Во-первых, это решало целый ряд экономических (или торговых) вопросов, которые сформировались еще во времена Древнерусского государства. Во-вторых, это позволило бы России усилить свою роль на международной арене. И в-третьих, по мнению историка, проблему выхода к морям нельзя рассматривать отдельно от другого важного внешнеполитического вопроса – возвращения земель, входивших когда-то в состав Древнерусского государства."Если говорить про Балтийский регион – то возвращение целого ряда крепостей, которые входили когда-то в Новгородскую землю, про Прибалтику – старый вопрос установления власти над Юрьевым (Дерптом)", – отметил Алексей Ручкин.Истомин в свою очередь дополнил, что выход к морям был нужен для свободного доступа на европейские рынки, так как до Петра I на пути России стояли другие игроки, такие как Швеция или Речь Посполитая. По его словам, это ограничивало Российское государство в том, что товары приходилось поставлять через посредников, а, соответственно, значительная часть маржи уходила в другие страны.Выход к Балтике – важный шаг в сторону ЕвропыДо выхода к Балтике у Русского государства был один крупный торговый порт – Архангельск. С учетом северного расположения и очень короткого лета, возможности этого порта были крайне ограниченны. Но, как рассказал Алексей Ручкин, российская экономика, которая пыталась оправиться от тяжелых социально-экономических последствий Смуты, хотела иметь более масштабные окна связи с внешним миром. Однако покорение балтийских берегов стало вторым шагом Петра. Сначала царь пытался отвоевать южные моря, но в конечном счете потерпев там ряд поражений, сосредоточился на северо-западном направлении.Игорь Истомин считает, что неудачные попытки России развернуться в сторону Черного моря и дальнейшая необходимость переориентироваться на Балтику даже сыграли на руку стране в стратегическом плане.По мнению Истомина, итоги Северной войны стали первой предпосылкой более активного включения России в европейскую политику, и, естественно, доступ к морским торговым маршрутам и культурному опыту западных стран, которые пришли через взаимодействие с Европой.Передовой флот – необходимость или лишние траты?Одна из главных причин победы России на Балтике в Северной войне, по мнению Игоря Истомина, в том, что шведы недооценили потенциал, который был у России. Это позволило с успехом добиться выхода к морю. Однако политолог подчеркнул, что исход этой войны решался в сухопутных сражениях."У России довольно регулярно появлялось это искушение строительства флота, выхода к морям и последующего наращивания военно-морского присутствия. И в этом можно вернуться к временам Петра Первого и к последующим: начало XX века, советская эпоха. Поэтому попытки такие осуществлялись. Другое дело, что никогда они не опирались на сколько-нибудь надежную, так сказать, практическую почву", – сказал Истомин.Политолог считает, что и в Петровскую эпоху, и впоследствии Россия могла довольствоваться ограниченным морским потенциалом. Во-первых, моря, выход к которым пыталась получить страна, оставались замкнутыми и обеспечивали доступ лишь к региональной торговле. А во-вторых, Россия в меньшей степени зависела от контроля за морскими пространствами, чем другие такие державы. Строительство крупного военно-морского флота, по его мнению, даже отвлекало ресурсы от решения действительно значимых, практических задач государства.Сергей Мироненко в свою очередь отметил, что у Российской империи, которая только сформировалась, не было достаточно средств для того, чтобы построить флот высокого уровня или создать регулярную армию.Со своей стороны Алексей Ручкин уверен, что наличие флота для государства, которое участвует в европейских делах, в XVIII веке было важнейшей стратегической задачей. По мнению историка, если бы у России не было флота, то ее влияние на мировые политические процессы было бы несопоставимо меньше.На пути к великой морской державеМечта Петра о сильном и современном флоте заложила фундамент для дальнейшей модернизации страны. Пусть Россия и не могла полноценно противостоять Британской империи – владычице морей и передовой морской державе – во всем, но сделала огромный технологический скачок.Строительство верфей шло в сжатые сроки, отмечает доктор исторических наук Наталья Кривова, однако успешно выполняли, как сейчас говорят, гособоронзаказ, который в том числе позволил получить свободные выходы к морю, стать значимой морской державой и империей."Многие из этих верфей пережили Петровскую эпоху. А две, основанные первым императором – Соломбальская (ныне "Красная Кузница") и Адмиралтейские (обе входят в Объединенную судостроительную корпорацию),– и сегодня продолжают начатое им дело", – напомнила историк.Также исследователи сходятся во мнении, что Великое посольство сыграло в этом значимую роль: помимо знакомства с европейским бытом и создания антитурецкой коалиции, была еще одна цель – она заключалась в поиске корабельных мастеров, то есть привлечении кадров для промышленного развития.По его мнению, с одной стороны, в Российской империи был целый ряд выдающихся морских операций, походов, подвигов, кругосветных путешествий и экспедиций. Но с другой стороны, с флотом всегда были проблемы, некое отставание от других морских держав."Катастрофы Крымской войны, Русско-японской войны показали проблемы военно-морских сил империи, проблемы как технического (технологического) характера, так и стратегического командования", – сказал историк.Истомин подытожил, что в советский период Россия могла полноправно претендовать на звание великой морской державы. С 70-х годов прошлого века предпринимались попытки создать военно-морской флот, который был бы готов конкурировать с американским, и это требовало больших затрат. Как и Петровские преобразования когда-то.Многие проекты императора до сих пор служат уже современной России: например, Адмиралтейские верфи, возведенные с "великим поспешанием" всего за один год, до наших дней являются флагманскими, подчеркивает Наталья Кривова. В советское время на этом судостроительном предприятии строили подводные лодки, сегодня строят корабли для решения актуальных задач российской политики, например самодвижущуюся ледостойкую платформу "Северный полюс" для круглогодичных экспедиций в северных широтах и развития Арктического региона, напомнила историк.
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адмиралтейские верфи, петр i, россия, морская держава
10:00 02.11.2021 (обновлено: 10:16 02.11.2021)
 

Из державы в империю: зачем России был нужен выход к морям

CC0 / / Морской штандарт Петра I, 1703 года
Морской штандарт Петра I, 1703 года - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Как стать великой империей и причем тут выход к морю? В канун 300-летия провозглашения Российской империи редакция проекта "Морская держава" побеседовала с историками о державах на суше и на море, а также о том, как Петр I вывел страну на европейскую политическую арену.
Россия перешла в руки Петра Алексеевича, уже будучи большим государством с многовековыми традициями. Однако царю этого оказалось недостаточно. Государь решил, что стране необходим выход в международные воды и статус империи.
Возникновение Российской империи три века назад было бы невозможно без выхода к морям, считает научный руководитель Государственного архива РФ Сергей Мироненко.
"Я не очень представляю себе, как империя может не иметь морского сообщения. Мне кажется, что империя, помимо сравнительно большой территории, должна иметь и выход к морям", – отметил историк.

Империи на воде и на суше

При этом Российскую империю некоторые современные историки относят к континентальному типу, или, по-другому, к теллурократии. Такие империи присоединяют территории на континенте и последовательно распространяют на них свое законодательство, идеологию, религию, культуру.
Действительно, страна обладала огромной единой территорией, имела налаженное внутреннее сообщение, торговала с другими странами по суше и контролировала эти наземные маршруты, осваивала материковое пространство.
Красная пристань в Архангельске - главный причал города. На переднем плане - памятник царю Петру I, основавшему в Архангельске, на острове Соломбала, первую в России корабельную верфь. Автор памятника - скульптор Марк Антокольский (1843-1902 гг.) - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
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Однако, по мнению Мироненко, Российскую империю нельзя называть исключительно континентальной. Потому что благодаря попыткам Петра I выйти в международные воды она стала приобретать черты морской империи, или талассократии. В таких государствах ситуация обратная – территории расширяются за счет освоения далеких земель (заморских колоний), и метрополия (изначальная территория империи) не столь сильно оказывает давление на новоприсоединенные участки.
Доцент кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО Игорь Истомин считает, что разграничение империй на континентальные и морские стоит связывать с различиями в задачах, которые стоят перед этими государствами.
"Различные государства в зависимости от обстоятельств могут выступать в большей степени как континентальная или в большей степени как морская империя", – отметил политолог.
По словам руководителя кафедры истории и МХК школы Центра педагогического мастерства Алексея Ручкина, Россия до Петра Алексеевича действительно развивалась как континентальная империя: присоединяя новые территории (преимущественно на востоке) – Казань, Астрахань, Сибирь – и постепенно распространяя на эти территории нормы и правила, принятые "на большой земле".
Но именно благодаря политике Петра Россия смогла перейти к модели, соответствующей морской империи: предпринимались экспедиции по Северному Ледовитому, по Тихому океанам, присоединялись новые территории: "Русская Америка" – земли на Североамериканском континенте от Аляски до Форт Росса, Гавайские острова.
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"Можно сказать, что Россия традиционно тяготеет к континентальному типу, хотя в то же время отдельные попытки более широкой экспансии тоже предпринимались", – подчеркнул историк.

Неизбежность морского пути

Однако при всех возможностях Петровской России как континентальной империи отсутствие доступа к теплым международным морям не позволяло государству полноценно развиваться: во внешней политике, в экономическом и культурном смысле, а также в торговле. Дальнейшие войны, которые Россия вела на своих южных и северных границах, объясняются именно стремлением преодолеть эти ограничения.
Кроме того, Алексей Ручкин считает, что попытки выхода России к морям были неизбежны и необходимы. Во-первых, это решало целый ряд экономических (или торговых) вопросов, которые сформировались еще во времена Древнерусского государства. Во-вторых, это позволило бы России усилить свою роль на международной арене. И в-третьих, по мнению историка, проблему выхода к морям нельзя рассматривать отдельно от другого важного внешнеполитического вопроса – возвращения земель, входивших когда-то в состав Древнерусского государства.
CC0 / / Остров Котлин и русский флот, гравюра, начало 18-ого века
Остров Котлин и русский флот, гравюра, начало 18-ого века - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
CC0 / /
Остров Котлин и русский флот, гравюра, начало 18-ого века
"Если говорить про Балтийский регион – то возвращение целого ряда крепостей, которые входили когда-то в Новгородскую землю, про Прибалтику – старый вопрос установления власти над Юрьевым (Дерптом)", – отметил Алексей Ручкин.
Истомин в свою очередь дополнил, что выход к морям был нужен для свободного доступа на европейские рынки, так как до Петра I на пути России стояли другие игроки, такие как Швеция или Речь Посполитая. По его словам, это ограничивало Российское государство в том, что товары приходилось поставлять через посредников, а, соответственно, значительная часть маржи уходила в другие страны.

Выход к Балтике – важный шаг в сторону Европы

До выхода к Балтике у Русского государства был один крупный торговый порт – Архангельск. С учетом северного расположения и очень короткого лета, возможности этого порта были крайне ограниченны. Но, как рассказал Алексей Ручкин, российская экономика, которая пыталась оправиться от тяжелых социально-экономических последствий Смуты, хотела иметь более масштабные окна связи с внешним миром.
Однако покорение балтийских берегов стало вторым шагом Петра. Сначала царь пытался отвоевать южные моря, но в конечном счете потерпев там ряд поражений, сосредоточился на северо-западном направлении.
CC0 / / Полтавская битва. Пьер-Дени Мартин
Полтавская битва. Пьер-Дени Мартин - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
CC0 / /
Полтавская битва. Пьер-Дени Мартин
Игорь Истомин считает, что неудачные попытки России развернуться в сторону Черного моря и дальнейшая необходимость переориентироваться на Балтику даже сыграли на руку стране в стратегическом плане.
"В каком-то смысле России даже повезло, потому что все-таки выход в Балтику обеспечивал связь с более перспективными партнерами, потому что центр экономического роста к тому моменту, очевидно, сместился в Северную, Северо-Западную Европу", – отметил политолог.
По мнению Истомина, итоги Северной войны стали первой предпосылкой более активного включения России в европейскую политику, и, естественно, доступ к морским торговым маршрутам и культурному опыту западных стран, которые пришли через взаимодействие с Европой.

Передовой флот – необходимость или лишние траты?

Одна из главных причин победы России на Балтике в Северной войне, по мнению Игоря Истомина, в том, что шведы недооценили потенциал, который был у России. Это позволило с успехом добиться выхода к морю. Однако политолог подчеркнул, что исход этой войны решался в сухопутных сражениях.
"У России довольно регулярно появлялось это искушение строительства флота, выхода к морям и последующего наращивания военно-морского присутствия. И в этом можно вернуться к временам Петра Первого и к последующим: начало XX века, советская эпоха. Поэтому попытки такие осуществлялись. Другое дело, что никогда они не опирались на сколько-нибудь надежную, так сказать, практическую почву", – сказал Истомин.
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Политолог считает, что и в Петровскую эпоху, и впоследствии Россия могла довольствоваться ограниченным морским потенциалом. Во-первых, моря, выход к которым пыталась получить страна, оставались замкнутыми и обеспечивали доступ лишь к региональной торговле. А во-вторых, Россия в меньшей степени зависела от контроля за морскими пространствами, чем другие такие державы. Строительство крупного военно-морского флота, по его мнению, даже отвлекало ресурсы от решения действительно значимых, практических задач государства.
Сергей Мироненко в свою очередь отметил, что у Российской империи, которая только сформировалась, не было достаточно средств для того, чтобы построить флот высокого уровня или создать регулярную армию.
"Идея должна созреть, должны появиться определенные предпосылки для этого. История развивается, государства и армии развиваются. До Петра были попытки, но только Петр сумел "прорубить окно в Европу". Но вот вопрос: кто-нибудь когда-нибудь считал, сколько стоило России прорубить это окно и окупились ли те затраты?" – отметил Сергей Мироненко.
Со своей стороны Алексей Ручкин уверен, что наличие флота для государства, которое участвует в европейских делах, в XVIII веке было важнейшей стратегической задачей. По мнению историка, если бы у России не было флота, то ее влияние на мировые политические процессы было бы несопоставимо меньше.
На пути к великой морской державе
Мечта Петра о сильном и современном флоте заложила фундамент для дальнейшей модернизации страны. Пусть Россия и не могла полноценно противостоять Британской империи – владычице морей и передовой морской державе – во всем, но сделала огромный технологический скачок.
Строительство верфей шло в сжатые сроки, отмечает доктор исторических наук Наталья Кривова, однако успешно выполняли, как сейчас говорят, гособоронзаказ, который в том числе позволил получить свободные выходы к морю, стать значимой морской державой и империей.
"Многие из этих верфей пережили Петровскую эпоху. А две, основанные первым императором – Соломбальская (ныне "Красная Кузница") и Адмиралтейские (обе входят в Объединенную судостроительную корпорацию),– и сегодня продолжают начатое им дело", – напомнила историк.
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Также исследователи сходятся во мнении, что Великое посольство сыграло в этом значимую роль: помимо знакомства с европейским бытом и создания антитурецкой коалиции, была еще одна цель – она заключалась в поиске корабельных мастеров, то есть привлечении кадров для промышленного развития.

"Говорить о том, что российский флот являлся постоянно самостоятельной сильной составной частью российской армии, империи и без сухопутной армии играл важную роль, в принципе нельзя, мы не Британия. Но в отдельные моменты, да, Россия может считаться морской державой. Но это производная от общего высокого уровня процесса, который был в империи, и в целом от военно-политической мощи государства", – сказал Алексей Ручкин.

По его мнению, с одной стороны, в Российской империи был целый ряд выдающихся морских операций, походов, подвигов, кругосветных путешествий и экспедиций. Но с другой стороны, с флотом всегда были проблемы, некое отставание от других морских держав.
"Катастрофы Крымской войны, Русско-японской войны показали проблемы военно-морских сил империи, проблемы как технического (технологического) характера, так и стратегического командования", – сказал историк.
Истомин подытожил, что в советский период Россия могла полноправно претендовать на звание великой морской державы. С 70-х годов прошлого века предпринимались попытки создать военно-морской флот, который был бы готов конкурировать с американским, и это требовало больших затрат. Как и Петровские преобразования когда-то.
© РИА Новости / Пресс-служба АО "Адмиралтейские верфи"Церемония спуска на воду ледостойкой самодвижущейся платформы (ЛСП) "Северный полюс" проекта 00903 в Санкт-Петербурге
Церемония спуска на воду ледостойкой самодвижущейся платформы (ЛСП) Северный полюс проекта 00903 в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© РИА Новости / Пресс-служба АО "Адмиралтейские верфи"
Церемония спуска на воду ледостойкой самодвижущейся платформы (ЛСП) "Северный полюс" проекта 00903 в Санкт-Петербурге
Многие проекты императора до сих пор служат уже современной России: например, Адмиралтейские верфи, возведенные с "великим поспешанием" всего за один год, до наших дней являются флагманскими, подчеркивает Наталья Кривова. В советское время на этом судостроительном предприятии строили подводные лодки, сегодня строят корабли для решения актуальных задач российской политики, например самодвижущуюся ледостойкую платформу "Северный полюс" для круглогодичных экспедиций в северных широтах и развития Арктического региона, напомнила историк.
 
Морская державаАдмиралтейские верфиПетр IРоссияМорская держава
 
 
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