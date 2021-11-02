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Четверть россиян привились от гриппа
Четверть россиян привились от гриппа - РИА Новости, 02.11.2021
Четверть россиян привились от гриппа
От гриппа в России уже привито более 38,2 миллиона человек, что составляет 26,2 процента от численности населения, сообщается на сайте Роспотребнадзора. РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T08:15
2021-11-02T11:23
общество
грипп
вакцинация
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. От гриппа в России уже привито более 38,2 миллиона человек, что составляет 26,2 процента от численности населения, сообщается на сайте Роспотребнадзора."Роспотребнадзором осуществляется мониторинг за иммунизацией населения против гриппа. По состоянию на 29 октября текущего года в Российской Федерации привито от гриппа более 38,2 миллиона человек, что составляет 26,2 процента от численности населения страны", — говорится в сообщении.По совокупному населению эпидемические пороги по гриппу и ОРВИ превышены в 57 регионах России, заболеваемость обусловлена преимущественно циркуляцией респираторных вирусов негриппозной этиологии, при этом в общей структуре обнаруженных респираторных вирусов отмечается увеличение доли вирусов гриппа.Превышение недельных порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечается преимущественно среди взрослого населения, а также детей в возрастной группе 7-14 лет, отметили в ведомстве.
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общество, грипп, вакцинация, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия
08:15 02.11.2021 (обновлено: 11:23 02.11.2021)
 
Четверть россиян привились от гриппа

Более 38,2 миллиона человек в России привились от гриппа

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМобильный пункт вакцинации от гриппа в Москве
Мобильный пункт вакцинации от гриппа в Москве - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. От гриппа в России уже привито более 38,2 миллиона человек, что составляет 26,2 процента от численности населения, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
"Роспотребнадзором осуществляется мониторинг за иммунизацией населения против гриппа. По состоянию на 29 октября текущего года в Российской Федерации привито от гриппа более 38,2 миллиона человек, что составляет 26,2 процента от численности населения страны", — говорится в сообщении.
По совокупному населению эпидемические пороги по гриппу и ОРВИ превышены в 57 регионах России, заболеваемость обусловлена преимущественно циркуляцией респираторных вирусов негриппозной этиологии, при этом в общей структуре обнаруженных респираторных вирусов отмечается увеличение доли вирусов гриппа.
Превышение недельных порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечается преимущественно среди взрослого населения, а также детей в возрастной группе 7-14 лет, отметили в ведомстве.
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ОбществоГриппВакцинацияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоРоссия
 
 
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