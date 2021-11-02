https://ria.ru/20211102/gripp-1757313009.html

Четверть россиян привились от гриппа

Четверть россиян привились от гриппа - РИА Новости, 02.11.2021

Четверть россиян привились от гриппа

От гриппа в России уже привито более 38,2 миллиона человек, что составляет 26,2 процента от численности населения, сообщается на сайте Роспотребнадзора. РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T08:15

2021-11-02T08:15

2021-11-02T11:23

общество

грипп

вакцинация

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751456879_0:0:2998:1686_1920x0_80_0_0_db3ffce09628e3117b048c5f65e2fef8.jpg

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. От гриппа в России уже привито более 38,2 миллиона человек, что составляет 26,2 процента от численности населения, сообщается на сайте Роспотребнадзора."Роспотребнадзором осуществляется мониторинг за иммунизацией населения против гриппа. По состоянию на 29 октября текущего года в Российской Федерации привито от гриппа более 38,2 миллиона человек, что составляет 26,2 процента от численности населения страны", — говорится в сообщении.По совокупному населению эпидемические пороги по гриппу и ОРВИ превышены в 57 регионах России, заболеваемость обусловлена преимущественно циркуляцией респираторных вирусов негриппозной этиологии, при этом в общей структуре обнаруженных респираторных вирусов отмечается увеличение доли вирусов гриппа.Превышение недельных порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечается преимущественно среди взрослого населения, а также детей в возрастной группе 7-14 лет, отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20211101/invitro-epidemics-1756645839.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, грипп, вакцинация, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия