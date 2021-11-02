https://ria.ru/20211102/granitsa-1757460896.html

В Минобороны Украины назвали количество российских военных на границе

В Минобороны Украины назвали количество российских военных на границе - РИА Новости, 02.11.2021

В Минобороны Украины назвали количество российских военных на границе

Минобороны Украины со ссылкой на данные главного управления разведки страны заявило, что у границ республики и в Донбассе находятся около 90 тысяч российских... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T22:20

2021-11-02T22:20

2021-11-02T22:20

в мире

киев

москва

дмитрий песков

министерство обороны украины

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155579/72/1555797233_0:0:2295:1290_1920x0_80_0_0_9fdb83704e3bb72f3f1e8ff8e204b15a.jpg

КИЕВ, 2 ноя - РИА Новости. Минобороны Украины со ссылкой на данные главного управления разведки страны заявило, что у границ республики и в Донбассе находятся около 90 тысяч российских военнослужащих.Днем ранее американское издание Politico опубликовало спутниковые снимки, которые, по его утверждению, демонстрируют размещение российских военных "на границе с Украиной" - в Смоленской области, которая не граничит с Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что передвижение военной техники и военных по своей территории - исключительное дело России: она не угрожала и никому не угрожает, но на фоне агрессивных действий НАТО принимала и принимает меры для своей безопасности. Публикацию Politico о российских военных на "границе" с Украиной он назвал некачественным вбросом, который не стоит траты времени и комментариев."По данным главного управления разведки министерства обороны, по состоянию на начало ноября 2021 года у нашей границы и на временно оккупированных территориях Российской Федерацией сосредоточена группировка войск (сил) общей численностью около 90 тысяч человек", - утверждается в сообщении на сайте МО Украины.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Со своей стороны в Москве заявляют, что РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, и страна никому не угрожала и не угрожает.

https://ria.ru/20211102/klimkin-1757459275.html

киев

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, киев, москва, дмитрий песков, министерство обороны украины, россия