https://ria.ru/20211102/granitsa-1757460896.html
В Минобороны Украины назвали количество российских военных на границе
В Минобороны Украины назвали количество российских военных на границе - РИА Новости, 02.11.2021
В Минобороны Украины назвали количество российских военных на границе
Минобороны Украины со ссылкой на данные главного управления разведки страны заявило, что у границ республики и в Донбассе находятся около 90 тысяч российских... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T22:20
2021-11-02T22:20
2021-11-02T22:20
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КИЕВ, 2 ноя - РИА Новости. Минобороны Украины со ссылкой на данные главного управления разведки страны заявило, что у границ республики и в Донбассе находятся около 90 тысяч российских военнослужащих.Днем ранее американское издание Politico опубликовало спутниковые снимки, которые, по его утверждению, демонстрируют размещение российских военных "на границе с Украиной" - в Смоленской области, которая не граничит с Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что передвижение военной техники и военных по своей территории - исключительное дело России: она не угрожала и никому не угрожает, но на фоне агрессивных действий НАТО принимала и принимает меры для своей безопасности. Публикацию Politico о российских военных на "границе" с Украиной он назвал некачественным вбросом, который не стоит траты времени и комментариев."По данным главного управления разведки министерства обороны, по состоянию на начало ноября 2021 года у нашей границы и на временно оккупированных территориях Российской Федерацией сосредоточена группировка войск (сил) общей численностью около 90 тысяч человек", - утверждается в сообщении на сайте МО Украины.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Со своей стороны в Москве заявляют, что РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, и страна никому не угрожала и не угрожает.
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в мире, киев, москва, дмитрий песков, министерство обороны украины, россия
В Минобороны Украины назвали количество российских военных на границе
Минобороны Украины: у границ страны находится около 90 тысяч российских военных