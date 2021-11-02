Украина опровергла информацию об активности российских войск возле границы
В СНБО Украины опровергли информацию об активности российских войск возле границы
© РИА Новости / Николай Лазаренко / Перейти в фотобанкЗаседание Совета национальной безопасности и обороны Украины
КИЕВ, 2 ноя - РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов опроверг информацию об активности российских войск возле украинских границ.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что ряд американских и европейских чиновников обеспокоены якобы имеющим место "возобновлением наращивания численности российских войск" близ границы с Украиной. В материале отмечалось, что замечать эти перемещения начали особенно в последние недели, после того как РФ завершила масштабные совместные военные учения с Белоруссией "Запад 2021". Позже американское издание Politico опубликовало спутниковые снимки, которые, по его утверждению, демонстрируют размещение российских военных "на границе с Украиной" - в Смоленской области, которая не граничит с Украиной. Министерство обороны Украины заявило, что не фиксирует фактов наращивания войск РФ у собственных границ и считает информацию об этом в СМИ элементом специальных информационно-психологических действий.
"Возле границ Украины активности войск РФ не наблюдаем. Есть обычная ситуация, связанная с процессами, за которыми мы очень внимательно следим. Что будет завтра, будем понимать завтра", - цитирует Данилова агентство Liga.net. Данилов отметил, что "есть много факторов", почему такая информация появляется в медиа.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Со своей стороны, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.