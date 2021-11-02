Госдума планирует принять новый закон об организации власти в субъектах
Крашенинников: Госдума планирует принять новый закон об организации власти в субъектах
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПавел Крашенинников на пленарном заседании Государственной Думы РФ
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноя – РИА Новости. Госдума планирует принять новый федеральный закон "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации" в декабре, заявил председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.
Во вторник он принимает участие в заседании Ассамблеи Свердловского регионального объединения "Депутатская вертикаль", где обсуждается этот закон.
"Я хочу подчеркнуть, что мы через неделю, 9 ноября, будем рассматривать его в первом чтении. И дальше у нас пойдет процедура второго чтения. Соответственно, надеюсь, что в декабре мы примем этот закон", - отметил Крашенинников на заседании.
Предполагается, что закон вступит в силу с 1 июня 2022 года, добавил председатель комитета Госдумы.
Документ был внесен в Госдуму Крашенинниковым и сенатором Андреем Клишасом с целью исполнения обновленных положений Конституции РФ и развития положений о единой системе публичной власти. Отмечалось, что законопроект, в частности, снимает для губернаторов запрет избираться более двух сроков подряд и устанавливает общее для всех субъектов РФ наименование должности высшего должностного лица – "глава субъекта РФ", однако Крашенинников заявил, что исключается только должность президента республики, а губернаторов переименовывать не будут.