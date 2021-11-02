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Иностранец хотел провезти два килограмма героина из Москвы во Владивосток

Иностранец хотел провезти два килограмма героина из Москвы во Владивосток - РИА Новости, 02.11.2021

Иностранец хотел провезти два килограмма героина из Москвы во Владивосток

Иностранец, который пытался провезти в чемодане около двух килограммов героина в самолете из Москвы во Владивосток, предстанет перед судом, сообщает прокуратура РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T04:05

2021-11-02T04:05

2021-11-02T04:05

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ВЛАДИВОСТОК, 2 ноя — РИА Новости. Иностранец, который пытался провезти в чемодане около двух килограммов героина в самолете из Москвы во Владивосток, предстанет перед судом, сообщает прокуратура Приморья.По версии следствия, два иностранца, которые жили в Москве, в прошлом году организовали незаконный сбыт героина в особо крупных размерах в Приморье: наркотики перемещали в скрытых полостях чемоданов, перевозимых под видом багажа в самолетах. В июле организаторы привлекли для перевозки земляка, он также передавал наркотики покупателям в Приморье.В надзорном ведомстве уточняют, что наркотики обнаружили сотрудники правоохранительных органов, фигуранта задержали."Прокурор Приморского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении иностранного гражданина, обвиняемого... по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере)… Уголовное дело направлено в Артемовский городской суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211030/mvd-1756976651.html

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