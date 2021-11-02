https://ria.ru/20211102/germaniya-1757348713.html

Лидер немецкой партии "Зеленые" обвинила Россию в "шантаже"

Лидер немецкой партии "Зеленые" обвинила Россию в "шантаже" - РИА Новости, 02.11.2021

Лидер немецкой партии "Зеленые" обвинила Россию в "шантаже"

Сопредседатель германской партии "Зеленые" Анналена Бербок, которая участвует в коалиционных переговорах о создании нового правительства ФРГ по итогам выборов... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T12:13

2021-11-02T12:13

2021-11-02T12:13

экономика

европа

газпром

петер альтмайер

кристиан линднер

цены на нефть

россия

анналена бербок

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БЕРЛИН, 2 ноя – РИА Новости. Сопредседатель германской партии "Зеленые" Анналена Бербок, которая участвует в коалиционных переговорах о создании нового правительства ФРГ по итогам выборов 26 сентября, обвинила Россию в "шантаже" из-за роста цен на газ в ЕС."Сказать, что мы просто опустим цены, не имеет смысла, это должно быть ясно. Это показывают сейчас и эти газовые дебаты. Нас можно шантажировать ископаемой энергетикой, мы пережили это с Россией, это означает, что путь к возобновляемой энергетике означает больше безопасности и, в конечном счете, больше социальной справедливости", - заявила Бербок в прямом эфире телеканала ZDF.По словам политика, в будущем коалиционном договоре, который должен стать основой для работы нового правительства Германии, уже зафиксирован отказ от угольной энергетики и развитие возобновляемых источников энергии, однако аналогичные решения нужны "в строительстве, в отопительной системе, в сельском хозяйстве, и это большие темы, которыми мы занимаемся как партнеры по коалиции". Бербок подчеркнула, что на конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), которая стартовала в понедельник в Глазго, "все говорят, в том числе все в Германии, что защита климата является задачей человечества", поэтому "это не может стать задачей одной партии в коалиционных переговорах, все три партии должны позаботиться о том, чтобы защита климата стала ключевой темой".Как заявил на прошлой неделе врио министра экономики ФРГ Петер Альтмайер, высокие цены на энергоносители, а также нарушения в цепочках поставок "в равной мере ослабляют развитие экономики в Европе и по всему миру". Альтмайер добавил, что в Германии очень высокий спрос на энергоносители в связи с восстановлением экономики после кризиса, вызванного коронавирусом. Стремительный рост мировых цен на нефть создает "проблемы для предприятий", а "исторически высокие" цены на газ привели к удорожанию "отопления, мобильности и электричества", жертвами которого стали и "граждане, пенсионеры, малообеспеченные люди", сказал врио министра. По словам Альтмайера, он призвал участников переговоров о создании нового коалиционного правительства ФРГ уже сейчас обсудить данную проблематику, однако "понял (лидера немецких либералов, участника коалиционных переговоров) Кристиана Линднера так, что это может подождать, пока новое правительство не придет к власти".Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. При этом с 6 октября, достигнув исторического максимума в 1937 долларов за тысячу кубометров, цены на газ начали снижаться. Эксперты связывают рост цен с низкой заполненностью подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный газ в Азии.В Кремле на обвинения в адрес РФ в высоких ценах на газ заявляли, что западные политики просчитались при переходе на альтернативные источники энергии, они надеялись на ветрогенерацию, а несколько месяцев ветра не было. Президент РФ Владимир Путин назвал ранее полной чушью и бредом заявления об использовании Россией газа как оружия. В РФ не раз отмечали, что "Газпром" выполняет все свои обязательства перед европейскими партнёрами и готов продавать больше газа.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь заявляла, что Россия использует газ не для шантажа, а для обоюдовыгодного сотрудничества.

https://ria.ru/20211102/potok-1757306970.html

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экономика, европа, газпром, петер альтмайер, кристиан линднер, цены на нефть, россия, анналена бербок