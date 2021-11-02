https://ria.ru/20211102/gaz-1757459798.html

Цена фьючерсов на газ в Европе превысила 850 долларов за тысячу кубометров

Цена фьючерсов на газ в Европе превысила 850 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 02.11.2021

Цена фьючерсов на газ в Европе превысила 850 долларов за тысячу кубометров

Цена декабрьских фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов вторника выросла на 8,5% к расчетной цене предыдущего торгового дня, превысив 850 долларов за... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T21:58

2021-11-02T21:58

2021-11-02T21:58

экономика

природный газ

азия

европа

владимир путин

газпром

fitch ratings

дмитрий маринченко

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Цена декабрьских фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов вторника выросла на 8,5% к расчетной цене предыдущего торгового дня, превысив 850 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные на ICE Futures.Стоимость декабрьских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торгов составила 821,6 доллара за тысячу кубометров, в течение дня колебалась от 750 до 850 долларов, а к концу торгов достигла 853,7 доллара, что на 8,5% выше расчетной цены понедельника.Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. В понедельник к закрытию торгов стоимость декабрьских фьючерсов чуть превысила 815 долларов за тысячу кубометров, а расчетная цена составила 787 долларов.Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. При этом цены, несмотря на краткосрочные скачки вверх, в целом на протяжении почти месяца демонстрируют устойчивое снижение. Максимум - 1937 долларов - был достигнут 6 октября, после чего цены на газ начали корректироваться. Накануне - впервые за полтора месяца - стоимость фьючерсов опустилась ниже 750 долларов за тысячу кубометров.Эксперты связывают рост цен на газ в Европе с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии. Ранее директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко в комментарии РИА Новости отмечал, что цены на газ еще более волатильны, чем на нефть, поэтому предсказать их движение в краткосрочной перспективе невозможно. Поводом для снижения котировок в последние дни стало поручение президента России Владимира Путина, согласно которому "Газпром" скоро начнет заполнять свои хранилища в Европе.

https://ria.ru/20211102/gaz-1757437598.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211102/neft-1757374121.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, природный газ, азия, европа, владимир путин, газпром, fitch ratings, дмитрий маринченко