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Средние спотовые цены на газ в Европе выросли до рекордных 1100 долларов
Средние спотовые цены на газ в Европе выросли до рекордных 1100 долларов - РИА Новости, 02.11.2021
Средние спотовые цены на газ в Европе выросли до рекордных 1100 долларов
Средние спотовые цены на газ в Европе в октябре выросли более чем на 45% по сравнению с показателями сентября, до рекордных 1100 долларов за 1 тысячу... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T18:48
2021-11-02T18:52
экономика
азия
европа
владимир путин
газпром
fitch ratings
дмитрий маринченко
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Средние спотовые цены на газ в Европе в октябре выросли более чем на 45% по сравнению с показателями сентября, до рекордных 1100 долларов за 1 тысячу кубометров, свидетельствуют данные Spot TTF.Спотовый контракт подразумевает, что его условия выполняются практически сразу, расчеты на рынке спот производятся, как правило, на "сегодня" или "завтра". Фьючерсные же контракты обращаются на срочном рынке, где выполнение условий сделки происходит не сразу, а в оговоренный срок.Средние спотовые цены газа на голландском TTF, самом ликвидном европейском хабе, в сентябре составили 755 долларов, а в октябре выросли на 46,2%, чуть превысили рекордные 1100 долларов за тысячу кубометров. Это максимум за время наблюдений, с начала 2015 года.При этом в последние дни цена на споте TTF по контракту "на день вперед" активно снижается: с поставкой в четверг, 28 октября, составляла почти 1020 долларов за тысячу кубометров, с поставкой в пятницу, 29 октября, снизилась на 10%, до 900 долларов, а на субботу-понедельник, 30 октября-1 ноября, — снизилась более чем на 15%, до уровня 740-750 долларов, на 2 ноября — чуть превысила 760 долларов.Средние цены фьючерсов также достигли рекордных значений. По подсчетам РИА Новости, средняя расчетная цена декабрьских фьючерсов на TTF в октябре составила 1100 долларов, следует из данных на ICE Futures.Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. При этом цены, несмотря на краткосрочные скачки вверх, в целом на протяжении почти месяца демонстрируют устойчивое снижение. Максимум — 1937 долларов — был достигнут 6 октября, после чего цены на газ начали корректироваться. Накануне — впервые за полтора месяца — стоимость фьючерсов опустилась ниже 750 долларов за тысячу кубометров и сегодня колеблется в районе 750-850 долларов.Эксперты связывают рост цен на газ в Европе с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии. Ранее директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко в комментарии РИА Новости отмечал, что цены на газ еще более волатильны, чем на нефть, поэтому предсказать их движение в краткосрочной перспективе невозможно. Поводом для снижения котировок в последние дни стало поручение президента России Владимира Путина, согласно которому "Газпром" скоро начнет заполнять свои хранилища в Европе.
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экономика, азия, европа, владимир путин, газпром, fitch ratings, дмитрий маринченко
18:48 02.11.2021 (обновлено: 18:52 02.11.2021)
 
Средние спотовые цены на газ в Европе выросли до рекордных 1100 долларов

Средние спотовые цены на газ в Европе в октябре выросли до рекордных 1100 долларов

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКомплекс транспортировки экспортного газа КС "Краснодарская".
Комплекс транспортировки экспортного газа КС Краснодарская. - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Средние спотовые цены на газ в Европе в октябре выросли более чем на 45% по сравнению с показателями сентября, до рекордных 1100 долларов за 1 тысячу кубометров, свидетельствуют данные Spot TTF.
Спотовый контракт подразумевает, что его условия выполняются практически сразу, расчеты на рынке спот производятся, как правило, на "сегодня" или "завтра". Фьючерсные же контракты обращаются на срочном рынке, где выполнение условий сделки происходит не сразу, а в оговоренный срок.
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Средние спотовые цены газа на голландском TTF, самом ликвидном европейском хабе, в сентябре составили 755 долларов, а в октябре выросли на 46,2%, чуть превысили рекордные 1100 долларов за тысячу кубометров. Это максимум за время наблюдений, с начала 2015 года.
При этом в последние дни цена на споте TTF по контракту "на день вперед" активно снижается: с поставкой в четверг, 28 октября, составляла почти 1020 долларов за тысячу кубометров, с поставкой в пятницу, 29 октября, снизилась на 10%, до 900 долларов, а на субботу-понедельник, 30 октября-1 ноября, — снизилась более чем на 15%, до уровня 740-750 долларов, на 2 ноября — чуть превысила 760 долларов.
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Средние цены фьючерсов также достигли рекордных значений. По подсчетам РИА Новости, средняя расчетная цена декабрьских фьючерсов на TTF в октябре составила 1100 долларов, следует из данных на ICE Futures.
Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. При этом цены, несмотря на краткосрочные скачки вверх, в целом на протяжении почти месяца демонстрируют устойчивое снижение. Максимум — 1937 долларов — был достигнут 6 октября, после чего цены на газ начали корректироваться. Накануне — впервые за полтора месяца — стоимость фьючерсов опустилась ниже 750 долларов за тысячу кубометров и сегодня колеблется в районе 750-850 долларов.
Эксперты связывают рост цен на газ в Европе с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии. Ранее директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко в комментарии РИА Новости отмечал, что цены на газ еще более волатильны, чем на нефть, поэтому предсказать их движение в краткосрочной перспективе невозможно. Поводом для снижения котировок в последние дни стало поручение президента России Владимира Путина, согласно которому "Газпром" скоро начнет заполнять свои хранилища в Европе.
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