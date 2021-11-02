https://ria.ru/20211102/gaz-1757347938.html

Россия выполняет обязательства по газу перед Европой, заявили в Кремле

Россия выполняет обязательства по газу перед Европой, заявили в Кремле - РИА Новости, 02.11.2021

Россия выполняет обязательства по газу перед Европой, заявили в Кремле

Россия выполняет обязательства по газу перед Европой с превышением, поручение президента Владимира Путина увеличить закачку в европейские ПХГ после 8 ноября в... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T12:11

2021-11-02T12:11

2021-11-02T12:18

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природный газ

владимир путин

дмитрий песков

газпром

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Россия выполняет обязательства по газу перед Европой с превышением, поручение президента Владимира Путина увеличить закачку в европейские ПХГ после 8 ноября в силе, сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.Ранее Путин поручил "Газпрому" после завершения закачки газа в подземные хранилища России начать работу по повышению объема газа в ПХГ компании в Европе - в Австрии и Германии. Глава "Газпрома" Алексей Миллер со своей стороны заверил, что компания готова эту работу выполнить. В пятницу "Газпром" сообщил, что достиг планового уровня оперативного резерва газа в российских хранилищах в 72,6 миллиарда кубометров, однако продолжит работы по закачке в них до 8 ноября."Россия выполняет все обязательства, выполняет четко, даже с превышением этих обязательств. Ориентировка президента на этот счет по-прежнему остается в силе", - сказал Песков, отвечая на вопрос, намерена ли Россия по-прежнему увеличивать поставки газа в Европу после 8 ноября.

https://ria.ru/20211102/germaniya-1757348713.html

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европа, россия, экономика, в мире, природный газ, владимир путин, дмитрий песков, газпром, алексей миллер