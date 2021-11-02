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Цена на газ в Европе выросла до 830 долларов за тысячу кубометров
Цена на газ в Европе выросла до 830 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 02.11.2021
Цена на газ в Европе выросла до 830 долларов за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе растут более чем на пять процентов, свидетельствуют данные биржи ICE Futures. РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T11:15
2021-11-02T11:30
экономика
природный газ
европа
газпром
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Цены на газ в Европе растут более чем на пять процентов, свидетельствуют данные биржи ICE Futures.Так, на открытии торгов декабрьские фьючерсы по индексу голландского TTF (самого ликвидного европейского хаба) торговались на уровне 821,6 доллара за тысячу кубометров, затем подешевели почти до 810 долларов, но после этого опять подорожали. Максимум начала торговой сессии составил 853,5 доллара, а к 10:20 мск цена достигла 831,2 доллара — на 5,6 процента выше расчетной цены предыдущего дня.Накануне цены на газ впервые с середины сентября опустились до 740 долларов, затем взлетели до 890 и к концу торгов держались на уровне 816,8 доллара. Расчетная цена составила 787 долларов.Европейский газовый рынок лихорадит уже несколько месяцев. Еще в начале августа фьючерсы торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубов, но к концу сентября они подорожали более чем вдвое, а 6 октября подскочили до исторического максимума — 1937 долларов. Затем последовало снижение, однако цены продолжают держаться на высоком уровне. Все это повышает стоимость электричества для жителей ЕС.Эксперты объясняют рост цен низким уровнем заполненности европейских газовых хранилищ, ограничением предложения со стороны поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии. А поводом для снижения котировок в последние дни стало поручение президента России Владимира Путина, согласно которому "Газпром" скоро начнет заполнять свои хранилища в Европе.
https://ria.ru/20211102/potok-1757306970.html
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экономика, природный газ, европа, газпром
11:15 02.11.2021 (обновлено: 11:30 02.11.2021)
 
Цена на газ в Европе выросла до 830 долларов за тысячу кубометров

Цена декабрьских фьючерсов на газ в Европе выросла до 830 долларов за тысячу кубометров

© AP Photo / Michel SpinglerКомпрессорная станция на севере Франции
Компрессорная станция на севере Франции - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© AP Photo / Michel Spingler
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Цены на газ в Европе растут более чем на пять процентов, свидетельствуют данные биржи ICE Futures.
Так, на открытии торгов декабрьские фьючерсы по индексу голландского TTF (самого ликвидного европейского хаба) торговались на уровне 821,6 доллара за тысячу кубометров, затем подешевели почти до 810 долларов, но после этого опять подорожали. Максимум начала торговой сессии составил 853,5 доллара, а к 10:20 мск цена достигла 831,2 доллара — на 5,6 процента выше расчетной цены предыдущего дня.
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток — 2 в Германии - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
03:23
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Накануне цены на газ впервые с середины сентября опустились до 740 долларов, затем взлетели до 890 и к концу торгов держались на уровне 816,8 доллара. Расчетная цена составила 787 долларов.
Европейский газовый рынок лихорадит уже несколько месяцев. Еще в начале августа фьючерсы торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубов, но к концу сентября они подорожали более чем вдвое, а 6 октября подскочили до исторического максимума — 1937 долларов. Затем последовало снижение, однако цены продолжают держаться на высоком уровне. Все это повышает стоимость электричества для жителей ЕС.
Эксперты объясняют рост цен низким уровнем заполненности европейских газовых хранилищ, ограничением предложения со стороны поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии. А поводом для снижения котировок в последние дни стало поручение президента России Владимира Путина, согласно которому "Газпром" скоро начнет заполнять свои хранилища в Европе.
Работа газораспределительной станции - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
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Welt: Путин одной фразой обрушил цены на газ в Европе
 
ЭкономикаПриродный газЕвропаГазпром
 
 
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