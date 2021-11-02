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"Загнали как мальчика": в Киеве объяснили, как Россия переиграла Зеленского
"Загнали как мальчика": в Киеве объяснили, как Россия переиграла Зеленского - РИА Новости, 02.11.2021
"Загнали как мальчика": в Киеве объяснили, как Россия переиграла Зеленского
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил в эфире телеканала "Прямой", что Москва полностью переигрывает... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T03:09
2021-11-02T03:09
в мире
украина
киев
александр турчинов
владимир путин
владимир зеленский
россия
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил в эфире телеканала "Прямой", что Москва полностью переигрывает Киев на политическом поле, приведя в пример ситуацию в энергетике.Так он прокомментировал возможную встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.Политик подчеркнул, что у Украины сейчас нет резервов газа, которые могли бы обеспечить энергетическую безопасность страны.Кроме того, по мнению Турчинова, Киев также "провалил закупку угля".
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в мире, украина, киев, александр турчинов, владимир путин, владимир зеленский, россия
03:09 02.11.2021
 
"Загнали как мальчика": в Киеве объяснили, как Россия переиграла Зеленского

Экс-глава СНБО Турчинов: Россия полностью переиграла Зеленского в энергетическом вопросе

CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил в эфире телеканала "Прямой", что Москва полностью переигрывает Киев на политическом поле, приведя в пример ситуацию в энергетике.
Так он прокомментировал возможную встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

"Потому что они (российские власти. — Прим. ред.) загоняют их как мальчиков. Возьмите хотя бы энергетический вопрос. В начале лета, когда все профессионалы закупали газ, создавали резервы, (соратники Зеленского. — Прим. ред.) считали, что 200 долларов — это слишком дорого. Хотели подождать, пока цена упадет. И цена "упала" — настолько, что вообще нет ресурса закупать", — заявил Турчинов.

Политик подчеркнул, что у Украины сейчас нет резервов газа, которые могли бы обеспечить энергетическую безопасность страны.
Кроме того, по мнению Турчинова, Киев также "провалил закупку угля".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
02:28
На Украине объяснили, почему Зеленскому придется "пойти на поклон" в Москву
 
В миреУкраинаКиевАлександр ТурчиновВладимир ПутинВладимир ЗеленскийРоссия
 
 
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