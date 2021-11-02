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"Загнали как мальчика": в Киеве объяснили, как Россия переиграла Зеленского
"Загнали как мальчика": в Киеве объяснили, как Россия переиграла Зеленского - РИА Новости, 02.11.2021
"Загнали как мальчика": в Киеве объяснили, как Россия переиграла Зеленского
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил в эфире телеканала "Прямой", что Москва полностью переигрывает... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T03:09
2021-11-02T03:09
2021-11-02T03:09
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил в эфире телеканала "Прямой", что Москва полностью переигрывает Киев на политическом поле, приведя в пример ситуацию в энергетике.Так он прокомментировал возможную встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.Политик подчеркнул, что у Украины сейчас нет резервов газа, которые могли бы обеспечить энергетическую безопасность страны.Кроме того, по мнению Турчинова, Киев также "провалил закупку угля".
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в мире, украина, киев, александр турчинов, владимир путин, владимир зеленский, россия
"Загнали как мальчика": в Киеве объяснили, как Россия переиграла Зеленского
Экс-глава СНБО Турчинов: Россия полностью переиграла Зеленского в энергетическом вопросе