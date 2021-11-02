https://ria.ru/20211102/gaz-1757306672.html

"Загнали как мальчика": в Киеве объяснили, как Россия переиграла Зеленского

"Загнали как мальчика": в Киеве объяснили, как Россия переиграла Зеленского - РИА Новости, 02.11.2021

"Загнали как мальчика": в Киеве объяснили, как Россия переиграла Зеленского

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил в эфире телеканала "Прямой", что Москва полностью переигрывает... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T03:09

2021-11-02T03:09

2021-11-02T03:09

в мире

украина

киев

александр турчинов

владимир путин

владимир зеленский

россия

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил в эфире телеканала "Прямой", что Москва полностью переигрывает Киев на политическом поле, приведя в пример ситуацию в энергетике.Так он прокомментировал возможную встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.Политик подчеркнул, что у Украины сейчас нет резервов газа, которые могли бы обеспечить энергетическую безопасность страны.Кроме того, по мнению Турчинова, Киев также "провалил закупку угля".

https://ria.ru/20211102/poklon-1757306166.html

украина

киев

россия

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в мире, украина, киев, александр турчинов, владимир путин, владимир зеленский, россия