02:04 02.11.2021 (обновлено: 10:36 02.11.2021)
Welt: Путин одной фразой обрушил цены на газ в Европе
Welt: Путин обрушил цены на газ, поручив увеличить объемы топлива в европейских хранилищах
© AP Photo / Bela SzandelszkyРабота газораспределительной станции
© AP Photo / Bela Szandelszky
На прошлой неделе Владимир Путин поручил "Газпрому" приступить к плановой работе по повышению запасов топлива в европейских ПГХ. Глава компании Алексей Миллер заявил, что концерн приступит к этой работе после 8 ноября.
"Это почти случайное замечание Владимира Путина заставило европейский газовый рынок вздохнуть с облегчением", — говорится в статье.
Автор отметил, что после слов Путина газовые фьючерсы в Нидерландах подешевели на 15 процентов.
"Он (энергетический кризис в Европе. — Прим. ред.) показал, что Россия, бесспорно, доминирует на рынке. <…> Пока не ясно, сколько дополнительного газа поставит российская компания или речь идет об объемах поставок, которые уже были обещаны. Однако рынки отреагировали немедленно", — пишет издание.
Европейский газовый рынок лихорадит уже несколько месяцев. Еще в начале августа фьючерсы торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубометров, но к концу сентября они выросли более чем вдвое, а 6 октября подскочили до исторического максимума — 1937 долларов. Затем последовало снижение, однако цены продолжают держаться на высоком уровне. Все это повышает стоимость электричества для жителей ЕС.
Эксперты объясняют эту ситуацию несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских хранилищ, ограничением предложения со стороны поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии. По словам Путина, дефицит газа стал результатом экономической политики Еврокомиссии. Кроме того, из США и с Ближнего Востока в Европу недопоставили восемь миллиардов кубометров топлива, тогда как "Газпром" увеличил импорт на 11 миллиардов кубов.
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