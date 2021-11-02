https://ria.ru/20211102/gaz-1757305782.html

Немцы в шоке: Путин одной фразой обрушил цены на газ в Европе

Welt: Путин одной фразой обрушил цены на газ в Европе - РИА Новости, 02.11.2021

Немцы в шоке: Путин одной фразой обрушил цены на газ в Европе

Президенту России удалось одной фразой повлиять на снижение цен на газ в Европе, пишет немецкая газета Welt. РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T02:04

2021-11-02T02:04

2021-11-02T10:36

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Президенту России удалось одной фразой повлиять на снижение цен на газ в Европе, пишет немецкая газета Welt.На прошлой неделе Владимир Путин поручил "Газпрому" приступить к плановой работе по повышению запасов топлива в европейских ПГХ. Глава компании Алексей Миллер заявил, что концерн приступит к этой работе после 8 ноября.Автор отметил, что после слов Путина газовые фьючерсы в Нидерландах подешевели на 15 процентов.Европейский газовый рынок лихорадит уже несколько месяцев. Еще в начале августа фьючерсы торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубометров, но к концу сентября они выросли более чем вдвое, а 6 октября подскочили до исторического максимума — 1937 долларов. Затем последовало снижение, однако цены продолжают держаться на высоком уровне. Все это повышает стоимость электричества для жителей ЕС.Эксперты объясняют эту ситуацию несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских хранилищ, ограничением предложения со стороны поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии. По словам Путина, дефицит газа стал результатом экономической политики Еврокомиссии. Кроме того, из США и с Ближнего Востока в Европу недопоставили восемь миллиардов кубометров топлива, тогда как "Газпром" увеличил импорт на 11 миллиардов кубов.

https://ria.ru/20211028/gaz-1756682001.html

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экономика, в мире, сша, азия, владимир путин, еврокомиссия, газпром, алексей миллер, ближний восток, welt, россия