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В экстренных службах назвали причину запаха гари в Москве

В экстренных службах назвали причину запаха гари в Москве - РИА Новости, 02.11.2021

В экстренных службах назвали причину запаха гари в Москве

Сжигание мусора и порубочных остатков на землях лесного фонда и погодные условия привели к появлению запаха гари в Московском регионе, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T09:56

2021-11-02T09:56

2021-11-02T10:45

общество

московская область (подмосковье)

москва

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Сжигание мусора и порубочных остатков на землях лесного фонда и погодные условия привели к появлению запаха гари в Московском регионе, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Причиной этого, по предварительным данным, стало сжигание мусора и порубочных остатков, а также погодные условия - повышенная влажность, отсутствие ветра.Собеседник агентства добавил, что за минувшие сутки на территории Подмосковья зарегистрировано около 30 термических точек, в том числе сжигание порубочных остатков, горение мусора и пал сухой травы.По его словам, непрерывный мониторинг экологической обстановки проводят 58 стационарных мостов Мосэкомониторинга.

московская область (подмосковье)

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, московская область (подмосковье), москва