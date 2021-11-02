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В экстренных службах назвали причину запаха гари в Москве
В экстренных службах назвали причину запаха гари в Москве - РИА Новости, 02.11.2021
В экстренных службах назвали причину запаха гари в Москве
Сжигание мусора и порубочных остатков на землях лесного фонда и погодные условия привели к появлению запаха гари в Московском регионе, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T09:56
2021-11-02T09:56
2021-11-02T10:45
общество
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москва
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Сжигание мусора и порубочных остатков на землях лесного фонда и погодные условия привели к появлению запаха гари в Московском регионе, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Причиной этого, по предварительным данным, стало сжигание мусора и порубочных остатков, а также погодные условия - повышенная влажность, отсутствие ветра.Собеседник агентства добавил, что за минувшие сутки на территории Подмосковья зарегистрировано около 30 термических точек, в том числе сжигание порубочных остатков, горение мусора и пал сухой травы.По его словам, непрерывный мониторинг экологической обстановки проводят 58 стационарных мостов Мосэкомониторинга.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, московская область (подмосковье), москва
09:56 02.11.2021 (обновлено: 10:45 02.11.2021)
В экстренных службах назвали причину запаха гари в Москве
Запах гари появился в Москве и области из-за сжигания мусора и погодных условий
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Сжигание мусора и порубочных остатков на землях лесного фонда и погодные условия привели к появлению запаха гари в Московском регионе, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Поступают обращения с жалобами на дым и запах гари в воздухе в Москве
и Подмосковье", - сказал собеседник агентства.
Причиной этого, по предварительным данным, стало сжигание мусора и порубочных остатков, а также погодные условия - повышенная влажность, отсутствие ветра.
Собеседник агентства добавил, что за минувшие сутки на территории Подмосковья
зарегистрировано около 30 термических точек, в том числе сжигание порубочных остатков, горение мусора и пал сухой травы.
По его словам, непрерывный мониторинг экологической обстановки проводят 58 стационарных мостов Мосэкомониторинга.