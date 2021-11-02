https://ria.ru/20211102/furgal-1757396083.html

Адвокат Фургала опроверг сбор средств для подзащитного через Instagram

Адвокат Фургала опроверг сбор средств для подзащитного через Instagram - РИА Новости, 02.11.2021

Адвокат Фургала опроверг сбор средств для подзащитного через Instagram

Объявление в Instagram экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о сборе средств разместили мошенники, сообщил РИА Новости его адвокат Михаил Карапетян. РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T15:42

2021-11-02T15:42

2021-11-02T15:42

хабаровский край

сергей фургал

сизо лефортово

россия

уголовное дело сергея фургала

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Объявление в Instagram экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о сборе средств разместили мошенники, сообщил РИА Новости его адвокат Михаил Карапетян.Сегодня на верифицированной странице Фургала в Instagram появилась запись, в которой говорится, что средства на оплату адвокатов закончились, "остается одна надежда — поддержка общества", а также предлагают переводить деньги на якобы карту сына Фургала Антона."Эта страница (в Instagram – ред.) бесконтрольная, это происки мошенников, он (Фургал – ред.) давно запретил ее вести и сыну. Сейчас я нахожусь в СИЗО "Лефортово", доведу до его сведения", - сказал Карапетян.Фургала задержали 9 июля 2020 года. По версии следствия, в 2004-2005 годах он организовал покушение на бизнесмена Александра Смольского и убийства предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова. Вину Фургал не признает. Верховный суд РФ 8 ноября решит, где будет рассмотрено дело.

https://ria.ru/20211027/obvinenie-1756517771.html

https://ria.ru/20210813/otkaz-1745607615.html

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хабаровский край, сергей фургал, сизо лефортово, россия, уголовное дело сергея фургала