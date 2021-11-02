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https://ria.ru/20211102/facebook-1757396995.html
В США отреагировали на ребрендинг Facebook
В США отреагировали на ребрендинг Facebook - РИА Новости, 02.11.2021
В США отреагировали на ребрендинг Facebook
Примерно 40% американцев отрицательно относятся к переименованию Facebook в Meta, лишь 25% одобряют новое название компании, свидетельствуют результаты опроса,... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T15:46
2021-11-02T15:46
в мире
технологии
марк цукерберг
instagram, inc.
whatsapp inc.
facebook
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ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. Примерно 40% американцев отрицательно относятся к переименованию Facebook в Meta, лишь 25% одобряют новое название компании, свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Morning Consult.Согласно опросу, 68% американцев заявили, что не заинтересованы в использовании проекта виртуальной и дополненной реальности Meta. Интерес к метавселенной, в основном, проявляют мужчины и молодежь, а также жители городских районов.Кроме того, примерно половина опрошенных (51%) считают переименование Facebook попыткой руководства компании оградиться от негатива в СМИ.Результаты опроса также показали, что 54% американцев отрицательно относятся к генеральному директору Meta Марку Цукербергу и лишь 22% поддерживают его.Опрос проводился с 29 октября по 1 ноября 2021 года, в нем принимали участие 2200 взрослых американцев. Статистическая погрешность составляет примерно два процентных пункта.Компания Facebook 28 октября объявила о своем переименовании в Meta. Ее создатель Марк Цукерберг заявил, что новый бренд делает акцент на метавселенной, где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности. При этом на данном этапе названия приложений (включая соцсеть Facebook, Instagram, WhatsApp и других) изменены не будут.Ребрендинг произошел на фоне ряда скандалов, связанных с разоблачениями в прессе неэтичных практик компании, включая пренебрежение безопасностью пользователей, сознательное манипулирование контентом в целях увеличения прибыли и распространение разжигающего ненависть контента.Помимо этого, компания столкнулась с претензиями и жесткими мерами со стороны государственных органов множества стран, включая Россию, власти которой уличили Facebook в распространении политической рекламы на своих ресурсах в ходе недавних выборов в Госдуму.Опрошенные РИА Новости эксперты полагают, что переименование компании знаменует собой ее попытку уйти от ответственности за прежние ошибки, однако вряд ли поможет ей восстановить прежний имидж и доверие пользователей.
https://ria.ru/20211025/facebook-1756221221.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211025/prilozheniya-1756123563.html
https://ria.ru/20211029/tsukerberg-1756730731.html
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в мире, технологии, марк цукерберг, instagram, inc., whatsapp inc., facebook
15:46 02.11.2021
 
В США отреагировали на ребрендинг Facebook

Около 40% американцев негативно отнеслись к ребрендингу Facebook, показали данные опроса

© REUTERS / Dado Ruvic/IllustrationЛоготип Meta
Логотип Meta - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© REUTERS / Dado Ruvic/Illustration
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. Примерно 40% американцев отрицательно относятся к переименованию Facebook в Meta, лишь 25% одобряют новое название компании, свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Morning Consult.
Согласно опросу, 68% американцев заявили, что не заинтересованы в использовании проекта виртуальной и дополненной реальности Meta. Интерес к метавселенной, в основном, проявляют мужчины и молодежь, а также жители городских районов.
Кроме того, примерно половина опрошенных (51%) считают переименование Facebook попыткой руководства компании оградиться от негатива в СМИ.
Результаты опроса также показали, что 54% американцев отрицательно относятся к генеральному директору Meta Марку Цукербергу и лишь 22% поддерживают его.
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Опрос проводился с 29 октября по 1 ноября 2021 года, в нем принимали участие 2200 взрослых американцев. Статистическая погрешность составляет примерно два процентных пункта.
Компания Facebook 28 октября объявила о своем переименовании в Meta. Ее создатель Марк Цукерберг заявил, что новый бренд делает акцент на метавселенной, где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности. При этом на данном этапе названия приложений (включая соцсеть Facebook, Instagram, WhatsApp и других) изменены не будут.
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Ребрендинг произошел на фоне ряда скандалов, связанных с разоблачениями в прессе неэтичных практик компании, включая пренебрежение безопасностью пользователей, сознательное манипулирование контентом в целях увеличения прибыли и распространение разжигающего ненависть контента.
Помимо этого, компания столкнулась с претензиями и жесткими мерами со стороны государственных органов множества стран, включая Россию, власти которой уличили Facebook в распространении политической рекламы на своих ресурсах в ходе недавних выборов в Госдуму.
Опрошенные РИА Новости эксперты полагают, что переименование компании знаменует собой ее попытку уйти от ответственности за прежние ошибки, однако вряд ли поможет ей восстановить прежний имидж и доверие пользователей.
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