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Масштабное новогоднее шоу пройдет в "Крокусе" с 25 декабря по 8 января
Масштабное новогоднее шоу пройдет в "Крокусе" с 25 декабря по 8 января - РИА Новости, 02.11.2021
Масштабное новогоднее шоу пройдет в "Крокусе" с 25 декабря по 8 января
Долгожданное шоу пройдет с соблюдением всех мер безопасности в одном из крупнейших концертных залов столицы с 25 по 30 декабря 2021 года и со 2 по 8 января 2022 РИА Новости, 02.11.2021
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пресс-релизы
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МОСКВА, 2 ноя - Inside Promotion. Долгожданное шоу пройдет с соблюдением всех мер безопасности в одном из крупнейших концертных залов столицы с 25 по 30 декабря 2021 года и со 2 по 8 января 2022 года.Настоящий Дед Мороз с Русского Севера вернётся в Крокус, чтобы спасти Новый год и вместе с гостями праздника дать отпор коварному колдуну Агрызу. На стороне завистливого и хитрого мага будут персонажи, которых хорошо знают дети и взрослые, – Баба-яга, Снежная королева и другие сказочные злодеи. с многомиллионным бюджетом, не имеющее аналогов в мире, перенесет гостей в путешествие по волшебной вселенной – действие будет разворачиваться как на сцене, так и в зале! Восхитительные трюки, завораживающие иллюзии, зрелищные акробатические и танцевальные номера "Ёлки в Крокусе" запомнятся надолго, а если захочется продолжить путешествие по волшебной вселенной праздника, то зрителей ждет уникальный сюрприз – билет на интерактивное онлайн-шоу "Пять чудес Деда Мороза".Уже в уюте домашней обстановки малыш увидит прямое продолжение сказки, которая происходила на сцене. Ребенок сможет погрузиться в приключения в мире Деда Мороза, узнать в героях интерактивной сказки тех персонажей, с которыми недавно познакомился в Крокусе, и сам станет главным участником захватывающей новогодней истории. Билет на онлайн-шоу достанется всем посетителям ёлки в Крокусе совершенно бесплатно!Ежегодное новогоднее шоу в Крокусе давно заслужило репутацию самого масштабной и невероятной детской ёлки страны. Это звание неизменно подтверждают звездные гости, выбирающие для своей семьи самые яркие и зрелищные постановки, тысячи счастливых отзывов в соцсетях и самые высокие строчки в рейтингах столичных ёлок. Шоу 2021 года обещает быть беспрецедентным и долгожданным, ведь только здесь на сцене оживут абсолютно новые, оригинальные, не имеющие аналогов в мире авторские сюжеты. Их уже 20 лет разрабатывает выдающийся режиссер-сказочник Владислав Дружинин. Он мастерски создает волшебные постановки для детей, эффектно и красочно рассказывая о главных человеческих ценностях. Билеты уже можно приобрести на сайте и не переживать за покупку билетов заранее – если шоу не получится посетить по причине заболевания COVID-19, то билет будет действителен на Ёлку в Крокусе и в следующем году!"Седьмая Радуга" — компания, которая уже более 20 лет организует только высокобюджетные новогодние шоу для детей и взрослых. Каждую зиму 400 000 семей предпочитают шоу в Крокусе прочим ёлкам столицы.Продюсерский центр "Седьмая Радуга" – лауреат премии "Эмоция" в номинации "Симпатия года – за самую профессиональную подготовку проекта" (2007) и премии Kudago.ru в категории "Лучшее детское мероприятие" (2015).Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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пресс-релизы
13:47 02.11.2021 (обновлено: 15:38 02.11.2021)
 

Масштабное новогоднее шоу пройдет в "Крокусе" с 25 декабря по 8 января

© Фото : Inside PromotionМасштабное новогоднее шоу пройдет в "Крокусе" с 25 декабря по 8 января
Масштабное новогоднее шоу пройдет в Крокусе с 25 декабря по 8 января - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© Фото : Inside Promotion
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МОСКВА, 2 ноя - Inside Promotion. Долгожданное шоу пройдет с соблюдением всех мер безопасности в одном из крупнейших концертных залов столицы с 25 по 30 декабря 2021 года и со 2 по 8 января 2022 года.
Настоящий Дед Мороз с Русского Севера вернётся в Крокус, чтобы спасти Новый год и вместе с гостями праздника дать отпор коварному колдуну Агрызу. На стороне завистливого и хитрого мага будут персонажи, которых хорошо знают дети и взрослые, – Баба-яга, Снежная королева и другие сказочные злодеи. с многомиллионным бюджетом, не имеющее аналогов в мире, перенесет гостей в путешествие по волшебной вселенной – действие будет разворачиваться как на сцене, так и в зале! Восхитительные трюки, завораживающие иллюзии, зрелищные акробатические и танцевальные номера "Ёлки в Крокусе" запомнятся надолго, а если захочется продолжить путешествие по волшебной вселенной праздника, то зрителей ждет уникальный сюрприз – билет на интерактивное онлайн-шоу "Пять чудес Деда Мороза".
Уже в уюте домашней обстановки малыш увидит прямое продолжение сказки, которая происходила на сцене. Ребенок сможет погрузиться в приключения в мире Деда Мороза, узнать в героях интерактивной сказки тех персонажей, с которыми недавно познакомился в Крокусе, и сам станет главным участником захватывающей новогодней истории. Билет на онлайн-шоу достанется всем посетителям ёлки в Крокусе совершенно бесплатно!
Ежегодное новогоднее шоу в Крокусе давно заслужило репутацию самого масштабной и невероятной детской ёлки страны. Это звание неизменно подтверждают звездные гости, выбирающие для своей семьи самые яркие и зрелищные постановки, тысячи счастливых отзывов в соцсетях и самые высокие строчки в рейтингах столичных ёлок. Шоу 2021 года обещает быть беспрецедентным и долгожданным, ведь только здесь на сцене оживут абсолютно новые, оригинальные, не имеющие аналогов в мире авторские сюжеты. Их уже 20 лет разрабатывает выдающийся режиссер-сказочник Владислав Дружинин. Он мастерски создает волшебные постановки для детей, эффектно и красочно рассказывая о главных человеческих ценностях. Билеты уже можно приобрести на сайте и не переживать за покупку билетов заранее – если шоу не получится посетить по причине заболевания COVID-19, то билет будет действителен на Ёлку в Крокусе и в следующем году!
"Седьмая Радуга" — компания, которая уже более 20 лет организует только высокобюджетные новогодние шоу для детей и взрослых. Каждую зиму 400 000 семей предпочитают шоу в Крокусе прочим ёлкам столицы.
Продюсерский центр "Седьмая Радуга" – лауреат премии "Эмоция" в номинации "Симпатия года – за самую профессиональную подготовку проекта" (2007) и премии Kudago.ru в категории "Лучшее детское мероприятие" (2015).
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
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