https://ria.ru/20211102/eksport-1757310816.html

Глава ФСВТС: снижения экспорта российского оружия в 2022 году не ожидается

Глава ФСВТС: снижения экспорта российского оружия в 2022 году не ожидается - РИА Новости, 02.11.2021

Глава ФСВТС: снижения экспорта российского оружия в 2022 году не ожидается

Снижения объема экспорта российских вооружений в следующем году не ожидается, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС)... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T06:34

2021-11-02T06:34

2021-11-02T06:34

экономика

армия

москва

федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)

дмитрий шугаев

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Снижения объема экспорта российских вооружений в следующем году не ожидается, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.Директор уточнил, что на сегодняшний день портфель экспортных заказов на российскую продукцию военного назначения превышает 52 миллиарда долларов."И я думаю, в ближайшие три-пять лет у нас для промышленности работы по направлению ВТС не убавится", - добавил глава службы.Шугаев отметил, что из-за пандемии есть некоторые сдвиги по срокам контрактов, но они были компенсированы другими поставками.

https://ria.ru/20211102/s-500-1757310226.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, армия, москва, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), дмитрий шугаев