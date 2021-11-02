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Глава ФСВТС: снижения экспорта российского оружия в 2022 году не ожидается
Глава ФСВТС: снижения экспорта российского оружия в 2022 году не ожидается - РИА Новости, 02.11.2021
Глава ФСВТС: снижения экспорта российского оружия в 2022 году не ожидается
Снижения объема экспорта российских вооружений в следующем году не ожидается, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС)... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T06:34
2021-11-02T06:34
экономика
армия
москва
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
дмитрий шугаев
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Снижения объема экспорта российских вооружений в следующем году не ожидается, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.Директор уточнил, что на сегодняшний день портфель экспортных заказов на российскую продукцию военного назначения превышает 52 миллиарда долларов."И я думаю, в ближайшие три-пять лет у нас для промышленности работы по направлению ВТС не убавится", - добавил глава службы.Шугаев отметил, что из-за пандемии есть некоторые сдвиги по срокам контрактов, но они были компенсированы другими поставками.
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экономика, армия, москва, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), дмитрий шугаев
06:34 02.11.2021
 
Глава ФСВТС: снижения экспорта российского оружия в 2022 году не ожидается

Глава ФСВТС Шугаев: снижения экспорта российского оружия в 2022 году не ожидается

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Снижения объема экспорта российских вооружений в следующем году не ожидается, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

"По портфелю практически уверен, что снижения не будет", - сказал Шугаев в интервью РБК.

Директор уточнил, что на сегодняшний день портфель экспортных заказов на российскую продукцию военного назначения превышает 52 миллиарда долларов.
"И я думаю, в ближайшие три-пять лет у нас для промышленности работы по направлению ВТС не убавится", - добавил глава службы.
Шугаев отметил, что из-за пандемии есть некоторые сдвиги по срокам контрактов, но они были компенсированы другими поставками.
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ЭкономикаАрмияМоскваФедеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)Дмитрий Шугаев
 
 
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