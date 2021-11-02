https://ria.ru/20211102/ekologiya-1757341161.html
Экстренные службы заявили об ухудшении экологической ситуации в Москве
Экстренные службы заявили об ухудшении экологической ситуации в Москве - РИА Новости, 02.11.2021
Экстренные службы заявили об ухудшении экологической ситуации в Москве
Содержание оксидов углерода в воздухе в Московском регионе превышает норму, в частности, из-за сжигания мусора, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T11:45
2021-11-02T11:45
2021-11-02T11:45
общество
экология
природа
московская область (подмосковье)
москва
мосэкомониторинг
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1c/1599345627_0:269:3152:2042_1920x0_80_0_0_7ca1f0885c447e0e6065baf8f748adb6.jpg
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Содержание оксидов углерода в воздухе в Московском регионе превышает норму, в частности, из-за сжигания мусора, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее сообщалось о поступлении жалоб на дым и запах гари в воздухе в Москве и Подмосковье. За минувшие сутки на территории региона было зарегистрировано почти 30 термических точек, в основном горение мусора, порубочных остатков в лесах и пал сухой травы."Зафиксировано превышение на посту в Люблино предельно допустимой концентрации оксидов углерода в воздухе в 1,04 раза", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что прогнозируемое во вторник усиление ветра должно улучшить экологическую обстановку в регионе и рассеять вредные примеси в атмосфере.Экологическую ситуацию непрерывно оценивают почти 60 стационарных постов Мосэкомониторинга.
https://ria.ru/20211101/pravitelstvo-1757274038.html
https://ria.ru/20211101/priroda-1757238253.html
московская область (подмосковье)
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1c/1599345627_421:0:3152:2048_1920x0_80_0_0_d25fc0989252fb07218de90728f192ec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, экология, природа, московская область (подмосковье), москва, мосэкомониторинг, россия
Экстренные службы заявили об ухудшении экологической ситуации в Москве
Представитель экстренных служб: сжигание мусора ухудшило экологическую ситуацию в Москве