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Экстренные службы заявили об ухудшении экологической ситуации в Москве
Экстренные службы заявили об ухудшении экологической ситуации в Москве - РИА Новости, 02.11.2021
Экстренные службы заявили об ухудшении экологической ситуации в Москве
Содержание оксидов углерода в воздухе в Московском регионе превышает норму, в частности, из-за сжигания мусора, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T11:45
2021-11-02T11:45
общество
экология
природа
московская область (подмосковье)
москва
мосэкомониторинг
россия
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Содержание оксидов углерода в воздухе в Московском регионе превышает норму, в частности, из-за сжигания мусора, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее сообщалось о поступлении жалоб на дым и запах гари в воздухе в Москве и Подмосковье. За минувшие сутки на территории региона было зарегистрировано почти 30 термических точек, в основном горение мусора, порубочных остатков в лесах и пал сухой травы."Зафиксировано превышение на посту в Люблино предельно допустимой концентрации оксидов углерода в воздухе в 1,04 раза", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что прогнозируемое во вторник усиление ветра должно улучшить экологическую обстановку в регионе и рассеять вредные примеси в атмосфере.Экологическую ситуацию непрерывно оценивают почти 60 стационарных постов Мосэкомониторинга.
https://ria.ru/20211101/pravitelstvo-1757274038.html
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общество, экология, природа, московская область (подмосковье), москва, мосэкомониторинг, россия
11:45 02.11.2021
 
Экстренные службы заявили об ухудшении экологической ситуации в Москве

Представитель экстренных служб: сжигание мусора ухудшило экологическую ситуацию в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на Москву во время метели со смотровой площадки на Воробьевых горах
Вид на Москву во время метели со смотровой площадки на Воробьевых горах - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Содержание оксидов углерода в воздухе в Московском регионе превышает норму, в частности, из-за сжигания мусора, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Ранее сообщалось о поступлении жалоб на дым и запах гари в воздухе в Москве и Подмосковье. За минувшие сутки на территории региона было зарегистрировано почти 30 термических точек, в основном горение мусора, порубочных остатков в лесах и пал сухой травы.
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"Зафиксировано превышение на посту в Люблино предельно допустимой концентрации оксидов углерода в воздухе в 1,04 раза", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что прогнозируемое во вторник усиление ветра должно улучшить экологическую обстановку в регионе и рассеять вредные примеси в атмосфере.
Экологическую ситуацию непрерывно оценивают почти 60 стационарных постов Мосэкомониторинга.
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ОбществоЭкологияприродаМосковская область (Подмосковье)МоскваМосэкомониторингРоссия
 
 
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