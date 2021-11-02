https://ria.ru/20211102/ekologiya-1757341161.html

Экстренные службы заявили об ухудшении экологической ситуации в Москве

Экстренные службы заявили об ухудшении экологической ситуации в Москве - РИА Новости, 02.11.2021

Экстренные службы заявили об ухудшении экологической ситуации в Москве

Содержание оксидов углерода в воздухе в Московском регионе превышает норму, в частности, из-за сжигания мусора, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T11:45

2021-11-02T11:45

2021-11-02T11:45

общество

экология

природа

московская область (подмосковье)

москва

мосэкомониторинг

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1c/1599345627_0:269:3152:2042_1920x0_80_0_0_7ca1f0885c447e0e6065baf8f748adb6.jpg

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Содержание оксидов углерода в воздухе в Московском регионе превышает норму, в частности, из-за сжигания мусора, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее сообщалось о поступлении жалоб на дым и запах гари в воздухе в Москве и Подмосковье. За минувшие сутки на территории региона было зарегистрировано почти 30 термических точек, в основном горение мусора, порубочных остатков в лесах и пал сухой травы."Зафиксировано превышение на посту в Люблино предельно допустимой концентрации оксидов углерода в воздухе в 1,04 раза", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что прогнозируемое во вторник усиление ветра должно улучшить экологическую обстановку в регионе и рассеять вредные примеси в атмосфере.Экологическую ситуацию непрерывно оценивают почти 60 стационарных постов Мосэкомониторинга.

https://ria.ru/20211101/pravitelstvo-1757274038.html

https://ria.ru/20211101/priroda-1757238253.html

московская область (подмосковье)

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, экология, природа, московская область (подмосковье), москва, мосэкомониторинг, россия