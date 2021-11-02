https://ria.ru/20211102/egipet-1757357798.html
В Египте после инцидента в Хургаде проходит тщательная проверка гостиниц
В Египте после инцидента в Хургаде проходит тщательная проверка гостиниц - РИА Новости, 02.11.2021
В Египте после инцидента в Хургаде проходит тщательная проверка гостиниц
Гостиницы Египта мониторят ежедневно, в том числе проходят интенсивные проверки на кухнях отелей, сообщил РИА Новости помощник министра туризма Абдель Фаттах... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T14:44
2021-11-02T14:44
2021-11-02T14:44
туризм
египет
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отели
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КАИР, 2 ноя – РИА Новости. Гостиницы Египта мониторят ежедневно, в том числе проходят интенсивные проверки на кухнях отелей, сообщил РИА Новости помощник министра туризма Абдель Фаттах аль-Асы.По его словам, власти усилили контроль, сотрудников чаще инструктируют."Речь идет о 1200 отелях (в стране - прим. ред.), ошибка произошла в одном, и мы ее сразу же решили и приняли необходимые меры. К тому же, это не отравление в общепринятом смысле, а, скорее, желудочное воспаление", - заявил аль-Асы.Он отметил, что министерство следит за состоянием туристов гостиницы в Хургаде, в которой произошло массовое отравление, пока они находились в больнице.Глава Ростуризма Зарина Догузова ранее говорила с министром по туризму и древностям Египта Халедом аль-Анани по телефону о вопросах обеспечения безопасности российских путешественников во время отдыха на курортах. Она попросила его взять дело под личный контроль и инициировать совместно с санитарными службами проверки гостиниц и заведений общественного питания.Как отметили в Ростуризме, разговор состоялся по инициативе российской стороны после новости об отеле AMC Royal Hotel в Хургаде, где на прошлой неделе более 40 туристов из РФ обратились за медицинской помощью с признаками отравления.Отель AMC Royal Hotel временно не принимает новых гостей. Ведется расследование причин произошедшего. По информации туроператоров, почти всех россиян переселили в другие отели, кроме тех, кто отказался от переезда.
https://ria.ru/20211018/egipet-1754778006.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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египет, федеральное агентство по туризму (ростуризм), хургада, новости - туризм, отравления, туристы, отели, туризм, зарина догузова, массовое отравление россиян в отеле в хургаде
В Египте после инцидента в Хургаде проходит тщательная проверка гостиниц
Минтуризма Египта: власти тщательно проверяют работу гостиниц по просьбе Ростуризма
КАИР, 2 ноя – РИА Новости. Гостиницы Египта мониторят ежедневно, в том числе проходят интенсивные проверки на кухнях отелей, сообщил РИА Новости помощник министра туризма Абдель Фаттах аль-Асы.
По его словам, власти усилили контроль, сотрудников чаще инструктируют.
"Речь идет о 1200 отелях (в стране - прим. ред.), ошибка произошла в одном, и мы ее сразу же решили и приняли необходимые меры. К тому же, это не отравление в общепринятом смысле, а, скорее, желудочное воспаление", - заявил аль-Асы.
Он отметил, что министерство следит за состоянием туристов гостиницы в Хургаде, в которой произошло
массовое отравление, пока они находились в больнице.
Глава Ростуризма Зарина Догузова ранее говорила с министром по туризму и древностям Египта Халедом аль-Анани по телефону о вопросах обеспечения безопасности российских путешественников во время отдыха на курортах. Она попросила его взять дело под личный контроль и инициировать совместно с санитарными службами проверки гостиниц и заведений общественного питания.
Как отметили в Ростуризме, разговор состоялся по инициативе российской стороны после новости об отеле AMC Royal Hotel в Хургаде, где на прошлой неделе более 40 туристов из РФ обратились за медицинской помощью с признаками отравления.
Отель AMC Royal Hotel временно не принимает новых гостей. Ведется расследование причин произошедшего. По информации туроператоров, почти всех россиян переселили в другие отели, кроме тех, кто отказался от переезда.