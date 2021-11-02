https://ria.ru/20211102/egipet-1757357798.html

В Египте после инцидента в Хургаде проходит тщательная проверка гостиниц

В Египте после инцидента в Хургаде проходит тщательная проверка гостиниц - РИА Новости, 02.11.2021

В Египте после инцидента в Хургаде проходит тщательная проверка гостиниц

Гостиницы Египта мониторят ежедневно, в том числе проходят интенсивные проверки на кухнях отелей, сообщил РИА Новости помощник министра туризма Абдель Фаттах... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T14:44

2021-11-02T14:44

2021-11-02T14:44

туризм

египет

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

хургада

новости - туризм

отравления

туристы

отели

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757272362_0:310:960:850_1920x0_80_0_0_4421409f93b44a4c230658e517e3db76.jpg

КАИР, 2 ноя – РИА Новости. Гостиницы Египта мониторят ежедневно, в том числе проходят интенсивные проверки на кухнях отелей, сообщил РИА Новости помощник министра туризма Абдель Фаттах аль-Асы.По его словам, власти усилили контроль, сотрудников чаще инструктируют."Речь идет о 1200 отелях (в стране - прим. ред.), ошибка произошла в одном, и мы ее сразу же решили и приняли необходимые меры. К тому же, это не отравление в общепринятом смысле, а, скорее, желудочное воспаление", - заявил аль-Асы.Он отметил, что министерство следит за состоянием туристов гостиницы в Хургаде, в которой произошло массовое отравление, пока они находились в больнице.Глава Ростуризма Зарина Догузова ранее говорила с министром по туризму и древностям Египта Халедом аль-Анани по телефону о вопросах обеспечения безопасности российских путешественников во время отдыха на курортах. Она попросила его взять дело под личный контроль и инициировать совместно с санитарными службами проверки гостиниц и заведений общественного питания.Как отметили в Ростуризме, разговор состоялся по инициативе российской стороны после новости об отеле AMC Royal Hotel в Хургаде, где на прошлой неделе более 40 туристов из РФ обратились за медицинской помощью с признаками отравления.Отель AMC Royal Hotel временно не принимает новых гостей. Ведется расследование причин произошедшего. По информации туроператоров, почти всех россиян переселили в другие отели, кроме тех, кто отказался от переезда.

https://ria.ru/20211018/egipet-1754778006.html

https://ria.ru/20211102/egipet-1757280107.html

египет

хургада

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

египет, федеральное агентство по туризму (ростуризм), хургада, новости - туризм, отравления, туристы, отели, туризм, зарина догузова, массовое отравление россиян в отеле в хургаде