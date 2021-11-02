https://ria.ru/20211102/efiopiya-1757397447.html

США заявили о признаках голода в эфиопском регионе Тыграй

США заявили о признаках голода в эфиопском регионе Тыграй - РИА Новости, 02.11.2021

США заявили о признаках голода в эфиопском регионе Тыграй

США видят признаки голода в эфиопском регионе Тыграй, где идут столкновения, заявил спецпосланник США по делам региона Африканского рога Джеффри Фелтман. РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T15:48

2021-11-02T15:48

2021-11-02T15:48

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ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. США видят признаки голода в эфиопском регионе Тыграй, где идут столкновения, заявил спецпосланник США по делам региона Африканского рога Джеффри Фелтман."Мы видим признаки голода или условий, приближающихся к голоду, а там больше 5 миллионов человек", - сказал Фелтман на брифинге. Он призвал все стороны обеспечить беспрепятственный пропуск гуманитарной помощи в регион."Ситуация очень плохая, и она становится все хуже. И мы не видим, чтобы стороны были хоть сколько-нибудь близки к соглашению о деэскалации, договоренностям о прекращении огня или каким-то переговорам", - добавил он.Север Эфиопии находится в эпицентре конфликта с ноября 2020 года. Тогда власти страны обвинили "Народный фронт освобождения Тыграя", который доминировал в политической жизни Эфиопии почти три десятилетия, в нападении на военную базу и начали операцию в Тыграе при поддержке соседней Эритреи.Весной 2021 года эфиопские власти объявили, что Эритрея выводит войска из Тыграя. В июне мятежники в Тыграе взяли административный центр региона город Мэкэле, правительство Эфиопии объявило о безоговорочном прекращении огня. Однако позднее повстанцы заявили, что начали новое наступление. -0-

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