https://ria.ru/20211102/dtp-1757444393.html

Двое детей погибли при ДТП с фурой в Мурманской области

Двое детей погибли при ДТП с фурой в Мурманской области - РИА Новости, 02.11.2021

Двое детей погибли при ДТП с фурой в Мурманской области

Три человека, в том числе двое детей, погибли, один человек пострадал в результате лобового столкновения легкового автомобиля с фурой в Мурманской области,... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T19:28

2021-11-02T19:28

2021-11-02T19:28

происшествия

дтп

мурманская область

авто

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_0:189:2968:1859_1920x0_80_0_0_cabe39dd3f9a20d68e8361d541dfe14d.jpg

МУРМАНСК, 2 ноя – РИА Новости. Три человека, в том числе двое детей, погибли, один человек пострадал в результате лобового столкновения легкового автомобиля с фурой в Мурманской области, сообщили в региональной ГИБДД.Авария произошла днем во вторник на 1143-м километре автодороги Р-21 "Кола". Водитель автомобиля Skoda, по неустановленной причине, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем МАЗ (фура)."В результате ДТП три человека погибли (из них двое детей), один получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. На месте работают сотрудники ГИБДД. По данному факту проводится проверка", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20211102/avariya-1757334047.html

мурманская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, дтп, мурманская область, авто, россия