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Двое детей погибли при ДТП с фурой в Мурманской области
Двое детей погибли при ДТП с фурой в Мурманской области - РИА Новости, 02.11.2021
Двое детей погибли при ДТП с фурой в Мурманской области
Три человека, в том числе двое детей, погибли, один человек пострадал в результате лобового столкновения легкового автомобиля с фурой в Мурманской области,... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T19:28
2021-11-02T19:28
2021-11-02T19:28
происшествия
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МУРМАНСК, 2 ноя – РИА Новости. Три человека, в том числе двое детей, погибли, один человек пострадал в результате лобового столкновения легкового автомобиля с фурой в Мурманской области, сообщили в региональной ГИБДД.Авария произошла днем во вторник на 1143-м километре автодороги Р-21 "Кола". Водитель автомобиля Skoda, по неустановленной причине, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем МАЗ (фура)."В результате ДТП три человека погибли (из них двое детей), один получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. На месте работают сотрудники ГИБДД. По данному факту проводится проверка", - сообщили в ведомстве.
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происшествия, дтп, мурманская область, авто, россия
Двое детей погибли при ДТП с фурой в Мурманской области
Взрослый и двое детей погибли в лобовом столкновении машины с фурой в Мурманской области