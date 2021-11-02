https://ria.ru/20211102/drony-1757307793.html
Источник рассказал о планах по созданию дронов-камикадзе для охраны границ
Источник рассказал о планах по созданию дронов-камикадзе для охраны границ - РИА Новости, 02.11.2021
Источник рассказал о планах по созданию дронов-камикадзе для охраны границ
В России разрабатывают технологию защиты морских границ от судов-нарушителей с помощью барражирующих боеприпасов, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T03:42
2021-11-02T03:42
2021-11-02T09:31
новое оружие россии
безопасность
армия
москва
военно-морские силы сша
японское море
беспилотники
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. В России разрабатывают технологию защиты морских границ от судов-нарушителей с помощью барражирующих боеприпасов, рассказал РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.По словам источника, отдельные элементы системы, в том числе комплексы запуска барражирующих боеприпасов с борта малоразмерных судов, уже прошли предварительные испытания.Одним из главных преимуществ системы собеседник агентства назвал низкую стоимость применения и эксплуатации, так как барражирующие боеприпасы значительно дешевле противокорабельных ракет."При этом массированное применение дронов-камикадзе даже против судов класса фрегат или эсминец позволит вывести корабль из строя как боевую единицу за счет повреждения его систем наблюдения, управления и комплексов вооружения", — добавил он.Введение в строй такой системы резко сократит желание иностранных партнеров нарушать морские границы России, подчеркнул источник.Барражирующие боеприпасы могут долгое время летать в предполагаемом районе цели в режиме поиска. При обнаружении цели такой беспилотник поражает ее как управляемая ракета "воздух — поверхность", а сам полностью уничтожается.
https://ria.ru/20211020/ispytaniya-1755362250.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, армия, москва, военно-морские силы сша, японское море, беспилотники, вмс великобритании, россия
03:42 02.11.2021 (обновлено: 09:31 02.11.2021)
Источник рассказал о планах по созданию дронов-камикадзе для охраны границ
Источник: Россия создает технологию охраны морских границ с помощью дронов-камикадзе
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости.
В России
разрабатывают технологию защиты морских границ от судов-нарушителей с помощью барражирующих боеприпасов, рассказал РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
"В систему войдут разведывательные беспилотники, а также несколько типов барражирующих боеприпасов. Планируется, что дроны-камикадзе будут стартовать к цели как из береговых пусковых установок на автомобильном шасси, так и из пусковых установок на кораблях флота", — сказал он.
По словам источника, отдельные элементы системы, в том числе комплексы запуска барражирующих боеприпасов с борта малоразмерных судов, уже прошли предварительные испытания.
Одним из главных преимуществ системы собеседник агентства назвал низкую стоимость применения и эксплуатации, так как барражирующие боеприпасы значительно дешевле противокорабельных ракет.
"При этом массированное применение дронов-камикадзе даже против судов класса фрегат или эсминец позволит вывести корабль из строя как боевую единицу за счет повреждения его систем наблюдения, управления и комплексов вооружения", — добавил он.
Введение в строй такой системы резко сократит желание иностранных партнеров нарушать морские границы России, подчеркнул источник.
Барражирующие боеприпасы могут долгое время летать в предполагаемом районе цели в режиме поиска. При обнаружении цели такой беспилотник поражает ее как управляемая ракета "воздух — поверхность", а сам полностью уничтожается.