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Шапка супертега Новое оружие России - РИА Новости, 1920
Новое оружие России
https://ria.ru/20211102/drony-1757307793.html
Источник рассказал о планах по созданию дронов-камикадзе для охраны границ
Источник рассказал о планах по созданию дронов-камикадзе для охраны границ - РИА Новости, 02.11.2021
Источник рассказал о планах по созданию дронов-камикадзе для охраны границ
В России разрабатывают технологию защиты морских границ от судов-нарушителей с помощью барражирующих боеприпасов, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T03:42
2021-11-02T09:31
новое оружие россии
безопасность
армия
москва
военно-морские силы сша
японское море
беспилотники
вмс великобритании
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. В России разрабатывают технологию защиты морских границ от судов-нарушителей с помощью барражирующих боеприпасов, рассказал РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.По словам источника, отдельные элементы системы, в том числе комплексы запуска барражирующих боеприпасов с борта малоразмерных судов, уже прошли предварительные испытания.Одним из главных преимуществ системы собеседник агентства назвал низкую стоимость применения и эксплуатации, так как барражирующие боеприпасы значительно дешевле противокорабельных ракет."При этом массированное применение дронов-камикадзе даже против судов класса фрегат или эсминец позволит вывести корабль из строя как боевую единицу за счет повреждения его систем наблюдения, управления и комплексов вооружения", — добавил он.Введение в строй такой системы резко сократит желание иностранных партнеров нарушать морские границы России, подчеркнул источник.Барражирующие боеприпасы могут долгое время летать в предполагаемом районе цели в режиме поиска. При обнаружении цели такой беспилотник поражает ее как управляемая ракета "воздух — поверхность", а сам полностью уничтожается.
https://ria.ru/20211020/ispytaniya-1755362250.html
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безопасность, армия, москва, военно-морские силы сша, японское море, беспилотники, вмс великобритании, россия
03:42 02.11.2021 (обновлено: 09:31 02.11.2021)
 
Источник рассказал о планах по созданию дронов-камикадзе для охраны границ

Источник: Россия создает технологию охраны морских границ с помощью дронов-камикадзе

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЗапуск беспилотного летательного аппарата (БПЛА) во время учений Тихоокеанского флота
Запуск беспилотного летательного аппарата (БПЛА) во время учений Тихоокеанского флота - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. В России разрабатывают технологию защиты морских границ от судов-нарушителей с помощью барражирующих боеприпасов, рассказал РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

"В систему войдут разведывательные беспилотники, а также несколько типов барражирующих боеприпасов. Планируется, что дроны-камикадзе будут стартовать к цели как из береговых пусковых установок на автомобильном шасси, так и из пусковых установок на кораблях флота", — сказал он.

По словам источника, отдельные элементы системы, в том числе комплексы запуска барражирующих боеприпасов с борта малоразмерных судов, уже прошли предварительные испытания.
Одним из главных преимуществ системы собеседник агентства назвал низкую стоимость применения и эксплуатации, так как барражирующие боеприпасы значительно дешевле противокорабельных ракет.
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"При этом массированное применение дронов-камикадзе даже против судов класса фрегат или эсминец позволит вывести корабль из строя как боевую единицу за счет повреждения его систем наблюдения, управления и комплексов вооружения", — добавил он.
Введение в строй такой системы резко сократит желание иностранных партнеров нарушать морские границы России, подчеркнул источник.
Барражирующие боеприпасы могут долгое время летать в предполагаемом районе цели в режиме поиска. При обнаружении цели такой беспилотник поражает ее как управляемая ракета "воздух — поверхность", а сам полностью уничтожается.
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Новое оружие РоссииБезопасностьАрмияМоскваВоенно-морские силы СШАЯпонское моребеспилотникиВМС ВеликобританииРоссия
 
 
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