https://ria.ru/20211102/drony-1757307793.html

Источник рассказал о планах по созданию дронов-камикадзе для охраны границ

Источник рассказал о планах по созданию дронов-камикадзе для охраны границ - РИА Новости, 02.11.2021

Источник рассказал о планах по созданию дронов-камикадзе для охраны границ

В России разрабатывают технологию защиты морских границ от судов-нарушителей с помощью барражирующих боеприпасов, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T03:42

2021-11-02T03:42

2021-11-02T09:31

новое оружие россии

безопасность

армия

москва

военно-морские силы сша

японское море

беспилотники

вмс великобритании

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757318897_0:0:3333:1875_1920x0_80_0_0_72c42aaa4a3a8c17549073e7acbfee7c.jpg

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. В России разрабатывают технологию защиты морских границ от судов-нарушителей с помощью барражирующих боеприпасов, рассказал РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.По словам источника, отдельные элементы системы, в том числе комплексы запуска барражирующих боеприпасов с борта малоразмерных судов, уже прошли предварительные испытания.Одним из главных преимуществ системы собеседник агентства назвал низкую стоимость применения и эксплуатации, так как барражирующие боеприпасы значительно дешевле противокорабельных ракет."При этом массированное применение дронов-камикадзе даже против судов класса фрегат или эсминец позволит вывести корабль из строя как боевую единицу за счет повреждения его систем наблюдения, управления и комплексов вооружения", — добавил он.Введение в строй такой системы резко сократит желание иностранных партнеров нарушать морские границы России, подчеркнул источник.Барражирующие боеприпасы могут долгое время летать в предполагаемом районе цели в режиме поиска. При обнаружении цели такой беспилотник поражает ее как управляемая ракета "воздух — поверхность", а сам полностью уничтожается.

https://ria.ru/20211020/ispytaniya-1755362250.html

https://ria.ru/20211012/drony-1754135735.html

москва

японское море

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, армия, москва, военно-морские силы сша, японское море, беспилотники, вмс великобритании, россия