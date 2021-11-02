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https://ria.ru/20211102/domodedovo-1757455815.html
"Домодедово" планирует войти в расписание к утру, если позволит погода
"Домодедово" планирует войти в расписание к утру, если позволит погода - РИА Новости, 02.11.2021
"Домодедово" планирует войти в расписание к утру, если позволит погода
Московский аэропорт "Домодедово" планирует войти в расписание после тумана к утру, если погода не ухудшится, сообщил пресс-секретарь воздушной гавани Александр... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T20:59
2021-11-02T20:59
туман в москве
москва
домодедово (аэропорт)
евгений тишковец
александр власов
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Московский аэропорт "Домодедово" планирует войти в расписание после тумана к утру, если погода не ухудшится, сообщил пресс-секретарь воздушной гавани Александр Власов в эфире телеканала "Россия 24"."Если ухудшения метеоусловий не будет, войдём в расписание завтра к утру", - сказал Власов.Более 200 рейсов были задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" - во вторник утром на фоне тумана, следовало из данных сервиса "Яндекс.Расписание". Количество ушедших на запасные аэродромы из-за тумана в Москве и области самолетов достигло 73, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Сильный туман наблюдается в Москве с вечера понедельника. Как сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, полностью столица должна очиститься от тумана к 21 часу.
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туман в москве, москва, домодедово (аэропорт), евгений тишковец, александр власов
20:59 02.11.2021
 
"Домодедово" планирует войти в расписание к утру, если позволит погода

"Домодедово" планирует войти в расписание после тумана к утру, если погода не ухудшится

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПассажиры у терминала аэропорта Домодедово имени М. В. Ломоносова
Пассажиры у терминала аэропорта Домодедово имени М. В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Московский аэропорт "Домодедово" планирует войти в расписание после тумана к утру, если погода не ухудшится, сообщил пресс-секретарь воздушной гавани Александр Власов в эфире телеканала "Россия 24".
"Если ухудшения метеоусловий не будет, войдём в расписание завтра к утру", - сказал Власов.
Более 200 рейсов были задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" - во вторник утром на фоне тумана, следовало из данных сервиса "Яндекс.Расписание". Количество ушедших на запасные аэродромы из-за тумана в Москве и области самолетов достигло 73, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Сильный туман наблюдается в Москве с вечера понедельника. Как сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, полностью столица должна очиститься от тумана к 21 часу.
Новый терминал международного аэропорта Стригино в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
Вчера, 13:25Туризм
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Туман в МосквеМоскваДомодедово (аэропорт)Евгений ТишковецАлександр Власов
 
 
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