https://ria.ru/20211102/domodedovo-1757455815.html

"Домодедово" планирует войти в расписание к утру, если позволит погода

"Домодедово" планирует войти в расписание к утру, если позволит погода - РИА Новости, 02.11.2021

"Домодедово" планирует войти в расписание к утру, если позволит погода

Московский аэропорт "Домодедово" планирует войти в расписание после тумана к утру, если погода не ухудшится, сообщил пресс-секретарь воздушной гавани Александр... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T20:59

2021-11-02T20:59

2021-11-02T20:59

туман в москве

москва

домодедово (аэропорт)

евгений тишковец

александр власов

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Московский аэропорт "Домодедово" планирует войти в расписание после тумана к утру, если погода не ухудшится, сообщил пресс-секретарь воздушной гавани Александр Власов в эфире телеканала "Россия 24"."Если ухудшения метеоусловий не будет, войдём в расписание завтра к утру", - сказал Власов.Более 200 рейсов были задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" - во вторник утром на фоне тумана, следовало из данных сервиса "Яндекс.Расписание". Количество ушедших на запасные аэродромы из-за тумана в Москве и области самолетов достигло 73, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Сильный туман наблюдается в Москве с вечера понедельника. Как сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, полностью столица должна очиститься от тумана к 21 часу.

https://ria.ru/20211102/tuman-1757343522.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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