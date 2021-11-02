https://ria.ru/20211102/domodedovo-1757455815.html
"Домодедово" планирует войти в расписание к утру, если позволит погода
"Домодедово" планирует войти в расписание к утру, если позволит погода - РИА Новости, 02.11.2021
"Домодедово" планирует войти в расписание к утру, если позволит погода
Московский аэропорт "Домодедово" планирует войти в расписание после тумана к утру, если погода не ухудшится, сообщил пресс-секретарь воздушной гавани Александр... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T20:59
2021-11-02T20:59
2021-11-02T20:59
туман в москве
москва
домодедово (аэропорт)
евгений тишковец
александр власов
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Московский аэропорт "Домодедово" планирует войти в расписание после тумана к утру, если погода не ухудшится, сообщил пресс-секретарь воздушной гавани Александр Власов в эфире телеканала "Россия 24"."Если ухудшения метеоусловий не будет, войдём в расписание завтра к утру", - сказал Власов.Более 200 рейсов были задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" - во вторник утром на фоне тумана, следовало из данных сервиса "Яндекс.Расписание". Количество ушедших на запасные аэродромы из-за тумана в Москве и области самолетов достигло 73, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Сильный туман наблюдается в Москве с вечера понедельника. Как сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, полностью столица должна очиститься от тумана к 21 часу.
https://ria.ru/20211102/tuman-1757343522.html
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туман в москве, москва, домодедово (аэропорт), евгений тишковец, александр власов
"Домодедово" планирует войти в расписание к утру, если позволит погода
"Домодедово" планирует войти в расписание после тумана к утру, если погода не ухудшится