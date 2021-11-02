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Молдавия погасила часть долга перед "Газпромом"
Молдавия погасила часть долга перед "Газпромом" - РИА Новости, 02.11.2021
Молдавия погасила часть долга перед "Газпромом"
Кишинев оплатил российский газ, поставленный в начале осени, сообщил пресс-секретарь компании "Молдовагаз" Александр Барбов. РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T15:09
2021-11-02T15:49
экономика
молдавия
газпром
молдовагаз
россия
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КИШИНЕВ, 2 ноя — РИА Новости. Кишинев оплатил российский газ, поставленный в начале осени, сообщил пресс-секретарь компании "Молдовагаз" Александр Барбов.Как заявлял вице-премьер Молдавии Андрей Спыну, республика не хочет увеличивать долг перед "Газпромом", поэтому намерена полностью оплачивать полученный газ. В том числе Кишинев планирует расплатиться за топливо, которое республика закупила в октябре по цене в 790 долларов за тысячу кубометров.До 1 мая 2022 года иностранная компания, которую выберет правительство Молдавии, проведет независимый аудит задолженности, с "Газпромом" подпишут соглашение о погашении.Кишинев оценивает свои обязательства в 430 миллионов долларов. Российская компания, в свою очередь, заявляет, что "тело долга составляет 433 миллиона долларов, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности составляет 709 миллионов долларов".В конце октября "Газпром" и "Молдовагаз" подписали пятилетнее соглашение на поставку газа, а также протокол по урегулированию текущих вопросов.Ранее Молдавия закупала газ по смешанной формуле, которая предусматривала снижение цен при потреблении больших объемов. Среднегодовая закупочная цена составляла около 200 долларов.Срок действия этого контракта истек 30 сентября. Стороны не могли договориться о новых условиях и дважды продлевали соглашение на месяц, причем цена газа для Молдавии выросла до 790 долларов за тысячу кубометров. Республике грозил энергетический кризис. На этом фоне парламент ввел чрезвычайное положение, чтобы можно было в ускоренном режиме выделить из бюджета средства на закупку дополнительных объемов газа для поддержания давления в газопроводе.Поставки по новому контракту начались накануне. По словам Спыну, стоимость сырья в ноябре для республики составит примерно 450 долларов за тысячу кубометров, а в декабре может опуститься ниже 400 долларов.
https://ria.ru/20211101/gaz-1757301069.html
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экономика, молдавия, газпром, молдовагаз, россия
15:09 02.11.2021 (обновлено: 15:49 02.11.2021)
 
Молдавия погасила часть долга перед "Газпромом"

Молдавия сообщила о выплате долга перед "Газпромом" за полученный в сентябре газ

© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© AP Photo / Aurel Obreja
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КИШИНЕВ, 2 ноя — РИА Новости. Кишинев оплатил российский газ, поставленный в начале осени, сообщил пресс-секретарь компании "Молдовагаз" Александр Барбов.

"Молдавская сторона погасила задолженность перед "Газпромом" за топливо, которое было получено в сентябре", — уточнил представитель компании.

Как заявлял вице-премьер Молдавии Андрей Спыну, республика не хочет увеличивать долг перед "Газпромом", поэтому намерена полностью оплачивать полученный газ. В том числе Кишинев планирует расплатиться за топливо, которое республика закупила в октябре по цене в 790 долларов за тысячу кубометров.
До 1 мая 2022 года иностранная компания, которую выберет правительство Молдавии, проведет независимый аудит задолженности, с "Газпромом" подпишут соглашение о погашении.
Кишинев оценивает свои обязательства в 430 миллионов долларов. Российская компания, в свою очередь, заявляет, что "тело долга составляет 433 миллиона долларов, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности составляет 709 миллионов долларов".
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
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Ранее Молдавия закупала газ по смешанной формуле, которая предусматривала снижение цен при потреблении больших объемов. Среднегодовая закупочная цена составляла около 200 долларов.
Срок действия этого контракта истек 30 сентября. Стороны не могли договориться о новых условиях и дважды продлевали соглашение на месяц, причем цена газа для Молдавии выросла до 790 долларов за тысячу кубометров. Республике грозил энергетический кризис. На этом фоне парламент ввел чрезвычайное положение, чтобы можно было в ускоренном режиме выделить из бюджета средства на закупку дополнительных объемов газа для поддержания давления в газопроводе.
Поставки по новому контракту начались накануне. По словам Спыну, стоимость сырья в ноябре для республики составит примерно 450 долларов за тысячу кубометров, а в декабре может опуститься ниже 400 долларов.
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ЭкономикаМолдавияГазпромМолдовагазРоссия
 
 
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