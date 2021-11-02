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Наука
https://ria.ru/20211102/dgtu-1757197672.html
Российская разработка обеспечит революцию в промышленном рыбоводстве
Российская разработка обеспечит революцию в промышленном рыбоводстве - РИА Новости, 02.11.2021
Российская разработка обеспечит революцию в промышленном рыбоводстве
Особый бактериальный комплекс, который позволит разводить рыбу и другие гидробионты (морские и пресноводные организмы, постоянно обитающие в водной среде) в... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T09:00
2021-11-02T09:12
наука
ростов-на-дону
донской государственный технический университет
навигатор абитуриента
университетская наука
россия
технологии
биология
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Особый бактериальный комплекс, который позволит разводить рыбу и другие гидробионты (морские и пресноводные организмы, постоянно обитающие в водной среде) в замкнутых водоемах без систем очистки, предложили ученые Донского государственного технического университета (ДГТУ). По их словам, такой подход позволит многократно снизить издержки промышленных рыбохозяйств. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.В индустриальных аквахозяйствах, культивирующих рыбу и другие гидробионты, для создания необходимых условий чаще всего применяют устройства замкнутого водоснабжения (УЗВ), рассказали ученые ДГТУ. Это сложные системы, состоящие из нескольких резервуаров с водой, механических и биологических фильтров, устройств для стерилизации и подогрева воды, мощных насосов и других элементов.Выгодная альтернатива этому подходу – технология Biofloc, рассказали ученые. Она основана на применении специальной микрофлоры, способной перерабатывать токсичные отходы жизнедеятельности гидробионтов и даже превращать их в питательные вещества. Очистка воды по этой технологии не требует дополнительных резервуаров и дорогостоящей техники.Специалисты ДГТУ усовершенствовали технологию Biofloc, предложив для нее особую активную смесь пробиотических микроорганизмов. По словам ученых, найденный штамм пробиотиков позволяет запустить производство рыбы в кратчайшие сроки с минимумом издержек. Также в ДГТУ разработали установку для эффективного распределения нового средства в бассейне с рыбой.Новая разработка, по словам создателей, в перспективе позволит рыбохозяйствам полностью отказаться от комплексов УЗВ. Это значительно упростит обслуживание и резко снизит общие затраты на разведение рыбы, креветок и любых других гидробионтов, уверены ученые ДГТУ."Испытания препарата проводились на африканском клариевом соме – виде, наиболее часто культивируемом по технологии Biofloc", – отметил один из авторов работы Вячеслав Поляхов.В дальнейшем научный коллектив продолжит поиск оптимальных составов пробиотиков для разведения различных видов гидробионтов для пищевой промышленности.
https://ria.ru/20201112/ryba-1584287208.html
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ростов-на-дону, донской государственный технический университет, навигатор абитуриента, университетская наука, россия, технологии, биология
09:00 02.11.2021 (обновлено: 09:12 02.11.2021)
 

Российская разработка обеспечит революцию в промышленном рыбоводстве

© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкПлеменной форелеводческий завод "Адлер"
Племенной форелеводческий завод Адлер - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Особый бактериальный комплекс, который позволит разводить рыбу и другие гидробионты (морские и пресноводные организмы, постоянно обитающие в водной среде) в замкнутых водоемах без систем очистки, предложили ученые Донского государственного технического университета (ДГТУ). По их словам, такой подход позволит многократно снизить издержки промышленных рыбохозяйств. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
В индустриальных аквахозяйствах, культивирующих рыбу и другие гидробионты, для создания необходимых условий чаще всего применяют устройства замкнутого водоснабжения (УЗВ), рассказали ученые ДГТУ. Это сложные системы, состоящие из нескольких резервуаров с водой, механических и биологических фильтров, устройств для стерилизации и подогрева воды, мощных насосов и других элементов.
Выгодная альтернатива этому подходу – технология Biofloc, рассказали ученые. Она основана на применении специальной микрофлоры, способной перерабатывать токсичные отходы жизнедеятельности гидробионтов и даже превращать их в питательные вещества. Очистка воды по этой технологии не требует дополнительных резервуаров и дорогостоящей техники.
Палия - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
12 ноября 2020, 14:16
В России могут начать разводить самую полезную в мире рыбу
Специалисты ДГТУ усовершенствовали технологию Biofloc, предложив для нее особую активную смесь пробиотических микроорганизмов. По словам ученых, найденный штамм пробиотиков позволяет запустить производство рыбы в кратчайшие сроки с минимумом издержек. Также в ДГТУ разработали установку для эффективного распределения нового средства в бассейне с рыбой.

"Благодаря нашей бактериальной взвеcи все продукты жизнедеятельности рыбы и других организмов преобразуются в нетоксичную биомассу. Также наш состав угнетает патогены, а при попадании внутрь культивируемого организма улучшает его кишечный микробный баланс", – рассказала заместитель декана факультета "Агропромышленный" ДГТУ, профессор Ирина Ткачева.

Новая разработка, по словам создателей, в перспективе позволит рыбохозяйствам полностью отказаться от комплексов УЗВ. Это значительно упростит обслуживание и резко снизит общие затраты на разведение рыбы, креветок и любых других гидробионтов, уверены ученые ДГТУ.
"Испытания препарата проводились на африканском клариевом соме – виде, наиболее часто культивируемом по технологии Biofloc", – отметил один из авторов работы Вячеслав Поляхов.
В дальнейшем научный коллектив продолжит поиск оптимальных составов пробиотиков для разведения различных видов гидробионтов для пищевой промышленности.
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НаукаРостов-на-ДонуДонской государственный технический университетНавигатор абитуриентаУниверситетская наукаРоссияТехнологиибиология
 
 
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