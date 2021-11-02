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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
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Более 59 тысяч деревьев высажено в Москве за 2021 год
Более 59 тысяч деревьев высажено в Москве за 2021 год - РИА Новости, 10.11.2021
Более 59 тысяч деревьев высажено в Москве за 2021 год
Более 59 тысяч деревьев высажено в Москве за 2021 год, сообщила заместитель руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Юлия... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-02T15:07
2021-11-10T18:08
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Более 59 тысяч деревьев высажено в Москве за 2021 год, сообщила заместитель руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Юлия Кудряшова на заседании комиссии по экономической и социальной политике во вторник."Департаментом природопользования предусматривается по статье компенсационного оцепления 3 миллиарда ежегодно. В этом году всеми участниками процесса высадки зелёных насаждений высажено уже больше 59 тысяч деревьев", - рассказала Кудряшова.
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общество, москва, городское хозяйство москвы
15:07 02.11.2021 (обновлено: 18:08 10.11.2021)
 

Более 59 тысяч деревьев высажено в Москве за 2021 год

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВолонтер сажает саженец хвойной породы
Волонтер сажает саженец хвойной породы - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Более 59 тысяч деревьев высажено в Москве за 2021 год, сообщила заместитель руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Юлия Кудряшова на заседании комиссии по экономической и социальной политике во вторник.
"Департаментом природопользования предусматривается по статье компенсационного оцепления 3 миллиарда ежегодно. В этом году всеми участниками процесса высадки зелёных насаждений высажено уже больше 59 тысяч деревьев", - рассказала Кудряшова.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоМоскваГородское хозяйство Москвы
 
 
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