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Более 59 тысяч деревьев высажено в Москве за 2021 год
Более 59 тысяч деревьев высажено в Москве за 2021 год - РИА Новости, 10.11.2021
Более 59 тысяч деревьев высажено в Москве за 2021 год
Более 59 тысяч деревьев высажено в Москве за 2021 год, сообщила заместитель руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Юлия... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-02T15:07
2021-11-02T15:07
2021-11-10T18:08
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Более 59 тысяч деревьев высажено в Москве за 2021 год, сообщила заместитель руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Юлия Кудряшова на заседании комиссии по экономической и социальной политике во вторник."Департаментом природопользования предусматривается по статье компенсационного оцепления 3 миллиарда ежегодно. В этом году всеми участниками процесса высадки зелёных насаждений высажено уже больше 59 тысяч деревьев", - рассказала Кудряшова.
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