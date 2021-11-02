https://ria.ru/20211102/derevya-1758449129.html

Более 59 тысяч деревьев высажено в Москве за 2021 год

Более 59 тысяч деревьев высажено в Москве за 2021 год - РИА Новости, 10.11.2021

Более 59 тысяч деревьев высажено в Москве за 2021 год

Более 59 тысяч деревьев высажено в Москве за 2021 год, сообщила заместитель руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Юлия... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-02T15:07

2021-11-02T15:07

2021-11-10T18:08

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

москва

городское хозяйство москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586420541_0:78:3072:1806_1920x0_80_0_0_735f591a663279de5da56fe4d79e513e.jpg

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Более 59 тысяч деревьев высажено в Москве за 2021 год, сообщила заместитель руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Юлия Кудряшова на заседании комиссии по экономической и социальной политике во вторник."Департаментом природопользования предусматривается по статье компенсационного оцепления 3 миллиарда ежегодно. В этом году всеми участниками процесса высадки зелёных насаждений высажено уже больше 59 тысяч деревьев", - рассказала Кудряшова.

https://ria.ru/20210928/aktsiya-1752366921.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, городское хозяйство москвы