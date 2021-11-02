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Миллиардеры объединились против власти. Они не хотят делиться доходом

Миллиардеры объединились против власти. Они не хотят делиться доходом - РИА Новости, 02.11.2021

Миллиардеры объединились против власти. Они не хотят делиться доходом

Взять у богатых и отдать бедным — демократов левого толка возмущает, что владельцы крупнейших корпораций мало платят в госбюджет. Остановив печатный станок,... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T08:00

2021-11-02T08:00

2021-11-02T08:07

сша

марк цукерберг

джо байден

франклин рузвельт

amazon.com, inc.

apple

microsoft corporation

дональд трамп

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости, Дмитрий Ермаков. Взять у богатых и отдать бедным — демократов левого толка возмущает, что владельцы крупнейших корпораций мало платят в госбюджет. Остановив печатный станок, американские чиновники ищут деньги для плана Джозефа Байдена, призывающего инвестировать триллионы "в будущее". Но тогда богачи попросту покинут страну, заявил бывший глава Белого дома Дональд Трамп — при нем налоги, наоборот, снижали. Почему идею приняли в штыки не только миллиардеры и как они умудряются вообще уклоняться от налогов, разбиралось РИА Новости.Можно не платитьАмериканские сенаторы задумали обложить данью сверхприбыль — ввести минимальный сбор с корпораций, которые заработали больше миллиарда. Этот законопроект может затронуть около двухсот компаний.Соавтор инициативы независимый сенатор Ангус Кинг рассчитывает привлечь таким образом в бюджет более трехсот миллиардов за десять лет. Эти средства Капитолий хочет направить на социальную сферу и борьбу с изменением климата — к этому призвал сам Джо Байден. Реализация плана "исторических инвестиций в будущее", обнародованного администрацией президента в конце октября, потребует 1,75 триллиона. Но их нужно откуда-то взять, притом что госдолг США почти достиг 29 триллионов и каждую минуту увеличивается примерно на два миллиона.Сейчас максимальный налог для корпораций — 21 процент, до такой планки его снизили при Дональде Трампе. Но де-факто миллиардеры могут вообще не платить, причем абсолютно легально. По закону подорожание акций не считается доходом, пока активы не проданы. А прибыль от ценных бумаг облагается по более низкой ставке, чем зарплата.Суть реформы в том, чтобы не позволить корпорациям уменьшать налоговую базу. Авторы инициативы считают, что минимальная корпоративная пошлина должна быть не менее 15%. Также предлагают ставку 23,8% для долгосрочного прироста капитала на торгуемые активы, независимо от того, продали их или нет.Главный идеолог проекта — демократ, председатель Финансового комитета Рон Уайден, соавторы — Ангус Кинг и сенатор Элизабет Уоррен, тоже от Демократической партии."В 1965-м подоходный налог от корпораций приносил около четырех процентов ВВП. Сегодня — всего один", — напоминает Кинг.Налог с одного доллараВ июне издание ProPublica, специализирующееся на журналистских расследованиях, опубликовало утечку налоговых данных. Оказывается, владельцы ведущих корпораций за 15 лет разбогатели на четыреста с лишним миллиардов долларов, а в бюджет направили всего 13,6 миллиарда.Так, основатель Amazon Джефф Безос в 2007-м и 2011-м, а Илон Маск в 2018-м вообще не платили подоходный налог. Маск сейчас — номер один в списке Forbes с состоянием 270 миллиардов долларов. У Безоса 201 миллиард.Неудивительно, что это многих возмущает. В комментарии к законопроекту говорится: компании перекладывают расходы на обычных людей.Сенаторы приводят в пример Amazon: за три года компания отчиталась о прибыли в 45 миллиардов долларов, но благодаря льготам перечислила в бюджет всего 4,3%. В среднем же богачи платят 15,8 процента — меньше, чем большинство наемных сотрудников.Ставка зависит от доходов и может достигать 39%. Но де-юре зарплата миллиардеров до смешного низкая. Так, по данным СМИ, Марк Цукерберг в Meta и Ларри Пейдж в Google получают всего доллар в месяц — столько же, сколько Стив Джобс после возвращения в Apple в 1990-х.На что они живут? Берут ссуды под залог имущества. Поскольку деньги принадлежат банку, налоговая служба не считает их доходом. Также, отмечают СМИ, право на льготы дает приобретение спортивных команд. Среди известных выгодоприобретателей — бывший гендиректор Microsoft Стивен Балмер, инвестор в проблемную задолженность Дэвид Теппер и владелец контрольных пакетов в различных отраслях промышленности Филипп Аншутц.Деньги на МарсС почти космической скоростью отреагировал на законодательную инициативу Илон Маск. Он уверен: так проблему госдолга не решить. "Даже 100-процентный налог на миллиардеров лишь частично покроет эту сумму", — написал он в Twitter.Дональд Трамп, впервые за 25 лет не попавший в список Forbes, предупреждает: начнется отток капитала — в том числе интеллектуального."Знаю все эти страны с мудрым руководством, и они в восторге от того, что радикально левые маньяки делают в конгрессе", — подчеркнул экс-президент.Но вот Джордж Сорос не возмутился, сообщает Reuters. В 2017-м он был одним из авторов обращения в конгресс с просьбой не снижать налоги на богатство, потому что это усилит неравенство в обществе. Документ подписали около четырехсот бизнесменов, в том числе представитель династии Рокфеллеров.Слишком сложно для успехаВ законопроекте больше вопросов, чем ответов, отмечают обозреватели западных СМИ. Непонятно, как рассчитывать изменения в стоимости недвижимости или произведений искусства. Кроме того, вычет с доходов, образующихся после продажи активов, противоречит поправкам к конституции.Соавтор законопроекта Элизабет Уоррен указывает: их поддерживают Белый дом и Минфин. Но даже если это так, реформа может встретить отпор еще раньше — на стадии обсуждения в самом сенате.Учитывая мощное противодействие республиканцев, демократам нужно почти стопроцентное согласие друг с другом, чтобы утвердить законопроект. Но мнения внутри фракции разделились. Сенатор Берни Сандерс назвал налог на миллиардеров "шагом в правильном направлении", однако отметил, что этого недостаточно для увеличения бюджета. По его словам, "разумные варианты получения государством дохода, похоже, уничтожены".А Джо Манчин, центрист, последовательно критикующий план Байдена, назвал предлагаемую схему непрозрачной. Он не раз давал понять, что поддержит налоговые поправки, только если президент пересмотрит размер "инвестиций в будущее". Наблюдатели полагают, что, вступая в постоянную полемику с теряющим очки Байденом, Манчин готовит стартовую позицию для президентской гонки.Республиканцы в выражениях не стесняются. "Очередное бездоказательное и странное налоговое предложение от демократов, которые хотят привлечь новые средства для финансирования бесконечных чеков от правительства", — заявил в The Wall Street Journal конгрессмен Кевин Брейди.Не закон, а пробный шарОднако действующий президент и его сторонники не могут отказаться от социально направленной риторики. Поэтому Байден, скорее всего, попробует достичь компромисса.Если документ и попадет в законодательное поле, будут долгие обсуждения, ведь "почти половина американского общества считает эту идею безумием", добавляет она. Хотя в стране есть определенный запрос снизу на социальное благосостояние в европейском понимании, в любом случае процесс тут очень сложный.Директор Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев тоже не верит в скорую реформу. Он подчеркивает: уже около двадцати лет ведут речь о налоге на транзакции крупнейших корпораций США. "Это не готовый закон, а пробный шар. Его сторонники, возможно, и сами пока не могут прогнозировать результат. Но изменения действительно необходимы", — рассуждает собеседник.Политологи сходятся во мнении: Байдену придется балансировать между "инвестициями в будущее" и сторонниками левого дискурса, которые вряд ли отступят. Тем более что рейтинг главы государства падает — сильнее, чем у любого другого лидера со времен Второй мировой. По данным аналитиков Gallup, его работу одобряют всего 34 процента независимых избирателей. И пока ни одна инициатива Байдена не прибавила ему симпатий американцев.

https://ria.ru/20211017/uspresident-1754752254.html

https://ria.ru/20211022/trumptruth-1755633116.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, марк цукерберг, джо байден, франклин рузвельт, amazon.com, inc., apple, microsoft corporation, дональд трамп, капитолий, илон маск, юрий рогулев