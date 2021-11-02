https://ria.ru/20211102/checkmate-1757316059.html

Перспективный истребитель Checkmate впервые покажут за рубежом

Перспективный истребитель Checkmate впервые покажут за рубежом - РИА Новости, 02.11.2021

Перспективный истребитель Checkmate впервые покажут за рубежом

Перспективный российский легкий истребитель пятого поколения Checkmate (Су-75) впервые покажут на международном авиасалоне Dubai Airshow 2021, сообщил... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T09:03

2021-11-02T09:03

2021-11-02T10:31

в мире

комсомольск-на-амуре

су-57

checkmate

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742181949_0:0:3236:1821_1920x0_80_0_0_07401d071d8de16fd3bd9d93ddc909d5.jpg

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Перспективный российский легкий истребитель пятого поколения Checkmate (Су-75) впервые покажут на международном авиасалоне Dubai Airshow 2021, сообщил журналистам источник в авиастроительной отрасли.Мероприятие пройдет в период с 14 по 18 ноября."Checkmate вызвал огромный интерес за рубежом, Эмираты — отличная площадка для презентации самолета широкому кругу потенциальных партнеров. Планируется провести ряд закрытых презентаций для делегаций-участников салона, а также открытую презентацию для посетителей и представителей СМИ", — сказал источник.Премьера легкого однодвигательного самолета Checkmate состоялась на авиасалоне МАКС-2021, где его представили в виде функционального макета.При его проектировке использовались наработки по истребителю Су-57. Внешне они также похожи, но Checkmate будет существенно легче за счет установки только одного двигателя. Самолет будет выполнен по технологии стелс, получит внутрефюзеляжные отсеки вооружения, новейшую авионику и возможность управлять малыми беспилотными аппаратами. Су-75 может развивать скорость до 1,9 тысячи километров в час, а его боевой радиус составляет три тысячи километров.Собирать Checkmate будут на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре (КнААЗ). Его первый полет запланирован на 2023 год, а серийное производство — на 2025-й.

https://ria.ru/20210917/zakupki-1750432368.html

https://ria.ru/20210912/su-75-1749729136.html

комсомольск-на-амуре

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, комсомольск-на-амуре, су-57, checkmate