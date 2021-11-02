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Перспективный истребитель Checkmate впервые покажут за рубежом
Перспективный истребитель Checkmate впервые покажут за рубежом - РИА Новости, 02.11.2021
Перспективный истребитель Checkmate впервые покажут за рубежом
Перспективный российский легкий истребитель пятого поколения Checkmate (Су-75) впервые покажут на международном авиасалоне Dubai Airshow 2021, сообщил... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T09:03
2021-11-02T10:31
в мире
комсомольск-на-амуре
су-57
checkmate
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Перспективный российский легкий истребитель пятого поколения Checkmate (Су-75) впервые покажут на международном авиасалоне Dubai Airshow 2021, сообщил журналистам источник в авиастроительной отрасли.Мероприятие пройдет в период с 14 по 18 ноября."Checkmate вызвал огромный интерес за рубежом, Эмираты — отличная площадка для презентации самолета широкому кругу потенциальных партнеров. Планируется провести ряд закрытых презентаций для делегаций-участников салона, а также открытую презентацию для посетителей и представителей СМИ", — сказал источник.Премьера легкого однодвигательного самолета Checkmate состоялась на авиасалоне МАКС-2021, где его представили в виде функционального макета.При его проектировке использовались наработки по истребителю Су-57. Внешне они также похожи, но Checkmate будет существенно легче за счет установки только одного двигателя. Самолет будет выполнен по технологии стелс, получит внутрефюзеляжные отсеки вооружения, новейшую авионику и возможность управлять малыми беспилотными аппаратами. Су-75 может развивать скорость до 1,9 тысячи километров в час, а его боевой радиус составляет три тысячи километров.Собирать Checkmate будут на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре (КнААЗ). Его первый полет запланирован на 2023 год, а серийное производство — на 2025-й.
https://ria.ru/20210917/zakupki-1750432368.html
https://ria.ru/20210912/su-75-1749729136.html
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в мире, комсомольск-на-амуре, су-57, checkmate
09:03 02.11.2021 (обновлено: 10:31 02.11.2021)
 
Перспективный истребитель Checkmate впервые покажут за рубежом

Перспективный истребитель Checkmate впервые покажут за рубежом на Dubai Airshow 2021

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезентация нового военного самолета Checkmate
Презентация нового военного самолета Checkmate - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Перспективный российский легкий истребитель пятого поколения Checkmate (Су-75) впервые покажут на международном авиасалоне Dubai Airshow 2021, сообщил журналистам источник в авиастроительной отрасли.
Мероприятие пройдет в период с 14 по 18 ноября.
Презентация нового военного самолета Checkmate - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
17 сентября, 00:32Новое оружие России
Истребитель Checkmate хотят включить в государственную программу вооружений
"Checkmate вызвал огромный интерес за рубежом, Эмираты — отличная площадка для презентации самолета широкому кругу потенциальных партнеров. Планируется провести ряд закрытых презентаций для делегаций-участников салона, а также открытую презентацию для посетителей и представителей СМИ", — сказал источник.
Премьера легкого однодвигательного самолета Checkmate состоялась на авиасалоне МАКС-2021, где его представили в виде функционального макета.
При его проектировке использовались наработки по истребителю Су-57. Внешне они также похожи, но Checkmate будет существенно легче за счет установки только одного двигателя. Самолет будет выполнен по технологии стелс, получит внутрефюзеляжные отсеки вооружения, новейшую авионику и возможность управлять малыми беспилотными аппаратами. Су-75 может развивать скорость до 1,9 тысячи километров в час, а его боевой радиус составляет три тысячи километров.
Собирать Checkmate будут на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре (КнААЗ). Его первый полет запланирован на 2023 год, а серийное производство — на 2025-й.
Презентация нового военного самолета Checkmate - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
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В миреКомсомольск-на-АмуреСу-57Checkmate
 
 
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