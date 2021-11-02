https://ria.ru/20211102/bumaga-1757245346.html

На что похожа целлюлоза, кто такой сеточник и как работает лесная биржа

На что похожа целлюлоза, кто такой сеточник и как работает лесная биржа - РИА Новости, 02.11.2021

На что похожа целлюлоза, кто такой сеточник и как работает лесная биржа

Один из первых целлюлозных заводов России открылся в 1899 году в Вологодской губернии, в селе Сокол. И уже сто лет на Сокольском целлюлозно-бумажном комбинате обязательно работает кто-нибудь по фамилии Котомин. Кто основал династию потомственных бумажников, можно ли проработать на одном месте 800 лет и как работает одна из старейших фабрик России.

2021-11-02T14:00

2021-11-02T14:00

2021-11-02T14:00

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На что похожа целлюлоза, кто такой сеточник и как работает лесная биржа Один из первых целлюлозных заводов России открылся в 1899 году в Вологодской губернии, в селе Сокол. И уже сто лет на Сокольском целлюлозно-бумажном комбинате обязательно работает кто-нибудь по фамилии Котомин. Кто основал династию потомственных бумажников, можно ли проработать на одном месте 800 лет, на что похожа целлюлоза и как работает сейчас одна из старейших фабрик России. audio/mpeg

На что похожа целлюлоза, кто такой сеточник и как работает лесная биржа Один из первых целлюлозных заводов России открылся в 1899 году в Вологодской губернии, в селе Сокол. И уже сто лет на Сокольском целлюлозно-бумажном комбинате обязательно работает кто-нибудь по фамилии Котомин. Кто основал династию потомственных бумажников, можно ли проработать на одном месте 800 лет, на что похожа целлюлоза и как работает сейчас одна из старейших фабрик России. audio/mpeg

Подкасты РИА Новости и лесопромышленный холдинг Segezha Group представляют специальные выпуски "Истории.doc".Мы расскажем о людях, чьи судьбы оказались связаны с бумажной промышленностью, история которой ведет свое начало от средневековья до наших дней. О людях, которые связаны с бумагой, но каждый день доказывают, что настоящие дела могут быть не только на бумаге.Всего будет выпущено 7 эпизодов, оставайтесь с нами.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru________Сценарий эпизода: Полина ПанинаГолоса эпизода: Наталия Шашина, Артем Буфтяк, Игорь КривицкийЗвукорежиссер: Андрей ТемновСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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