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Путин потребовал проанализировать ситуацию с БПЛА рядом с границей
Путин потребовал проанализировать ситуацию с БПЛА рядом с границей - РИА Новости, 02.11.2021
Путин потребовал проанализировать ситуацию с БПЛА рядом с границей
Президент РФ Владимир Путин предложил проанализировать ситуацию с беспилотными летательными аппаратами рядом с российскими границами. РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T14:34
2021-11-02T14:34
2021-11-02T20:20
россия
безопасность
оружие
владимир путин
сочи
бпла
вооруженные силы рф
беспилотники
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил проанализировать ситуацию с беспилотными летательными аппаратами рядом с российскими границами."Сейчас на вооружении у нас находятся свыше 2 тысяч летательных аппаратов беспилотных - нужно и дальше над ними работать <…> имея в виду тот опыт, который мы сами имеем при применении этих летательных аппаратов, анализ того, что мы наблюдаем вокруг нас", - сказал он в ходе совещания с представителями ВС РФ и "оборонки" в Сочи.
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россия, безопасность, оружие, владимир путин, сочи, бпла, вооруженные силы рф, беспилотники
14:34 02.11.2021 (обновлено: 20:20 02.11.2021)
Путин потребовал проанализировать ситуацию с БПЛА рядом с границей
Путин потребовал проанализировать ситуацию с БПЛА рядом с российской границей