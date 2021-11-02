https://ria.ru/20211102/bpla-1757381514.html

Путин потребовал проанализировать ситуацию с БПЛА рядом с границей

Путин потребовал проанализировать ситуацию с БПЛА рядом с границей - РИА Новости, 02.11.2021

Путин потребовал проанализировать ситуацию с БПЛА рядом с границей

Президент РФ Владимир Путин предложил проанализировать ситуацию с беспилотными летательными аппаратами рядом с российскими границами. РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T14:34

2021-11-02T14:34

2021-11-02T20:20

россия

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оружие

владимир путин

сочи

бпла

вооруженные силы рф

беспилотники

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил проанализировать ситуацию с беспилотными летательными аппаратами рядом с российскими границами."Сейчас на вооружении у нас находятся свыше 2 тысяч летательных аппаратов беспилотных - нужно и дальше над ними работать <…> имея в виду тот опыт, который мы сами имеем при применении этих летательных аппаратов, анализ того, что мы наблюдаем вокруг нас", - сказал он в ходе совещания с представителями ВС РФ и "оборонки" в Сочи.

https://ria.ru/20211102/putin-1757389221.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, безопасность, оружие, владимир путин, сочи, бпла, вооруженные силы рф, беспилотники