https://ria.ru/20211102/bosfor-1757332225.html

Пролив Босфор закрыли для транзитных судов из-за тумана

Пролив Босфор закрыли для транзитных судов из-за тумана - РИА Новости, 02.11.2021

Пролив Босфор закрыли для транзитных судов из-за тумана

Пролив Босфор временно закрыт для транзитных судов из-за сильного тумана, сообщает во вторник телеканал NTV. РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T10:57

2021-11-02T10:57

2021-11-02T10:57

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АНКАРА, 2 ноя – РИА Новости. Пролив Босфор временно закрыт для транзитных судов из-за сильного тумана, сообщает во вторник телеканал NTV."Туман, начавшийся в Стамбуле ночью, усилился к утру. Из-за тумана для транзитных судов временно закрыт Босфорский пролив в обоих направлениях", - передает телеканал.Босфор – пролив между Европой и Малой Азией, соединяет Черное море с Мраморным. В паре с Дарданеллами соединяет Черное море с Эгейским, которое является частью Средиземного. Босфор является частью внутриевразийской границы и самым узким межконтинентальным проливом в мире.На обеих сторонах пролива расположен турецкий город Стамбул. Длина пролива составляет около 30 километров. Максимальная ширина пролива - 3700 метров на севере, минимальная ширина – 700 метров. Глубина фарватера составляет от 33 до 80 метров.

https://ria.ru/20211102/tuman-1757328219.html

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босфор

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в мире, стамбул, европа, босфор, дарданеллы