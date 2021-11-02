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https://ria.ru/20211102/blinken-1757461198.html
Блинкен дал "обещание" Украине из-за "Северного потока — 2"
Блинкен дал "обещание" Украине из-за "Северного потока — 2" - РИА Новости, 02.11.2021
Блинкен дал "обещание" Украине из-за "Северного потока — 2"
Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник провел встречу в Глазго с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которой подтвердил поддержку Вашингтоном... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T22:25
2021-11-02T22:25
в мире
украина
владимир зеленский
евросоюз
газпром
нафтогаз украины
энтони блинкен
северный поток — 2
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ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник провел встречу в Глазго с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которой подтвердил поддержку Вашингтоном суверенитета и территориальной целостности этой страны, а также заявил о намерении американской администрации укреплять ее энергобезопасность, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.По словам Прайса, встреча прошла на полях проходящей в эти дни в шотландском Глазго климатической конференции ООН (COP26)."Госсекретарь Блинкен подтвердил непоколебимую поддержку со стороны США суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины. Он поприветствовал шаги Украины по борьбе с коррупцией и подчеркнул, что вместе с нашими союзниками и партнерами США будут продолжать укреплять энергетическую безопасность Украины, в том числе за счет снижения рисков, связанных с трубопроводом "Северный поток — 2"", - говорится в письменном заявлении представителя американского дипведомства.Украина выступает против "Северного потока — 2" и за сохранение транзита российского газа в Европу через свою территорию. При этом глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко считает, что запуск "Северного потока — 2" делает Украину более уязвимой к "российскому вторжению". Россия же неоднократно заявляла, что не собирается ни на кого нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Действующее транзитное соглашение между Россией и Украиной, заключенное на пять лет, предусматривает транзит в 2021-2024 годах по 40 миллиардов кубометров в год. Причем "Газпром" оплачивает мощности вне зависимости от фактических объемов транспортировки через украинскую территорию. Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что компания готова продолжать транзит газа через Украину и после 2024 года исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы. При этом он указывал, что объемы транзита должны будут соответствовать новым объемам закупки российского газа компаниями стран ЕС по новым контрактам.В октябре и действующий министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утверждал, что Киев ждет от Германии реакции на "использование газа как оружия" Россией, и выражал надежду, что украинские "Нафтогаз" и Оператор ГТС будут участвовать в процессе сертификации оператора "Северного потока 2". Свои домыслы о том, что РФ близка к тому, чтобы использовать энергопоставки в Европу как оружие, высказывал ранее и представитель госдепартамента по энергетической безопасности Амос Хохштейн.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В Кремле на обвинения в адрес РФ в высоких ценах на газ заявляли, что западные политики просчитались при переходе на альтернативные источники энергии, они надеялись на ветрогенерацию, а несколько месяцев ветра не было.Россия, в том числе "Газпром", увеличила поставки на европейские рынки, это 11 миллиардов кубических метров газа, в отличие от США, которые недопоставили, заявлял во второй половине октября президент РФ Владимир Путин. "Газпром" выполняет все свои обязательства по поставкам газа в Европу, Москва готова помочь европейским странам в преодолении энергетического кризиса, говорил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров.
https://ria.ru/20211102/bayden-1757392672.html
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в мире, украина, владимир зеленский, евросоюз, газпром, нафтогаз украины, энтони блинкен, северный поток — 2, россия
22:25 02.11.2021
 
Блинкен дал "обещание" Украине из-за "Северного потока — 2"

Блинкен на встрече с Зеленским заявил, что США будут укреплять энергобезопасность Украины

© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai RyutinОбъекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток-2 в России
Объекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток-2 в России - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin
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ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник провел встречу в Глазго с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которой подтвердил поддержку Вашингтоном суверенитета и территориальной целостности этой страны, а также заявил о намерении американской администрации укреплять ее энергобезопасность, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
По словам Прайса, встреча прошла на полях проходящей в эти дни в шотландском Глазго климатической конференции ООН (COP26).
Президент США Джо Байден на конференции ООН по изменению климата в Глазго - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
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"Госсекретарь Блинкен подтвердил непоколебимую поддержку со стороны США суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины. Он поприветствовал шаги Украины по борьбе с коррупцией и подчеркнул, что вместе с нашими союзниками и партнерами США будут продолжать укреплять энергетическую безопасность Украины, в том числе за счет снижения рисков, связанных с трубопроводом "Северный поток — 2"", - говорится в письменном заявлении представителя американского дипведомства.
Украина выступает против "Северного потока — 2" и за сохранение транзита российского газа в Европу через свою территорию. При этом глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко считает, что запуск "Северного потока — 2" делает Украину более уязвимой к "российскому вторжению". Россия же неоднократно заявляла, что не собирается ни на кого нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Действующее транзитное соглашение между Россией и Украиной, заключенное на пять лет, предусматривает транзит в 2021-2024 годах по 40 миллиардов кубометров в год. Причем "Газпром" оплачивает мощности вне зависимости от фактических объемов транспортировки через украинскую территорию. Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что компания готова продолжать транзит газа через Украину и после 2024 года исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы. При этом он указывал, что объемы транзита должны будут соответствовать новым объемам закупки российского газа компаниями стран ЕС по новым контрактам.
В октябре и действующий министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утверждал, что Киев ждет от Германии реакции на "использование газа как оружия" Россией, и выражал надежду, что украинские "Нафтогаз" и Оператор ГТС будут участвовать в процессе сертификации оператора "Северного потока 2". Свои домыслы о том, что РФ близка к тому, чтобы использовать энергопоставки в Европу как оружие, высказывал ранее и представитель госдепартамента по энергетической безопасности Амос Хохштейн.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
1 ноября, 15:06
На Украине дали Байдену совет, как "поставить Россию на место"
В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В Кремле на обвинения в адрес РФ в высоких ценах на газ заявляли, что западные политики просчитались при переходе на альтернативные источники энергии, они надеялись на ветрогенерацию, а несколько месяцев ветра не было.
Россия, в том числе "Газпром", увеличила поставки на европейские рынки, это 11 миллиардов кубических метров газа, в отличие от США, которые недопоставили, заявлял во второй половине октября президент РФ Владимир Путин. "Газпром" выполняет все свои обязательства по поставкам газа в Европу, Москва готова помочь европейским странам в преодолении энергетического кризиса, говорил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров.
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийЕвросоюзГазпромНафтогаз УкраиныЭнтони БлинкенСеверный поток — 2Россия
 
 
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