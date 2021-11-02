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Байден заснул от скуки на саммите по климату

Трамп заявил, что Байден заснул на саммите по климату от скуки - РИА Новости, 02.11.2021

Байден заснул от скуки на саммите по климату

Бывший президент США Дональд Трамп утверждает, что его преемник на посту главы государства Джо Байден заснул на саммите по климату, поскольку ему было скучно. РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T00:59

2021-11-02T00:59

2021-11-02T10:44

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глазго (город)

джо байден

дональд трамп

вашингтон

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ВАШИНГТОН, 2 ноя — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп утверждает, что его преемник на посту главы государства Джо Байден заснул на саммите по климату, поскольку ему было скучно.На видеотрансляции саммита, которая разошлась в соцсетях, глаза 78-летнего американского президента, сидящего с прямой спиной и сложенными на груди руками, смыкаются на несколько секунд, после чего он открывает их и закрывает снова — на этот раз почти на полминуты. Спал ли он при этом, неизвестно. Именно в этот момент к Байдену, как видно на видео, подходит член американской делегации и шепчет президенту что-то на ухо. Выступая на конференции, Байден попросил прощения у мирового сообщества за решение своего предшественника Трампа вывести страну из Парижского соглашения по климату.Конференция СОР26 в Глазго проходит с 31 октября по 12 ноября. Согласно программе мероприятий, параллельно с официальными переговорами конференция будет посвящена тому, как все слои общества и глобальная экономика стимулируют амбициозные действия в области климата. В ходе саммита планируется принять ряд документов по вопросам снижения парниковых выбросов и достижения углеродной нейтральности.

сша

глазго (город)

вашингтон

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в мире, сша, глазго (город), джо байден, дональд трамп, вашингтон