00:59 02.11.2021 (обновлено: 10:44 02.11.2021)
Трамп заявил, что Байден заснул на саммите по климату от скуки
Трамп заявил, что Байден заснул на саммите по климату в Глазго, поскольку ему было скучно
© REUTERS / Erin SchaffПрезидент США Джо Байден на открытии конференции ООН по изменению климата в Глазго
ВАШИНГТОН, 2 ноя — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп утверждает, что его преемник на посту главы государства Джо Байден заснул на саммите по климату, поскольку ему было скучно.
На видеотрансляции саммита, которая разошлась в соцсетях, глаза 78-летнего американского президента, сидящего с прямой спиной и сложенными на груди руками, смыкаются на несколько секунд, после чего он открывает их и закрывает снова — на этот раз почти на полминуты. Спал ли он при этом, неизвестно. Именно в этот момент к Байдену, как видно на видео, подходит член американской делегации и шепчет президенту что-то на ухо. Выступая на конференции, Байден попросил прощения у мирового сообщества за решение своего предшественника Трампа вывести страну из Парижского соглашения по климату.
"Даже Байден не мог выдержать того, чтобы выслушивать столько раз про фальшивое глобальное потепление… Байден отправился в Европу, заявляя, что глобальное потепление — самый высокий приоритет, и тут же заснул на виду у всего мира, на самой конференции. Никто, у кого есть подлинный энтузиазм и вера в этот вопрос, никогда не заснет!" — говорится в заявлении Трампа.
Конференция СОР26 в Глазго проходит с 31 октября по 12 ноября. Согласно программе мероприятий, параллельно с официальными переговорами конференция будет посвящена тому, как все слои общества и глобальная экономика стимулируют амбициозные действия в области климата. В ходе саммита планируется принять ряд документов по вопросам снижения парниковых выбросов и достижения углеродной нейтральности.