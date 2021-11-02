https://ria.ru/20211102/bespilotniki-1757386697.html

Россия научилась отражать атаки беспилотников, заявил Путин

Россия научилась отражать атаки беспилотников, заявил Путин - РИА Новости, 02.11.2021

Россия научилась отражать атаки беспилотников, заявил Путин

Российские военные научились отражать атаки беспилотных летательных аппаратов, заявил президент Владимир Путин на совещании с представителями Вооруженных сил и... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T15:04

2021-11-02T15:04

2021-11-02T16:50

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сирия

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СОЧИ, 2 ноя — РИА Новости. Российские военные научились отражать атаки беспилотных летательных аппаратов, заявил президент Владимир Путин на совещании с представителями Вооруженных сил и ОПК, которое проходит в Сочи.Он отметил, что беспилотная авиация хорошо зарекомендовала себя в вооруженных конфликтах."Мы очень хорошо знаем, <…> насколько эффективна и насколько может быть опасна для нас, имея в виду то, что мы наблюдали в Сирии, — атаки террористов с помощью беспилотных аппаратов. Мы научились отражать эти атаки и делаем (это. — Прим. ред.) достаточно эффективно", — сказал глава государства.Он отметил, что на вооружении российской армии стоят сейчас более двух тысяч БПЛА, и призвал и дальше работать над такими аппаратами, в том числе с применением искусственного интеллекта, самых современных достижений техники и науки. "И, конечно, имея в виду тот опыт, который мы имеем сами при применении этих летательных аппаратов", — заключил президент.В апреле сообщалось, что российские подразделения применили для ударов по международным террористам в Сирии несколько десятков беспилотных летательных аппаратов-"камикадзе" "Ланцет-3", которые позволяют наносить высокоточные удары. Кроме того, с 2019 года в Сирии используются и другие "дроны-камикадзе" — "Куб".

https://ria.ru/20211102/drony-1757307793.html

https://ria.ru/20211029/bespilotnik-1756936045.html

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безопасность, сирия, сочи, владимир путин, вооруженные силы рф, россия