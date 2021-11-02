15:04 02.11.2021 (обновлено: 16:50 02.11.2021)
Россия научилась отражать атаки беспилотников, заявил Путин
Путин: на вооружении российской армии стоят более 2 тысяч беспилотников
© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с руководством министерства обороны РФ и предприятий ОПК
СОЧИ, 2 ноя — РИА Новости. Российские военные научились отражать атаки беспилотных летательных аппаратов, заявил президент Владимир Путин на совещании с представителями Вооруженных сил и ОПК, которое проходит в Сочи.
Он отметил, что беспилотная авиация хорошо зарекомендовала себя в вооруженных конфликтах.
"Мы очень хорошо знаем, <…> насколько эффективна и насколько может быть опасна для нас, имея в виду то, что мы наблюдали в Сирии, — атаки террористов с помощью беспилотных аппаратов. Мы научились отражать эти атаки и делаем (это. — Прим. ред.) достаточно эффективно", — сказал глава государства.
Он отметил, что на вооружении российской армии стоят сейчас более двух тысяч БПЛА, и призвал и дальше работать над такими аппаратами, в том числе с применением искусственного интеллекта, самых современных достижений техники и науки.
"И, конечно, имея в виду тот опыт, который мы имеем сами при применении этих летательных аппаратов", — заключил президент.
В апреле сообщалось, что российские подразделения применили для ударов по международным террористам в Сирии несколько десятков беспилотных летательных аппаратов-"камикадзе" "Ланцет-3", которые позволяют наносить высокоточные удары. Кроме того, с 2019 года в Сирии используются и другие "дроны-камикадзе" — "Куб".