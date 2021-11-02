https://ria.ru/20211102/bespilotniki-1757381180.html
Путин назвал количество беспилотников на вооружении российской армии
Путин назвал количество беспилотников на вооружении российской армии - РИА Новости, 02.11.2021
Путин назвал количество беспилотников на вооружении российской армии
Российская армия имеет на вооружении более 2 тысяч беспилотников, заявил во вторник президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T14:33
2021-11-02T14:33
2021-11-02T15:46
безопасность
владимир путин
вооруженные силы рф
беспилотный летательный аппарат (бла)
россия
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Российская армия имеет на вооружении более 2 тысяч беспилотников, заявил во вторник президент РФ Владимир Путин."Сейчас на вооружении у нас находятся свыше 2 тысяч летательных аппаратов беспилотных - нужно и дальше над ними работать, и работать так же напряженно, как это было последнее время, имея в виду, в том числе, и применение искусственного интеллекта, самых современных достижений техники, науки. И, конечно, имея в виду тот опыт, который мы имеем сами при применении этих летательных аппаратов", - сказал он в ходе совещания с представителями ВС РФ и "оборонки" в Сочи.
https://ria.ru/20211026/piraty-1756364131.html
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безопасность, владимир путин, вооруженные силы рф, беспилотный летательный аппарат (бла), россия
14:33 02.11.2021 (обновлено: 15:46 02.11.2021)
Путин назвал количество беспилотников на вооружении российской армии
Путин: на вооружении российской армии стоят более двух тысяч беспилотников