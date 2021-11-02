Эксперт объяснил, с какой целью глава ЦРУ приехал в Москву
Политолог Межуев: глава ЦРУ Бернс приехал в Москву обсуждать иранскую ядерную сделку
© AP Photo / Graeme Jennings/PoolДиректор ЦРУ Уильям Бернс в 2000-х гордах работавший послом США в России
© AP Photo / Graeme Jennings/Pool
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Директор ЦРУ Уильям Бёрнс мог обсуждать на встрече в Москве с секретарём Совбеза РФ Николаем Патрушевым перспективы восстановления иранской ядерной сделки, сказал РИА Новости политолог, доцент философского факультета МГУ Борис Межуев.
"Возможно я ошибаюсь, но в последнее время было много сообщений о возвращении к иранской ядерной сделке - это тема, которая обсуждается, были и заявления Блинкена в духе, что если Иран не вернётся, то возможна чуть ли не война. По всей видимости, этот вопрос сейчас дискутируется", - сказал Межуев.
Он отметил, что нынешний глава ЦРУ является одним из тех, кто готовил иранскую сделку, заключённую в 2015 году и из которой США потом вышли, когда сменилась администрация в Белом доме.
"Я почти убеждён, что он оказался на своём посту именно в качестве человека, который понимает тайные механизмы иранского ядерного досье, механизмы иранской власти и готовности или неготовности за стол переговоров. Думаю, помимо других проблем, связанных с Афганистаном, Ближним Востоком, сейчас эта тема (возвращения к СВПД) - важная. Возможно, она будет, в том числе, важная и для возможной встречи для Байдена и Путина, если она все-таки состоится", - заключил эксперт.
Ранее официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что власти Ирана объявят дату продолжения переговоров по ядерной сделке в течение недели после проведения необходимых консультаций со всеми сторонами СВПД, в первую очередь – с Китаем. Замглавы МИД Ирана Али Багери Кяни заявлял, что переговоры по СВПД возобновятся до конца ноября.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходят переговоры по восстановлению СВПД и снятию санкций США с Ирана, 20 июня завершился шестой раунд. По словам постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, работа по восстановлению сделки завершена почти на 90%, остались политические моменты, связанные с обязательствами США и тем, как Вашингтон будет соблюдать их в будущем. МИД Ирана заявил, что переговоры возобновятся осенью, так как в Иране должно окончательно сформироваться правительство нового президента Ибрахима Раиси, победившего на выборах в июне.