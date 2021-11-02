https://ria.ru/20211102/berns-1757432000.html

Эксперт объяснил, с какой целью глава ЦРУ приехал в Москву

Эксперт объяснил, с какой целью глава ЦРУ приехал в Москву - РИА Новости, 02.11.2021

Эксперт объяснил, с какой целью глава ЦРУ приехал в Москву

Директор ЦРУ Уильям Бёрнс мог обсуждать на встрече в Москве с секретарём Совбеза РФ Николаем Патрушевым перспективы восстановления иранской ядерной сделки,... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T18:21

2021-11-02T18:21

2021-11-02T18:21

в мире

николай патрушев

мид ирана

уильям бернс

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

россия

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Директор ЦРУ Уильям Бёрнс мог обсуждать на встрече в Москве с секретарём Совбеза РФ Николаем Патрушевым перспективы восстановления иранской ядерной сделки, сказал РИА Новости политолог, доцент философского факультета МГУ Борис Межуев.Во вторник Совбез РФ сообщил, что Патрушев встретился в Москве с директором ЦРУ Уильямом Бернсом, они обсудили отношения России и США. Визит Бернса в столицу заранее не анонсировался."Возможно я ошибаюсь, но в последнее время было много сообщений о возвращении к иранской ядерной сделке - это тема, которая обсуждается, были и заявления Блинкена в духе, что если Иран не вернётся, то возможна чуть ли не война. По всей видимости, этот вопрос сейчас дискутируется", - сказал Межуев.Он отметил, что нынешний глава ЦРУ является одним из тех, кто готовил иранскую сделку, заключённую в 2015 году и из которой США потом вышли, когда сменилась администрация в Белом доме."Я почти убеждён, что он оказался на своём посту именно в качестве человека, который понимает тайные механизмы иранского ядерного досье, механизмы иранской власти и готовности или неготовности за стол переговоров. Думаю, помимо других проблем, связанных с Афганистаном, Ближним Востоком, сейчас эта тема (возвращения к СВПД) - важная. Возможно, она будет, в том числе, важная и для возможной встречи для Байдена и Путина, если она все-таки состоится", - заключил эксперт.Ранее официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что власти Ирана объявят дату продолжения переговоров по ядерной сделке в течение недели после проведения необходимых консультаций со всеми сторонами СВПД, в первую очередь – с Китаем. Замглавы МИД Ирана Али Багери Кяни заявлял, что переговоры по СВПД возобновятся до конца ноября.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходят переговоры по восстановлению СВПД и снятию санкций США с Ирана, 20 июня завершился шестой раунд. По словам постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, работа по восстановлению сделки завершена почти на 90%, остались политические моменты, связанные с обязательствами США и тем, как Вашингтон будет соблюдать их в будущем. МИД Ирана заявил, что переговоры возобновятся осенью, так как в Иране должно окончательно сформироваться правительство нового президента Ибрахима Раиси, победившего на выборах в июне.

https://ria.ru/20210620/antonov-1737810123.html

https://ria.ru/20211030/gaz-1756982748.html

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в мире, николай патрушев, мид ирана, уильям бернс, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), россия